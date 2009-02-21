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ATi Radeon HD 4890'da iddia edilen performans artışı olmayabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,4b
1
44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4890'da iddia edilen performans artışı olmayabilir
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Nvidia'nın GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunması sonrasında AMD-ATi'nin de RV790 kod adlı yeni bir GPU üzerinde çalıştığı ve Radeon HD 4890 serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunmayı planladığını belirtmiştik. Firma cephesinde RV790 GPU'suyla ilgili olarak yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmamakla birlikte R790'a yönelik tartışmalar artarak devam ediyor.

Radeon HD 4890 serisine güç verecek RV790 GPU'sunun mimari açıdan farklı olmayacağı ve RV770'e kıyasla daha yüksek saat hızlarıyla geleceği biliniyor. Daha önce yayımlanan bazı haberlerde RV790 tabanlı Radeon HD 4890 serisinin modeline göre Radeon HD 4800 serisinden %20-30 arası daha performanslı olacağı iddia edilmişti ancak Xbit-Labs kaynaklı yeni bir habere göre, performans farkı beklenen ölçüde olmayabilir.

Yayımlanan haberde sadece saat hızları yükseltilmiş RV770 GPU'su olarak değerlendirilen RV790'ın güç vereceği Radeon HD 4890 modelinin 1GB bellekli Radeon HD 4870 modeline kıyasla radikal performans kazanımları sunmayacağı iddia ediliyor. Ayrıca benzer bir durumun RV790 GPU'sunun çiftiyle hazırlanacak Radeon HD 4890 X2 modelin için de gündeme geleceği ve performansı kazanımının mütevazi kalacağı beliliyor.

AMD-ATi'nin muhtemelen Nisan ayında duyuracağı RV790 GPU'su ve Radeon HD 4890 serisiyle ilgili olarak varılan ortak kanı RV770 ve Radeon HD 4800 serisine kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olacağı. Özellikle merak konusu olan paralel işlemci takviyesiyle ilgili olaraksa henüz net bir bilgi olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan RV790 GPU'su için kullanılacak üretim teknolojisiyle ilgili de bazı gelişmeler var.

RV770 GPU'su gibi RV790'ın da 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı düşünülüyordu. Ancak RV740 GPU'suyla 40nm üretim teknolojisine geçiş yapacağı bilinen AMD-ATi, Digitimes'ın yayımladığı bir habere göre RV790 GPU'sunu da 40nm üretebilir. Tabii yeni üretim teknolojisi maliyetlerin düşmesi, daha az ısınan ve daha yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip kartlar hazırlanabilmesine de olanak tanıyacaktır.


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Batuist 10 yıl
40nm ye geçsinde performans artışı olmasın.. 40nm demek daha az güç tüketimi daha yüksek frekansta daha serin tek slot kart, daha yüksek oc performansı vs. vs. demek aynı zamanda... performans artışını 5xxx seriside bekliyoruz zaten...
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ali277 10 yıl
Orjinalden alıntı: Batuist

40nm ye geçsinde performans artışı olmasın.. 40nm demek daha az güç tüketimi daha yüksek frekansta daha serin tek slot kart, daha yüksek oc performansı vs. vs. demek aynı zamanda... performans artışını 5xxx seriside bekliyoruz zaten...




ATI çift çekirdek olayını gerçekleştirirse cidden çok iyi bir gelişim olur...

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ecarpar 10 yıl
geçiniz ATİ oluşu aletin ülkemize gelen serilerinde bir ton sorun çıkacağının habercisi zaten. bence Alınmaz yurt dışı ürünlerini kullanmadığımdan firmaya kötü diyemiycema ma ülkemizde berbat bir firma olduğunu çok çok iyi biliyorum ati alıp mutlu olan tanıdığım malesef yok.
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StreamRolleR 10 yıl
aha işte bu ati sadece 4970x2 yaptı 5 ay lider oldu havalandı şimdi ati gene eski ati :) hihi
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ali277 10 yıl
5*** serisi çok güçlü olacak... nvidia işi zor
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scutaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: ali277

5*** serisi çok güçlü olacak... nvidia işi zor

Daha kartlar çıkmadan bu yorumlar gereksiz
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XivA 10 yıl
ati süpriz yumurta. herşey olabilir! %20 üstünde olur. 5XXX serisi nvidia için kötü olacak gibi.
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melyyh 10 yıl
%20 - 30 beklemiyodumk ki zaten
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MÜŞAVİR 10 yıl
Yapılan yorumlara bişey dediğim yok ta, bazı arkadaşlar sanki her çıkan kartı almayı vazife edinmiş gibi görünüyorlar. Anlamıyorum insanları, Ey adı batasıca PARA seni kimileri böyle kolay kazanır harcar, Kimileri Ölümüne!
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alito 10 yıl
nvidia sürücü üzerinden performans verip donanımı kısıtlıyor ati de donanımı geliştirip oyun üreticileriyle uğraşmak istemiyor. ikiside farklı kulvarlara oynuyorlar bu iş için galibi belirlemek pek mümkün değil aslında. lakin ati'nin son kullanıcıya daha ucuz ama performanslı ürünler sunduğu da bir gerçek.
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scutaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: alito

nvidia sürücü üzerinden performans verip donanımı kısıtlıyor ati de donanımı geliştirip oyun üreticileriyle uğraşmak istemiyor. ikiside farklı kulvarlara oynuyorlar bu iş için galibi belirlemek pek mümkün değil aslında. lakin ati'nin son kullanıcıya daha ucuz ama performanslı ürünler sunduğu da bir gerçek.

Ne alakası var nvidia donanımı kısıtlasa gpu o kadar büyük olurmu ?
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emre sönmez 10 yıl
blackeagle çok iyi bi noktaya işaret ediyor. gerçekten ATI kartlarını henüz tam performansta çalıştırmanın yolunu bulabilmiş değil.
Ama ATI de Nvidia gibi sürücü ve yazılım desteği konusunda uğraşmaya başlarsa, oyunlarla anlaşmalar imzalayıp ATI ye optimize edilmiş oyun sayısını artırmak adnıa para harcarsa, Nvidia dan farkı kalmaz diye düşünüyorum. Zira Nvidia nın kart üreticilerine böyle yüksek fiyatlarla GPU satmasına imkan veren şey AR-GE çalışmalarına harcadığı para ve emek. ATI de aynı para ve emeği harcarsa ATI de fiyat çıtasını bir miktar yukarı çekebilir. bence böyle güzel :) bi farkları oldun, ATI emekçilerin GPU üreticisi olsun :P
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alito 10 yıl
şu hd5800 serisi çok gecikmese bari. anlaşılan hd4890 da bi nane yok birde hd4970 haberleri çıktı ama onda durum nedir belli değil.
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dellino 10 yıl
Bizi 5800XT keser. Dx11, 40Nm ve çift çekirdek.
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alito 10 yıl
Physx desteği nvidia ya özgü bir yapı. ati ne yaparsa yapsın mutlaka bir eksik olacaktır.
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: alito

Physx desteği nvidia ya özgü bir yapı. ati ne yaparsa yapsın mutlaka bir eksik olacaktır.

kim aklınıza sokuyor böyle şeyleri..
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