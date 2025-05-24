ABD’de 1500 konutlu bölgede toprak kaynaklı ısıtmaya geçiyor

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Tam Boyutta Gör Isı pompaları, fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinden vazgeçmemiz için en etkili çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Çünkü elektrikle çalışıyorlar ve günümüzde elektrik üretimi büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklardan sağlanabiliyor. Isı pompalarının enerji verimliliğini daha da artırmanın yolu ise toprak altına ısı kuyuları açmaktan geçiyor.

Isı pompalarının temel prensibi, dış ortamdan aldığı ısıyı iç ortama aktarmaktır. Bu sistemler, genellikle tükettikleri elektriğin dört katına kadar ısıyı içeri taşıyabilir. Ancak dış sıcaklık düştükçe verim de azalır; bu oran soğuk havalarda 2,5 kata kadar gerileyebilir. Soğuk havalarda ısı ihtiyacının artmasıyla birlikte elektrik tüketimi de ciddi oranda artar. Hatta bazı bölgelerde, aşırı düşük sıcaklıklarda ısı pompaları verimli çalışamaz hâle gelir. Ayrıca, hava kaynaklı sistemlerde kullanılan fanlar gürültü kirliliğine yol açabildiğinden tercih edilmeyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Tüm bu sorunların çözümü, kışın daha sıcak bir ısı kaynağı kullanmakta yatıyor ve bunun en verimli yolu da yer altı sısından yararlanmaktır. Toprak, iyi bir yalıtkan olduğu için belli bir derinliğin altındaki sıcaklık yıl boyunca sabit kalır. Örneğin, dışarısı -10°C olsa bile, yerin 100 metre altında yaklaşık 15°C sıcaklığa ulaşmak mümkündür. Bu sayede daha az elektrikle aynı miktarda ısı üretilebilir.

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Sorun şu ki bu ısı kuyularının sondajı ciddi bir ön yatırım gerektirmekte. Bu ön yatırımı azaltmanın en iyi yolu ise aynı kuyudan birden fazla evin yararlanmasını sağlamak. Bu yaklaşımı benimseyen ABD’de üç şirketin yaptığı ortak çalışma ile toplam 1500 evden oluşan 14 toplu konut projesi toprak temelli ısıtmaya geçecek. Sondaj ve yer altı ısı değişim sistemlerini bu alanda uzmanlaşmış Dandelion Energy üstlenirken, toprak kaynaklı ısı pompalarında Enertech Global ürünleri kullanılacak. Projelerin inşasını ise ABD’nin en büyük konut geliştiricilerinden Lennar gerçekleştirecek.

30 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayacak

Bu sistem sayesinde, Lennar konutlarının sahipleri, hava kaynaklı sistemlere göre 20 yılda yaklaşık 30 milyon dolar tasarruf sağlayacak. Ayrıca yatırım maliyetinin %30’unu da vergi indirimi olarak geri alacaklar.

Tam Boyutta Gör Toprak kaynaklı sistemin en büyük avantajlarından biri de aşırı soğuk günlerde oluşan ani elektrik talebini azaltmasıdır. Böylece yeni iletim hatları ve ek elektrik santrallerine duyulan ihtiyaç büyük ölçüde azalır. Nitekim yapılan bir araştırmaya göre, bu sistemlerin yaygınlaşması hâlinde ABD’nin 4 milyar dolarlık yeni elektrik şebekesi yatırımı yapmasına gerek kalmayabilir.

Sistemin çalışma prensibi oldukça basit. Isı pompasının soğuk tarafına bağlanan su, yer altındaki kuyuya gönderilir ve 100 metre derinliğe kadar inip tekrar yüzeye çıkar. Bu süreçte ısınan su, pompa tarafından ısıtma sistemine aktarılır. Isı pompasının sıcak tarafı ise yerden ısıtma, kalorifer, havalandırma ve sıcak su sistemlerine bağlanır. Isı pompalarının ortalama ömrü 20 yıl civarındayken, ısı kuyuları 50 yıl kadar kullanılabilir.

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