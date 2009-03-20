ATi, Radeon HD 4890'da paralel işlemci verimliliğini de arttırdı

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi uzunca bir süredir konuşulmakta olan RV790 kod adlı grafik işlem biriminin güç vereceği Radon HD 4890 (isimlendirme de son dakika değişikliği olabilir) modelini 6 Nisan'da kullanıma sunmayı planlıyor. Üretim teknolojisi ve temel teknik özellikler açısından Radeon HD 4850 ve 4870 modellerine güç veren RV770 GPU'su ile oldukça benzer olan RV790'ı ve dolayısıyla Radeon HD 4890 modelini daha yüksek saat hızlarının ayırması bekleniyor.

Genel özellikleri itibariyle 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve GDDR5 bellek teknolojisine sahip olması beklenen RV790'ın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı belirtilmekte. Grafik işlem biriminin 850MHz'de, belleklerinin ise 3900MHz'de görev yapacağı söylenen Radeon HD 4890, kağıt üzerinde sadece daha yüksek saat hızlarında çalışan yeni bir RV770 versiyonu olarak görülse de önemli bir farklılığın daha altı çizilmekte.

Yapılan açıklamalara göre RV790 GPU'su, RV770'e kıyasla arttırılmış paralel işlemci verimliliğine sahip. Çalışma verimliliğinde yapılan bu iyileştirme sayesinde aynı saat hızında yapılacak bir karşılaştırmada Radeon HD4890 modelinin Radeon HD 4870 modelinden biraz daha iyi performans sunacağı ifade edilmekte. AMD-ATi'nin 200-250$ arası bir fiyatla pazara sunmayı planladığı RV790 tabanlı yeni modeline karşı Nvidia da GeForce GTX 275 modelini hazırlıyor.