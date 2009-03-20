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ATi, Radeon HD 4890'da paralel işlemci verimliliğini de arttırdı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi, Radeon HD 4890'da paralel işlemci verimliliğini de arttırdı
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AMD-ATi uzunca bir süredir konuşulmakta olan RV790 kod adlı grafik işlem biriminin güç vereceği Radon HD 4890 (isimlendirme de son dakika değişikliği olabilir) modelini 6 Nisan'da kullanıma sunmayı planlıyor. Üretim teknolojisi ve temel teknik özellikler açısından Radeon HD 4850 ve 4870 modellerine güç veren RV770 GPU'su ile oldukça benzer olan RV790'ı ve dolayısıyla Radeon HD 4890 modelini daha yüksek saat hızlarının ayırması bekleniyor.

Genel özellikleri itibariyle 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve GDDR5 bellek teknolojisine sahip olması beklenen RV790'ın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtilmekte. Grafik işlem biriminin 850MHz'de, belleklerinin ise 3900MHz'de görev yapacağı söylenen Radeon HD 4890, kağıt üzerinde sadece daha yüksek saat hızlarında çalışan yeni bir RV770 versiyonu olarak görülse de önemli bir farklılığın daha altı çizilmekte.

Yapılan açıklamalara göre RV790 GPU'su, RV770'e kıyasla arttırılmış paralel işlemci verimliliğine sahip. Çalışma verimliliğinde yapılan bu iyileştirme sayesinde aynı saat hızında yapılacak bir karşılaştırmada Radeon HD4890 modelinin Radeon HD 4870 modelinden biraz daha iyi performans sunacağı ifade edilmekte. AMD-ATi'nin 200-250$ arası bir fiyatla pazara sunmayı planladığı RV790 tabanlı yeni modeline karşı Nvidia da GeForce GTX 275 modelini hazırlıyor.


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Vuze 10 yıl
beklemedeyiz herzamanki gibi fark ne denli olacaktır orası önemli haber için teşekkürler
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max975 10 yıl
bakalım cıksında ne olduğunu göreceğiz..
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berkerden 10 yıl
Ati bir ara 4870 leri sanırım 360 mı 480 mi ne shader olacak diyordu. Ama sonra bom diye 800 çıkarttı. Böyle numara yapabilir. Yada Nvidia gibi tek döngüde 2 yerine 3 işlem yapma kapasitesine çıkartarak sayısını arttırmadan %50 daha fazla verimlilik sağlayabilir. Tabi bunun yanında Rop, Tmu vb. şeyler de çok önemli çünkü 4870 1.2 TF güce sahip ama 900 küsür gücü olan Gtx280 e yeniliyor çünkü diğer ayrıntılar farklı. Bunları da arttırırsa gtx280-285 den güçlü bir kart olur.
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: berkerden

Ati bir ara 4870 leri sanırım 360 mı 480 mi ne shader olacak diyordu. Ama sonra bom diye 800 çıkarttı. Böyle numara yapabilir. Yada Nvidia gibi tek döngüde 2 yerine 3 işlem yapma kapasitesine çıkartarak sayısını arttırmadan %50 daha fazla verimlilik sağlayabilir. Tabi bunun yanında Rop, Tmu vb. şeyler de çok önemli çünkü 4870 1.2 TF güce sahip ama 900 küsür gücü olan Gtx280 e yeniliyor çünkü diğer ayrıntılar farklı. Bunları da arttırırsa gtx280-285 den güçlü bir kart olur.

Gtx280'nin 993gflops işlem gücü var ama alu (arithmetic logic unit) hızı g92'lere göre daha düşük hız aşırtma ile işlem gücü 1.2 treaflop'a yakın oluyor tek döngüde nvidia 3 ati 2 işlem yapıyor ati bunu 3'e çıkararak işlem gücünü arttırabilir bu doğru ama işlem gücünün yanında rop ve tmu'da önemli dediklerine katılıyorum iki gpu'da farklı çalıştığından ati'de aa'yı hesaplayıcılar çözüyor nvidia'da ise rop burada ati kartlar rop'a ne kadar ihtiyaç duyar bilemem ama tmu sayısı arttırılırsa eskiye oranla daha güçlü kartlar olurlar kanaatindeyim bence tek eksiklik burada bir sürpriz yapıp 4890'ı toplamda 240sp*5 hesaplayıcılı 60tmu'lu piyasaya sürseydi o zaman belki gtx285'den daha iyi bir kart ortaya çıkabilirdi ama öyle birşey yok ortada
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St Batuhan 10 yıl
Hadi bakalım hayırlısı güzel olucaktır en azından ara modeller daima alıcılar icin iyi ama tabi bizim 4870 lere bir abi gelmesi :) nese ^^
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` quaD. 10 yıl
TestLer Önemli Bu Kartı Seçmek İçin..
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Batuist 10 yıl
6 ayda bir yeni bir gpu çıkaracaklardı ne oldu... 5xxx serisini beklerken atide şimdi 5xx serisini çıkarmak için nvidianın yaptığı gibi onun daha güçlü bir kart mı çıkarmasını beklicek acaba...
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Rusty 10 yıl
bga paket resimdeki gibi piyasaya sürülürse stoklarda kalmış özel hd2900xt soğutucuları hemen eriyip biter :) tabi ati rv770 gpu sunda sıcaklık yüzünden çok fazla bir tepki aldı umarım sıcaklık konusunda iyileştirmelere yapılmıştır.
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ellerimkirli 10 yıl
yeni bir kart diyerek sadece saat hızlarını yükselteceğini düşünmüyorum. Son dakika golü de atabilirler belli olmaz.
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yonex78 10 yıl
melyyh 20.03.2009 Saat: 10:16
eski kartları yeniden isimlendirip piyasaya sürmek kötü birşey değil! performans olarak yeterli olduktan sonra ne önemi var? ama nvidia , yeniden isimlendirip , birde pahalıya satıyor. bizlerin sinirlendiği nokta bu. ama ati bu kartı görüldüğü üzre 200-250 $ civarı satmayı planlıyor. bu noktada problem yok bence...
katılıyorum gerçekten mantıklı bir yaklasım
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fatihcanery 10 yıl
amd intele tam rekabet ettigi günü görürüm inşallah,o zaman fiyatlar yerlerde sürünür
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melyyh 10 yıl
eski kartları yeniden isimlendirip piyasaya sürmek kötü birşey değil! performans olarak yeterli olduktan sonra ne önemi var? ama nvidia , yeniden isimlendirip , birde pahalıya satıyor. bizlerin sinirlendiği nokta bu. ama ati bu kartı görüldüğü üzre 200-250 $ civarı satmayı planlıyor. bu noktada problem yok bence...
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OverClocK1ng 10 yıl
Umarım arttırmıştır. Yoksa nVidia gibi eski kartları yeniden isimlendirip önümüze sürmüş gibi olacak.
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