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Asus'tan masaüstü HD medya oynatıcısı; O!Play HD2

Asus, masaüstü HD medya oynatıcısı O!Play HD2'yi tanıttı.
9 yıl
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Haber Editörü
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Asus'tan masaüstü HD medya oynatıcısı; O!Play HD2
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Asus O!PLAY HD2 medya oynatıcısı

Daha önce haberini yaptığımız TerraTec'in masaüstü kullanıma yönelik HD medya oynatıcısından sonra Tayvanlı Asus da O!Play HD2 ile kullanıcılara yeni bir alternatif daha sunacağını duyurdu.

Geçtiğimiz Şubat ayında benzer iki ürününü piyasaya süren Asus'un bu alandaki ilk ürünü değil. HD2'nin ilk göze çarpan özelliklerinden biri USB 3.0'ı destekleyen ilk HD medya oynatıcısı olması. Asus bu sayede veri aktarımının 10 kat hızlı olacağını belirtiyor. Full HD video oynatabilen üründe USB 3.0'ın yanında eSATA uyumu ve kart okuyucusu(SD/MMC/MS/MS Duo/CF) dikkatlerden kaçmıyor. Bu sayede büyük boyutlu filmlerin depolanıp izlenmesinde herhangi bir sorun yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. HDMI 1.3, kompozit, komponent, optik ve koaksiyel çıkışlarıyla görüntü ve ses sistemlerine bağlanabilen ürün, MPEG1/2/4, MOV, XviD, Avi, asf, Wmv, mkv, rm, rmvb, flv, ts, m2ts, dat, vob gibi güncel tüm video formatlarına, Mp3, Wav, AAC, Ogg, FLAC, AIFF, WMA, AC3 ses formatlarına ve 7.1 kanal ile Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround ses teknolojilerine destek veriyor. Ethernet LAN sayesinde internet bağlantısına da olanak tanıyan HD2'nin fiyatı ve hangi tarihte piyasada olacağıyla ilgili bilgi bulunmuyor.

 


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DH Misafiri 8 yıl
Ürün çalışırken şehir enerjisi kesilmesinde HDD korunuyor mu? Gördüğüm bir koruma yok. Muhtemelen Cihaz'a monte edilecek HDD arızalanacak. Nede olsa HDD'ler elektro-mekanik bir ürün.
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Delerıum 8 yıl
Hala Bir Çok Kişi WD nin Ürününü Kullanıyor. Özellikle Firmware ler Sayesinde Cihazın Güncel Formatlara Desteğinin Açık Tutulması Güzel Bir Olay.
Böyle Ürünler 1-2 Yıldır Çok Popüler Compact Medyalardan Kurtarmasından Tutun Arşiv Depolayanlar İçin Mükemmel Bir Çözüm Nitekim Dahada Gelişeceği Kanaatindeyim Bu Tip Cihazların.
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armageddon55 9 yıl
Bu saatten sonra çıkacak olan HD media oynatıcıların HDMI 1.4 desteği ile üretilmesi kanaatindeyim, yine de tam donanım özellik tablosu yayınlanmadan kesin bişey söylemek zor, çünkü piyasada muadili olupta kalitesiz donanım kullanan oynatıcı istemediğimiz kadar mevcut.
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CoreXXX 9 yıl
bunun fiyatı orta seviye düzülecek bir hdcp den daha pahalı olur. eğer öyle olursa hdcp düzmek daha mantıklı . zaten tüm lcd lerde vga yada hdmi giriş var
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taskin57 9 yıl
Oynatıcı dediğin işte böyle olur!!!.... Mükemmel bir cihaz!!!
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TELESCOPE 9 yıl
fiyatıda uygun olursa, neden olmasın
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lvlono 9 yıl
İlkönce USB 3 ün yaygınlaşması lazım. Yüksek boyutlu bir HD filmi seyretmek için SD ye atmamızmı gerekecek. Kimse uğraşmaz valla...
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PatlıcanlıYumurta 9 yıl
Gözümdenmi kaçtı acaba DTS yok,

eger yoksa bana yaramaz.
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YAZICIOĞLU 9 yıl
Görünüşü ve özellikler ile güzel bir oynatıcıya benziyor bakalım fiyatı nekadar olacak.!
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