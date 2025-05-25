PV ve CSP’yi birleştiren %60 daha verimli yeni nesil güneş enerjisi santrali tanıtıldı

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Günümüzde güneş panelleriyle elektrik üretmek sıradan bir uygulama hâline gelmiş olsa da, güneş ışığının yalnızca küçük bir kısmı (yaklaşık %20’si) elektriğe dönüştürülebiliyor. Bunun temel nedeni, silikon bazlı fotovoltaik (PV) panellerin yalnızca belirli dalga boylarındaki ışığı elektriğe çevirebilmesidir.

İspanyol BlueSolar girişimi, bu sınırlamayı aşmak için yenilikçi bir çözüm geliştirdi. Geliştirdikleri özel ince film, PV panelin üzerine kaplanarak yalnızca verimli şekilde değerlendirilebilecek dalga boylarını panele geçiriyor; geri kalan ışığı—özellikle ısı yayan kızılötesi (infrared) ve bir miktar mavi ışığı—yansıtıyor.

Yansıtılan bu ışık, kule tabanlı bir konsantre güneş enerjisi (CSP) sistemiyle bir noktada toplanıyor ve yüksek sıcaklıklarda tuzu eritmek için kullanılıyor. Elde edilen erimiş tuz, özel tanklarda depolanıyor ve ihtiyaç duyulduğunda bu termal enerji, buhar türbiniyle elektriğe dönüştürülüyor.

Bu ısı enerjisi yalnızca elektrik üretimiyle sınırlı değil; endüstriyel proseslerde, yüksek sıcaklıkta hidrojen üretiminde ve deniz suyunun arıtılmasında da kullanılabiliyor. Ayrıca üretim şehir merkezine yakın bir alanda gerçekleştiriliyorsa, Avrupa’da yaygın olan merkezi ısıtma sistemlerine de entegre edilebiliyor.

ABD’de 1500 konutluk proje toprak kaynaklı ısıtmaya geçiyor 1 gün önce eklendi

BlueSolar ismini, panellerin bir kısmı mavi ışığı da yansıtmasından alıyor. Güneşi takip eden çift eksenli paneller, ayna gibi davranarak ısıyı kuleye yansıtıyor. Bu sayede paneller daha az ısınıyor, bu da doğrudan elektrik üretimini artırıyor.

Bu yeni teknoloji sayesinde firma, daha önce silikon bazlı panellerin erişemediği ışık spektrumundaki yaklaşık %50’lik enerjiyi kullanabilir hâle geldi. Panellerin soğumasıyla birlikte %10’luk ek bir elektrik üretimi sağlanıyor ve böylece geleneksel PV tarlalarına göre toplamda %60 daha fazla enerji üretilebiliyor. Üretilen bu enerjinin bir kısmı ısı formunda olduğu için ticari projelerde termal depolama sistemlerine aktarılıyor.

Termal depolama birimi, güneş battıktan sonra devreye girerek santralin gece de enerji üretmesini sağlıyor. Böylece yıllık yaklaşık 3300 saat üretim yapan bir tesis, 7000 saate kadar çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi santrallerinde genellikle gözden kaçan önemli maliyet kalemlerinden biri de şehir merkezlerinden uzakta kurulan bu tesisler için gereken yüksek gerilim iletim hattı ve alınan lisans kapasitesidir. Örneğin 50 MW’lık bir lisansınız varsa, buna uygun bir iletim hattı inşa etmeniz gerekir. BlueSolar’ın çözümü sayesinde, bu hattı günün en pahalı saatlerinde verimli kullanarak ek gelir elde etmek mümkün oluyor. Elbette, benzer bir avantajı çok sayıda PV panel ve LFP batarya ile de sağlayabilirsiniz, ancak bu oldukça maliyetlidir. BlueSolar yaklaşımı ise daha az alan kullanarak ve batarya yatırımı yapmadan bu verimi elde etmeyi sağlıyor.

Aslında BlueSolar’ın kullandığı teknolojilerin çoğu hâlihazırda bilinen ve yaygın şekilde üretilen sistemlerden oluşuyor. Çift eksenli güneş takip sistemleri, PV paneller, termal odaklama kuleleri, tuz eritme ve türbinle elektrik üretimi halihazırda var olan teknolojiler. Fark yaratan tek bileşen, dalga boylarını ayırabilen özel film. Bu film teknolojisi için planlanan 1,7 milyon Euro’luk yatırımın 750 bin Euro’su Avrupa Birliği fonlarından sağlandı. Şirket şimdi film fabrikasını kurmayı ve ticari müşterilerle anlaşmalar yapmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

PV ve CSP’yi birleştiren yeni nesil güneş enerjisi santrali

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: