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Ati PCI-Express kartlarını duyurdu, mobil pazarda Nvidia'yı ezdi

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
1,7b
1
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Daha ortada takacak slot olmayabilir ama bu Ati'yi kartlarını duyurmaktan alı koymadı. Bu ürünler aslında AGP versiyonlarının çekirdeklerinin değiştirilmiş halleri. Diğer yandan Mobil X600'e bazı özellikler eklenirken, X300 ilede yeni üretim tekniği 0.11 micron denenmekte. Nvidia'nın ürünlerinin aksine Ati'nin gerçek PCI Express çekirdek hazırlaması ve bir çevirici kullanmamış olması tüm serileri gerçekten özel kılmakta.

X800 XT PE
X800 Pro
X600 XT
X600 Pro
X300
X300 SE
Mobil X600
AGP 8X versiyonu
X800 XT
X800 Pro
9600 XT
9600 Pro
9600
9600 SE
Mobil 9700
Çekirdek Hızı
525 MHz
475 MHz
500 MHz
400 MHz
325 MHz
325 MHz
450 MHz
Ram Hızı
1120 MHz
900 MHz
740 MHz
600 MHz
400 MHz
400 MHz
560 MHz
Ram veri yolu genişliği
256-bit
256-bit
128-bit
128-bit
128-bit
64-bit
128-bit
Pipeline
16x1
12x1
4x1
4x1
4x1
4x1
4x1
Vertex Shader
6
6
2
2
2
2
2
Üretim tekniği
0,13 µm
lowK
0,13 µm lowK
0,13 µm lowK
0,13 µm lowK
0,11 µm
0,11 µm
0,13 µm lowK

Bu ürünlerden en ilginci Ati'ye göre aynı üretim plakasından %40 daha fazla üretebileceği X300. Bu ürün aynı zamanda Ati Radeon 9600 kadar da güçlü olacağından 100$ seviyesinin altında büyük popülarite kazanacağı kesin. Bu ürünle birlikte Ati en üst seviye ürününde en ufak üretim teknolojisi kullanmama yöntemine devam etmekte. Bu seferde giriş seviyesine en ileri teknolojiyi koyması ilginç Tahminen giriş seviyesi Mhz'lerinin çok yüksek olmaması olası üretim sorunlarınıda çözecektir. Özellikle 0,13 micron'da aynı çekirdek ile 500 Mhz'e çıktığı düşünülürse.

Bunun dışında yeni Ati Radeon Mobil X600'ün ilginç özelliklerinden biriside VARI-BRIGHT bu özellik notebook'ların LCD ekranlarındaki görüntüye göre arka aydınlatmayı kısması ve açaması. Bu sayede karanlık bir sahnede boşu boşuna yüksek aydınlatma gerekmeyip pil ömründen tasaruf sağlanabilecek (siyahi yada karanlık windows ekranları "theme" popüler olacak :-). Yine Ati basın sözcülerinden gelen bilgilere Mobil PEG x16 notebook firmalarının tercihleri %90 oranında Ati yönünden. Pazarın Mobil AGP pazarının %60'ını elinde tutmakta ve yeni çıkardığı çekirdekten PCI Express modelleri ile büyük kazanımlar yaptığı kesin.

Ati'nin duyurduğu son yenilik ise AXIOM adını verdiği standartize edilmiş notebook PCI Express formatı. Bu format şu anda AGP için kullanmakta olduğu FlexFit formatının evrimleşmiş hali. Ati bu formatla Nvidia'nın MXM'inin aksine çok kesin standartlar getirmemekte ve üreticileri daha rahat bırakmakta. Özellikle notebook anakartına slot olarak girmesi (arka yüzeyde ortada) ve yatay olarak durması sayesinde değerli anakart yüzeyinde çok yer kaplamamakta ve yer kazancı sağlamakta. Bu formatın ne kadar kullanıcı taraflı değiştirilmeye müsait olduğu tartışılır ama notebook üreticileri tarafından en azından kendi markaları altında satışa sunulabilmesi ve model çeşitliliğinin sağlanması için kullanılacaktır.


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Arthur 15 yıl
ölürüm ben bu karta.Bu adamların elin öpmek lazım gerçekten.Belki bi tane beleş kart werirler.[evlol]
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