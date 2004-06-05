Ati PCI-Express kartlarını duyurdu, mobil pazarda Nvidia'yı ezdi

Daha ortada takacak slot olmayabilir ama bu Ati'yi kartlarını duyurmaktan alı koymadı. Bu ürünler aslında AGP versiyonlarının çekirdeklerinin değiştirilmiş halleri. Diğer yandan Mobil X600'e bazı özellikler eklenirken, X300 ilede yeni üretim tekniği 0.11 micron denenmekte. Nvidia'nın ürünlerinin aksine Ati'nin gerçek PCI Express çekirdek hazırlaması ve bir çevirici kullanmamış olması tüm serileri gerçekten özel kılmakta.

Tam Boyutta Gör X800 XT PE X800 Pro X600 XT X600 Pro X300 X300 SE Mobil X600 AGP 8X versiyonu X800 XT X800 Pro 9600 XT 9600 Pro 9600 9600 SE Mobil 9700 Çekirdek Hızı 525 MHz 475 MHz 500 MHz 400 MHz 325 MHz 325 MHz 450 MHz Ram Hızı 1120 MHz 900 MHz 740 MHz 600 MHz 400 MHz 400 MHz 560 MHz Ram veri yolu genişliği 256-bit 256-bit 128-bit 128-bit 128-bit 64-bit 128-bit Pipeline 16x1 12x1 4x1 4x1 4x1 4x1 4x1 Vertex Shader 6 6 2 2 2 2 2 Üretim tekniği 0,13 µm

lowK 0,13 µm lowK 0,13 µm lowK 0,13 µm lowK 0,11 µm 0,11 µm 0,13 µm lowK

Bu ürünlerden en ilginci Ati'ye göre aynı üretim plakasından %40 daha fazla üretebileceği X300. Bu ürün aynı zamanda Ati Radeon 9600 kadar da güçlü olacağından 100$ seviyesinin altında büyük popülarite kazanacağı kesin. Bu ürünle birlikte Ati en üst seviye ürününde en ufak üretim teknolojisi kullanmama yöntemine devam etmekte. Bu seferde giriş seviyesine en ileri teknolojiyi koyması ilginç Tahminen giriş seviyesi Mhz'lerinin çok yüksek olmaması olası üretim sorunlarınıda çözecektir. Özellikle 0,13 micron'da aynı çekirdek ile 500 Mhz'e çıktığı düşünülürse.

Bunun dışında yeni Ati Radeon Mobil X600'ün ilginç özelliklerinden biriside VARI-BRIGHT bu özellik notebook'ların LCD ekranlarındaki görüntüye göre arka aydınlatmayı kısması ve açaması. Bu sayede karanlık bir sahnede boşu boşuna yüksek aydınlatma gerekmeyip pil ömründen tasaruf sağlanabilecek (siyahi yada karanlık windows ekranları "theme" popüler olacak :-). Yine Ati basın sözcülerinden gelen bilgilere Mobil PEG x16 notebook firmalarının tercihleri %90 oranında Ati yönünden. Pazarın Mobil AGP pazarının %60'ını elinde tutmakta ve yeni çıkardığı çekirdekten PCI Express modelleri ile büyük kazanımlar yaptığı kesin.

Ati'nin duyurduğu son yenilik ise AXIOM adını verdiği standartize edilmiş notebook PCI Express formatı. Bu format şu anda AGP için kullanmakta olduğu FlexFit formatının evrimleşmiş hali. Ati bu formatla Nvidia'nın MXM'inin aksine çok kesin standartlar getirmemekte ve üreticileri daha rahat bırakmakta. Özellikle notebook anakartına slot olarak girmesi (arka yüzeyde ortada) ve yatay olarak durması sayesinde değerli anakart yüzeyinde çok yer kaplamamakta ve yer kazancı sağlamakta. Bu formatın ne kadar kullanıcı taraflı değiştirilmeye müsait olduğu tartışılır ama notebook üreticileri tarafından en azından kendi markaları altında satışa sunulabilmesi ve model çeşitliliğinin sağlanması için kullanılacaktır.