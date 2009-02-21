ATi Radeon HD 4890'da iddia edilen performans artışı olmayabilir

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Nvidia'nın GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunması sonrasında AMD-ATi'nin de RV790 kod adlı yeni bir GPU üzerinde çalıştığı ve Radeon HD 4890 serisi yeni ekran kartlarını kullanıma sunmayı planladığını belirtmiştik. Firma cephesinde RV790 GPU'suyla ilgili olarak yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmamakla birlikte R790'a yönelik tartışmalar artarak devam ediyor.

Radeon HD 4890 serisine güç verecek RV790 GPU'sunun mimari açıdan farklı olmayacağı ve RV770'e kıyasla daha yüksek saat hızlarıyla geleceği biliniyor. Daha önce yayımlanan bazı haberlerde RV790 tabanlı Radeon HD 4890 serisinin modeline göre Radeon HD 4800 serisinden %20-30 arası daha performanslı olacağı iddia edilmişti ancak Xbit-Labs kaynaklı yeni bir habere göre, performans farkı beklenen ölçüde olmayabilir.

Yayımlanan haberde sadece saat hızları yükseltilmiş RV770 GPU'su olarak değerlendirilen RV790'ın güç vereceği Radeon HD 4890 modelinin 1GB bellekli Radeon HD 4870 modeline kıyasla radikal performans kazanımları sunmayacağı iddia ediliyor. Ayrıca benzer bir durumun RV790 GPU'sunun çiftiyle hazırlanacak Radeon HD 4890 X2 modelin için de gündeme geleceği ve performansı kazanımının mütevazi kalacağı beliliyor.

AMD-ATi'nin muhtemelen Nisan ayında duyuracağı RV790 GPU'su ve Radeon HD 4890 serisiyle ilgili olarak varılan ortak kanı RV770 ve Radeon HD 4800 serisine kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olacağı. Özellikle merak konusu olan paralel işlemci takviyesiyle ilgili olaraksa henüz net bir bilgi olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan RV790 GPU'su için kullanılacak üretim teknolojisiyle ilgili de bazı gelişmeler var.

RV770 GPU'su gibi RV790'ın da 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı düşünülüyordu. Ancak RV740 GPU'suyla 40nm üretim teknolojisine geçiş yapacağı bilinen AMD-ATi, Digitimes'ın yayımladığı bir habere göre RV790 GPU'sunu da 40nm üretebilir. Tabii yeni üretim teknolojisi maliyetlerin düşmesi, daha az ısınan ve daha yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip kartlar hazırlanabilmesine de olanak tanıyacaktır.