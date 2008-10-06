Asus'dan X58 yonga setli Rampage II Extreme geliyor

İki sene önce kullanıma sunduğu nForce 590i SLI yonga setli Crosshair modeliyle oyunculara ve yüksek performans meraklılarına yönelik olarak hazırladığı anakartları konumlandıracağı R.O.G (Republic of Gamers) serisini de lanse eden Asus, geçen süre zarfında çok sayıda yeni model ile seriyi genişletirken Commando ve Striker Extreme gibi anakartlarıyla hız aşırtma severlerin beğenisini de kazanmıştı. Intel'in LGA1366 formunda yeni nesil Core i7 serisi işlemcilerine yataklık edecek anakartlarda kullanılmak üzere hazırladığı X58 yonga seti anakart üreticilerinin yeni gözdesi olmaya aday. Zira firmalar arka arkaya gün ışığına çıkardıkları yeni modeller ile birbirlerine gözdağı verirken, başta tasarım olmak üzere dikkat çekici yenilikler ile kullanıcıların beğenisini kazanmaya çalışıyorlar.

P6T serisi ile Nehalem platformuna geçiş yapacak kullanıcıları yakalamaya çalışacak olan Asus, performans odaklı hemen her yeni yonga setinde olduğu gibi X58 için de R.O.G serisi özel bir model hazırladı. Rampage II Extreme kod adlı yeni model özellikle kaslı görünümüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 920, Core i7 940 ve Core i7 Extreme Edition 965 modelleriyle kullanılacak yeni anakartın üzerinde 6 adet DDR3 slotu bulunuyor ve yüksek hızda bellek desteği sunuluyor. Siyah renkli baskılı devresi ve Japon üretimi katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakartta işlemci için 16 faz, bellek içinse 3 faz özelleştirilerek özellikle performans meraklısı hız aşırtma tutkunlarının beklentilerinin karşılanması hedeflenmiş.

PCIe 2.0 standardıyla uyumlu olan Rampage II Extreme üzerinde 3 adet PCIe x16 slotu yer alıyor. Anakart AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisini desteklediği gibi SLI teknolojisiyle de uyumlu. Yani dileyen kullanııclar anakart üzerinde ATi veya Nvidia tabanlı kartlarla çoklu kurulum gerçekleştirebilecekler. Anakart üzerinde kuzey ve güney köprülerine ek olarak güç modüllerini kapsayan gelişmiş bir pasif soğutma çözümüne yer verilmiş. ICH10R köprüsüyle ve gelen Asus'un X58 yonga setli yeni modeli farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü ile donatılmış durumda. Creative'in X-Fi teknolojisini destekleyen Supreme FX II isimli harici ses kartıyla gelen X58 yonga setli Rampage II Extreme,çift gigabit ethernet desteği de sunacak.

Henüz Asus tarafından resmi olarak açıklanmış olmasa da Rampage II Extreme'in hız aşırtma odaklı çok sayıda özelliğe sahip olması bekleniyor. Güç ve reset başta olmak üzere voltaj ve diğer ayarlar için özelleştirilmiş butonlara sahip olan model, R.O.G serisinin diğer pek çok modelinde olduğu gibi LCD Poster isimli özel bilgi ekranıyla gelecek. X58 yonga setli anakart arenasının en güçlü ve en pahalı çözümlerinden biri olması beklenen Rampage II Extreme'in Nehalem lansmanını takip eden günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında şu an için herhangi bir net bilgi bulunmuyor.