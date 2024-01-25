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    Anlık Bildirim

    Sevilla, oyuncu seçmek için IBM'in yapay zekasını kullanacak

    İspanyol futbol kulübü Sevilla, oyuncu seçmeye yardımcı olmak amacıyla IBM'in Üretken Yapay Zeka platformu watsonx'i kullanmak üzere IBM ile iş birliği yaptı ve Scout Advisor aracını gelişti.
    Sevilla, oyuncu seçmek için IBM'in yapay zekasını kullanacak Tam Boyutta Gör
    İspanyol futbol kulübü Sevilla, takımına oyuncu seçmeye yardımcı olmak amacıyla IBM'in Üretken Yapay Zeka platformu watsonx'i kullanmak üzere IBM ile iş birliği yaptı. Oyuncu seçimini kolaylaştırmak ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla yapılan iş birliği neticesinde Scout Advisor adlı araç geliştrildi.

    Profesyonel futbol kulüplerindeki oyuncuları araştırmak ve transfer etmek milyonlarca dolarlık bir endüstri haline geldi. Uzun vadeli sözleşmeler üzerinden yapılan yatırımlar ve oyuncu performansına ilişkin yüksek belirsizlik, yatırımın getirisini tahmin etmeyi zorlaştırıyor.

    Geleneksel olarak bu iş, scoutlar tarafından yapılan gözlemlere ve kolayca ölçülebilen sınırlı sayıda faktör üzerinden toplanan verilerin analizine dayanıyor. Ancak bu yöntem, birkaç faktörü dikkate alması ve zaman alan bir süreç olması nedeniyle çok verimli değil.

    Son yıllarda yapay zeka programlarının ortaya çıkışı, sadece çok daha büyük bir veri seti kullanan değil aynı zamanda mevcut verilerden değerli bilgiler sağlayan bu tür analizler için yeni olasılıkların önünü açtı.

    Scout Advisor nedir?

    Sevilla FC halihazırda performans verilerine dayalı geniş bir oyuncu değerlendirme veritabanına sahip. Geçmişte bu veritabanı, Sevilla'nın scouting programından geçen Dani Alves, Ivan Rakitic ve Sergio Romero gibi yükselen futbol yıldızlarını belirlemesine yardımcı oldu.

    Kulüp aynı zamanda oyuncuları yeteneklerine ve performanslarına göre karakterize etmek için kendi veri analitiğini geliştirmesiyle de tanınıyor. Kulüp, IBM ile birlikte çalışarak, veriye dayalı ölçümler ile insan gözlemleri arasındaki boşluğu kapatmak için yeteneklerini üretken yapay zeka ile birleştirecek. Scout Advisor ile oyuncu tanımlama yeteneği gelişerek daha doğru kararların alınması hedefleniyor.

    Scout Advisor nasıl çalışıyor?

    IBM'in watsonx'u temel alan Scout Advisor, transfer için potansiyel adayları değerlendirmek amacıyla veritabanlarındaki büyük miktarda bilgiyi aramak ve analiz etmek için doğal dil işlemeden ve temel modellerden yararlanıyor. Futbolcunun boyu, oynadığı dakikalar veya attığı goller gibi ölçülebilir veriler ve 200.000'den fazla gözlem raporunu analiz edilerek aranan aday belirleniyor.

    Artık Sevilla, Scout Advisor ile oyuncuyu daha doğru tanımlamak için büyük dil modellerini (LLM'ler) kullanabiliyor. Aynı zamanda scoutlar, oyuncu özelliklerini dil istemiyle tanımlayarak yapay zeka tarafından öneriler elde edebiliyor. Bu sayede kulüp, potansiyel yetenekleri keşfetmek için rakiplerinin önüne geçme şansı elde edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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