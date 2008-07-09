ATi Radeon HD 4650 ile ilgili yeni iddialar

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199$ ve 299$ seviyelerinde Radeon HD 4800 serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunan AMD-ATi, önümüzdeki günlerde yüksek performans segmenti için hazırladığı R700 kod adlı ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelini de anons edecek. Firma performans odaklı modellerden sonra giriş ve orta segmente yönelik olarak daha ekonomik modellerini de duyurmayı planlıyor. AMD-ATi'nin orta segmente yönelik olarak kullanıma sunacağı maliyet odaklı ilk kartı muhtemelen Radeon HD 4650 olacak. Firmanın yeni ekran kartına yönelik olarak haberler de gelmeye başladı. Kart üzerinde 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan ve DirectX 10.1 desteği sunan RV730 gpu'sunun kullanılacağı ifade ediliyor. 128-bit bellek veri yoluna sahip olacağı iddia edilen Radeon HD 4650 üzerinde 320 adet (64x5) paralel işlem biriminin olacağı da belirtilmekte. Tek slot tasarımla gelecek olan ve yüksek tanımlı videolar için donanımsal video hızlandırma teknolojisine de sahip olacak Radeon HD 4650 üzerinde üreticinin tercihine göre 1.0ns-1.4ns 512MB GDDR3 bellek kullanılacağı da ifade ediliyor. Ayrıca kartın saat hızlarının gpu için 700MHz civarında bellek hızınınsa kullanılacak yonga türüne göre 1400-2000MHz arasında olacağı ifade ediliyor. Fiyat hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken giriş ve orta segmente yönelik olarak Radeon HD 4400 ve 4600 serisi ekran kartlarının yılın bu çeyreği içerisinde anons edilmesi bekleniyor.