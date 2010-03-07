Asus'tan masaüstü HD medya oynatıcısı; O!Play HD2

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Asus O!PLAY HD2 medya oynatıcısı

Daha önce haberini yaptığımız TerraTec'in masaüstü kullanıma yönelik HD medya oynatıcısından sonra Tayvanlı Asus da O!Play HD2 ile kullanıcılara yeni bir alternatif daha sunacağını duyurdu.

Geçtiğimiz Şubat ayında benzer iki ürününü piyasaya süren Asus'un bu alandaki ilk ürünü değil. HD2'nin ilk göze çarpan özelliklerinden biri USB 3.0'ı destekleyen ilk HD medya oynatıcısı olması. Asus bu sayede veri aktarımının 10 kat hızlı olacağını belirtiyor. Full HD video oynatabilen üründe USB 3.0'ın yanında eSATA uyumu ve kart okuyucusu(SD/MMC/MS/MS Duo/CF) dikkatlerden kaçmıyor. Bu sayede büyük boyutlu filmlerin depolanıp izlenmesinde herhangi bir sorun yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. HDMI 1.3, kompozit, komponent, optik ve koaksiyel çıkışlarıyla görüntü ve ses sistemlerine bağlanabilen ürün, MPEG1/2/4, MOV, XviD, Avi, asf, Wmv, mkv, rm, rmvb, flv, ts, m2ts, dat, vob gibi güncel tüm video formatlarına, Mp3, Wav, AAC, Ogg, FLAC, AIFF, WMA, AC3 ses formatlarına ve 7.1 kanal ile Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround ses teknolojilerine destek veriyor. Ethernet LAN sayesinde internet bağlantısına da olanak tanıyan HD2'nin fiyatı ve hangi tarihte piyasada olacağıyla ilgili bilgi bulunmuyor.