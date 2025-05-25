Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PV ve CSP’yi birleştiren %60 daha verimli yeni nesil güneş enerjisi santrali tanıtıldı

    İspanyol BluSolar isimli girişim PV ve CSP'yi birleştiren hibrit sistem ile yüzde 60 daha verimli güneş generjisi santrali geliştirdi. Santralde üretim başladı. 

    PV ve CSP’yi birleştiren yeni nesil güneş enerjisi santrali Tam Boyutta Gör
    Günümüzde güneş panelleriyle elektrik üretmek sıradan bir uygulama hâline gelmiş olsa da, güneş ışığının yalnızca küçük bir kısmı (yaklaşık %20’si) elektriğe dönüştürülebiliyor. Bunun temel nedeni, silikon bazlı fotovoltaik (PV) panellerin yalnızca belirli dalga boylarındaki ışığı elektriğe çevirebilmesidir.

    İspanyol BlueSolar girişimi, bu sınırlamayı aşmak için yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Geliştirdikleri özel ince film, PV panelin üzerine kaplanarak yalnızca verimli şekilde değerlendirilebilecek dalga boylarını panele geçiriyor; geri kalan ışığı—özellikle ısı yayan kızılötesi (infrared) ve bir miktar mavi ışığı—yansıtıyor.

    Yansıtılan bu ışık, kule tabanlı bir konsantre güneş enerjisi (CSP) sistemiyle bir noktada toplanıyor ve yüksek sıcaklıklarda tuzu eritmek için kullanılıyor. Elde edilen erimiş tuz, özel tanklarda depolanıyor ve ihtiyaç duyulduğunda bu termal enerji, buhar türbiniyle elektriğe dönüştürülüyor.

    Bu ısı enerjisi yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı değil; endüstriyel proseslerde, yüksek sıcaklıkta hidrojen üretiminde ve deniz suyunun arıtılmasında da kullanılabiliyor. Ayrıca üretim şehir merkezine yakın bir alanda gerçekleştiriliyorsa, Avrupa’da yaygın olan merkezi ısıtma sistemlerine de entegre edilebiliyor.

    BlueSolar ismini, panellerin bir kısmı mavi ışığı da yansıtmasından alıyor. Güneşi takip eden çift eksenli paneller, ayna gibi davranarak ısıyı kuleye yansıtıyor. Bu sayede paneller daha az ısınıyor, bu da doğrudan elektrik üretimini artırıyor.

    PV ve CSP’yi birleştiren yeni nesil güneş enerjisi santrali

    Bu yeni teknoloji sayesinde firma, daha önce silikon bazlı panellerin erişemediği ışık spektrumundaki yaklaşık %50’lik enerjiyi kullanabilir hâle geldi. Panellerin soğumasıyla birlikte %10’luk ek bir elektrik üretimi sağlanıyor ve böylece geleneksel PV tarlalarına göre toplamda %60 daha fazla enerji üretilebiliyor. Üretilen bu enerjinin bir kısmı ısı formunda olduğu için ticari projelerde termal depolama sistemlerine aktarılıyor.

    Termal depolama birimi, güneş battıktan sonra devreye girerek santralin gece de enerji üretmesini sağlıyor. Böylece yıllık yaklaşık 3300 saat üretim yapan bir tesis, 7000 saate kadar çıkabiliyor.

    PV ve CSP’yi birleştiren yeni nesil güneş enerjisi santrali Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi santrallerinde genellikle gözden kaçan önemli maliyet kalemlerinden biri de şehir merkezlerinden uzakta kurulan bu tesisler için gereken yüksek gerilim iletim hattı ve alınan lisans kapasitesidir. Örneğin 50 MW’lık bir lisansınız varsa, buna uygun bir iletim hattı inşa etmeniz gerekir. BlueSolar’ın çözümü sayesinde, bu hattı günün en pahalı saatlerinde verimli kullanarak ek gelir elde etmek mümkün oluyor. Elbette, benzer bir avantajı çok sayıda PV panel ve LFP batarya ile de sağlayabilirsiniz, ancak bu oldukça maliyetlidir. BlueSolar yaklaşımı ise daha az alan kullanarak ve batarya yatırımı yapmadan bu verimi elde etmeyi sağlıyor.

    Aslında BlueSolar’ın kullandığı teknolojilerin çoğu hâlihazırda bilinen ve yaygın şekilde üretilen sistemlerden oluşuyor. Çift eksenli güneş takip sistemleri, PV paneller, termal odaklama kuleleri, tuz eritme ve türbinle elektrik üretimi halihazırda var olan teknolojiler. Fark yaratan tek bileşen, dalga boylarını ayırabilen özel film. Bu film teknolojisi için planlanan 1,7 milyon Euro’luk yatırımın 750 bin Euro’su Avrupa Birliği fonlarından sağlandı. Şirket şimdi film fabrikasını kurmayı ve ticari müşterilerle anlaşmalar yapmayı hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apartman kutusundan internet hattı çekmek ghost recon breakpoint türkçe yama hgs etiketi nasıl sökülür düğün salonu isimleri witcher 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2024 M3 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2024 M3 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum