Asus ZenBook Duo serisi güncellendi

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CES 2021 fuarında çift ekranlı Zephyrus Duo oyuncu dizüstü bilgisayarını yenileyen Asus standart tarafta da ZenBook Duo serisi dizüstü bilgisayarlarını yeniliyor. ZenBook Duo iki iddialı model ile geliyor.

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ZenBook Pro Duo 15 neler sunuyor?

Asus ZenBook Pro Duo 15 (UX582) dizüstü modeli 15.6 inçlik OLED panelinde 4K çözünürlük sunuyor. NanoEdge ekran tasarımı ile ince kenarlar kompakt bir gövde ortaya çıkarıyor. Bu modelde 14 inçlik ScreenPad Plus ikinci dokunmatik ekran bulunuyor.

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Onuncu nesil 8 çekirdekli Core i9 işlemcisine kadar seçenekleri olan bilgisayarın ekran kartı tarafında da Nvidia GeForce RTX seçenekleri mevcut. 32GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar SSD konfigürasyonları olan model biraz daha büyük ekran isteyenleri hedefliyor.

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ZenBook Duo 14 neler sunuyor?

ZenBook Duo 14 abisine göre biraz daha güncel diyebiliriz. 14.1 inçlik Full HD ana ekran sunan Duo 14 modeli 12.6 inçlik ScreenPad Plus dokunmatik ikinci ekrana sahip. Tiger Lake tabanlı Intel işlemciler ile Intel Xe grafik deneyimi mümkün. 16.9mm kalınlık sunan dizüstü 17 saate kadar da kullanılabiliyor. ZenBook Duo 14 için bir fiyat açıklanmadı.

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