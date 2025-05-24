ABD’de 1500 konutlu bölgede toprak kaynaklı ısıtmaya geçiyor

Isı pompalarının temel prensibi, dış ortamdan aldığı ısıyı iç ortama aktarmaktır. Bu sistemler, genellikle tükettikleri elektriğin dört katına kadar ısıyı içeri taşıyabilir. Ancak dış sıcaklık düştükçe verim de azalır; bu oran soğuk havalarda 2,5 kata kadar gerileyebilir. Soğuk havalarda ısı ihtiyacının artmasıyla birlikte elektrik tüketimi de ciddi oranda artar. Hatta bazı bölgelerde, aşırı düşük sıcaklıklarda ısı pompaları verimli çalışamaz hâle gelir. Ayrıca, hava kaynaklı sistemlerde kullanılan fanlar gürültü kirliliğine yol açabildiğinden tercih edilmeyebiliyor.
Sorun şu ki bu ısı kuyularının sondajı ciddi bir ön yatırım gerektirmekte. Bu ön yatırımı azaltmanın en iyi yolu ise aynı kuyudan birden fazla evin yararlanmasını sağlamak. Bu yaklaşımı benimseyen ABD’de üç şirketin yaptığı ortak çalışma ile toplam 1500 evden oluşan 14 toplu konut projesi toprak temelli ısıtmaya geçecek. Sondaj ve yer altı ısı değişim sistemlerini bu alanda uzmanlaşmış Dandelion Energy üstlenirken, toprak kaynaklı ısı pompalarında Enertech Global ürünleri kullanılacak. Projelerin inşasını ise ABD’nin en büyük konut geliştiricilerinden Lennar gerçekleştirecek.
30 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayacak
Bu sistem sayesinde, Lennar konutlarının sahipleri, hava kaynaklı sistemlere göre 20 yılda yaklaşık 30 milyon dolar tasarruf sağlayacak. Ayrıca yatırım maliyetinin %30’unu da vergi indirimi olarak geri alacaklar.
Sistemin çalışma prensibi oldukça basit. Isı pompasının soğuk tarafına bağlanan su, yer altındaki kuyuya gönderilir ve 100 metre derinliğe kadar inip tekrar yüzeye çıkar. Bu süreçte ısınan su, pompa tarafından ısıtma sistemine aktarılır. Isı pompasının sıcak tarafı ise yerden ısıtma, kalorifer, havalandırma ve sıcak su sistemlerine bağlanır. Isı pompalarının ortalama ömrü 20 yıl civarındayken, ısı kuyuları 50 yıl kadar kullanılabilir.Kaynakça https://electrek.co/2025/04/02/dandelion-geothermal-lennar/ https://dandelionenergy.com/enertech-global-and-dandelion-energy-partner-in-one-of-the-largest-deployments-of-residential-geothermal-heating-and-cooling-in-u-s-history Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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