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Asus'dan yüksek performanslı işlemciler için yeni soğutucu; Axe Square

10 yıl
8,8b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan yüksek performanslı işlemciler için yeni soğutucu; Axe Square
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Anakart ve ekran kartlarının yanı sıra son dönemde hazırladığı işlemci soğutucularıyla da sık sık haberlerimize konuk olan Asus, yeni modeliyle yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Firmanın Axe Square isimli, Altın rengi Limited Edition yani sınırlı sayıda üretilecek soğutucusu, ısıl güç tasarımı (TDP) 180 watt'a kadar olan işlemcilere destek vererek AMD ve Intel'in giriş seviyesinden yüksek performans segmentindeki çözümlerine kadar güncel tüm işlemcilerle kullanılabilecek.

Zira bilindiği üzere hem AMD hem de Intel cephesinde gelişen üretim teknolojilerinin de ciddi katkısıyla 130-140 watt üstü ısıl güç tasarımına sahip işlemciler bulunmuyor, bahsettiğimiz seviyedeki modellerde de firmalar revizyon güncellemeleriyle TDP seviyesini daha aşağı çekmeyi başarabiliyor ki bunun örneklerini her iki firmada da görebilmek mümkün.

Asus'un 139 x 133 x 130 mm boyutlarında ve 680 gram ağırlığında olan yeni soğutucusu, Bakır tabanlı ve Nikel kaplı 5 adet ısı aktarım borusu ile desteklenmiş durumda. Yine Bakır tabanlı yüzeye sahip olan soğutucu, çok sayıda Alüminyum yaprak ile donatılmış durumda.

120mm'lik PWM kontrollü fana sahip olan Axe Square, bu sayede işlemci sıcaklığına göre fan hızını (1,400 rpm ± 10% - PWM Control) otomatik olarak ayarlayabiliyor.Olağan kullanımda 16dbA'lık gürültü yarattığı belirtilen işlemci soğutucusu, Intel'in LGA775, AMD'nin ise soket AM2/AM2+/1207 formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Asus'un detaylarını ilk defa geçtiğimiz Haziran ayında Tayvan'da gerçekleştirilen Computex fuarında paylaştığı soğutucunun yakın zamanda kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Asus'dan yüksek performanslı işlemciler için yeni soğutucu; Axe Square
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1 Avatar
ÇakırEfe 10 yıl
Etimek gibi. Kızarmış ekmek
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schubule 10 yıl
ammma çok cafcaflı görünüyo haaa :P
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JrMaster 10 yıl
ya şimdi cok laf cıkıcak ama söylemeden geçemiycem

işlemciler küçülüyor sözde daha az güç tüketip ısınıyor ya ama bu soğutucular neden durmadan agırlaşıyor ve büyüyor


600g 800g allah ne verdiyse bol bol beton yıgını gibi kasa içinde bakır yığını şuna daha güzel bi çözüm bulsalar
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
asus soğutucuları tavsiye etmiyorum zira pahalı ve performans olarak parasının hakkını vermiyor. fakat görünüm olarak iyiler kasa içinde motor gibi görünüyolar=))
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Chembond 10 yıl
5 ısıl borumu
Asustan beklemezdim doğrusu
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Ahmet_Amet 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

asus soğutucuları tavsiye etmiyorum zira pahalı ve performans olarak parasının hakkını vermiyor. fakat görünüm olarak iyiler kasa içinde motor gibi görünüyolar=))

Dostum nerden biliyorsun hic kullandınmı ben oysaki gayet memnunum.
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