ATi Radeon HD 3800 serisinde fiyat indirimi olabilir

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Son gelen bilgilere göre AMD-ATi, Radeon HD 3800 serisinin fiyatlarında indirime gidebilir. Bilindiği gibi GeForce 8800GT ile Nvidia ciddi bir satış başarısı göstermiş durumda. AMD-ATi tarafında da RV670 satışlarınn iyi gittiği belirtilse bile performans noktasında geri kalınan GeForce 8800GT'ye karşı daha rekabetçi olabilmek ve artık içinde bulunduğumuz yıl son günlerinde pazar payını arttırabilmek adına AMD-ATi, HD 3800 serisinin fiyatlarında bir miktar daha indirimi yaparak daha agresif bir fiyat politikası uygulayabilir hemde satış rakamlarını arttırabilir. Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz sene de AMD-ATi özellikle Radeon X1650 ve X1950 serisi için uygulanan fiyat politikası ile satış adedini ve pazar payını arttırmayı başarmıştı. Yapılacak fiyat indirimleri ülkemizde 200$ üstü satılacak olan Radeon HD 3850 serisi ve 300$'a yakın satılacak olan GDDR4 bellekli Radeon HD 3870 modelinin fiyatlarına da doğal olarak yanısyacaktır.