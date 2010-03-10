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Asus'tan 5 kanal ses verebilen soundbar Cine5

Asus, Cine5 model isimli minimal boyutlara sahip 5 kanal ses verebilen PC soundbarını duyurdu.
9 yıl
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Haber Editörü
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Asus'tan 5 kanal ses verebilen soundbar Cine5
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Bilgisayar kullanımına yönellik soundbar Asus Cine5

Genelde HD TV'ler ile kullanılmak üzere geniş boyutlarda tasarlanan soundbarların(ses sistemlerinde hoparlörler odanın her yanına dağılırken, soundbarlarda tüm hoparlörler tek kabinde bulunur) aksine bu defa Tayvan merkezli Asus'tan bilgisayarlarda kullanılmaya yönelik küçük boyutlarda bir soundbar duyuruldu.

Cine5, yer sıkıntısı çekenlere yönelik düşünülmüş, dünyanın en küçük(373 x 100 x 80 mm) 5 kanal ses verebilen PC soundbarı olarak anılıyor. Ürün, 15 Watt efektif ses çıkış gücüne(maksimum 28 Watt) ve 80 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına sahip. Bas yoğunluğunu arttırmak için özel tasarlanmış portlarıyla 15 dB daha fazla bas alınabiliyor. Ayrıca çok sürücülü yapısı sayesinde tizlerde de yüksek başarım vaad ediyor(çoklu sürücüler özelleşmiş olduklarından daha yüksek başarım sağlayabiliyorlar). Cine5, patentli Embracing Sound Theatre HD ses teknolojisi çevresel ses performansı sunabiliyor ve sesi 2 kanaldan 5 kanala yükseltebiliyor. 12 Volt'luk adaptörü ile çalışan ürün, arka panelinde bulundurduğu 4 adet 3,5 mm jack portu ile çoklu kanal ses bağlantısını da destekliyor. Cine5'in çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.


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lvlono 9 yıl
Masaüstü bilgisayarımda Creative 5+1 ve Philips 2+1 var. Bu ürünün fiyatı uygun olursa monütörün arkasına bunu koyar ve 2+1 i de bu alete bağlayabilirim. Film seyretme ve oyun oynama zevkini belki biraz daha yukarıya taşıyabilir :)
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John PHILIPS 9 yıl
Gerçekten yer sıkıntısı olan ve yüksek ses kullanmayan kullanıcılar için harika bir çözüm tabi bir de f/p oranını bekleyip görmemiz lazım.
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