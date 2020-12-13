Asus yeni Intel Xe grafikli ExpertBook B9 modelini tanıttı

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Intel’in yeni Xe grafikleri kurumsal tarafa da adım atmaya başladı. Asus ExpertBook B9 dizüstü modeli en yeni teknolojiler ile güncellenerek kurumsal pazarda performansa ve verimliliğe odaklanıyor.

Asus ExpertBook B9 özellikleri

Asus ExpertBook B9 yılın başlarında Red Dot 2020 tasarım ödülüne layık görülmüştü. En hafif 14 inçlik kurumsal dizüstü ünvanına da layık görülen Expertbook B9 şimdi Tiger Like işlemcilerle güncellendi.

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Yeni Expertbook B9 dizüstü modelinde 14 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 4mm kenarlar sayesinde ekran-kasa oranı yüzde 94 seviyesine çıkıyor. 400 nit parlaklık seviyesi dış ortamlarda iyi bir tecrübe sunuyor. Gövde 14.9mm kalınlığında ve MIL-STD 810H US sertifikası ile şok ve darbelere karşı dayanıklı.

Intel Core i7 modeline kadar işlemci seçeneği olan model Intel Xe grafikleri ile tatmin edici seviyede oyun performansına imza atıyor. 16GB/32GB LPDDR4x 4266MHz bellek seçenekleri ve 2TB’a kadar çift NVMe SSD yuvası mevcut.

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Arka aydınlatmalı klavye 1.5mm tuş seyahat safesi sunarken dounmatik yüzeyde tuş takımı yansıtılabiliyor. 66Wh batarya 65W hızlı şarj desteğine sahip. Yüzde 60 kapasiteye 45 dakikalık şarj ile ulaşabiliyor. Güvenlik ise kızıl ötesi entegre web kamera ve parmak izi okuyucu ile sağlanıyor.

Thunderbolt 4, WiFi 6, Bluetooth 5.0, gürültü engelleme destekli 4 mikrofon, Harman Kardon hoparlörler, stand olabilen aksesuar kutusu gibi özellikler sunan Asus ExpertBook B9 önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

https://www.techpowerup.com/275793/asus-launches-next-generation-expertbook-b9

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