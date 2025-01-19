Volkswagen ID.7, tek şarjla 941 km yol kat ederek menzil rekoru kırdı

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Volkswagen'in elektrikli sedan modeli ID.7 şu anda Avrupa'daki en uzun menzilli elektrikli otomobillerden biri konumunda. Alman otomobil devi bu model ile etkileyici bir başarıya imza attı. Şirket, standart WLTP ölçümlerine göre 709 km menzil sunan ID.7 Pro S ile 941 km'lik rekor mesafeyi tek bir şarjla kat etmeyi başardı.

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Geçtiğimiz Aralık ayında İtalya'nın güneyindeki ünlü Nardo pistinde gerçekleştirilen verimlilik testinde ID.7 Pro S, Volkswagen'in profesyonel sürücüleri tarafından kullanıldı. 86 kWh net batarya kapasitesine sahip olan bu model, standart menzil değerini 232 km (yani %32.7) aşarak 941 kilometre yol kat etti.

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Şehir içi sürüş ortamı simüle edildi

Söz konusu performansın şehir içi kullanıma benzer şartlarda, ortalama 29 km/s hızla elde edildiğini belirtelim. Bu da büyük şehirlerdeki trafiğin yoğun olduğu saatlerde görülen tipik hızlara karşılık geliyor. Başka bir deyişle, neredeyse 1.000 km menzile tamamen şehir içi bir sürüş ortamı simüle edilerek ulaşıldı.

Test sırasında aracın enerji tüketimi sadece 9.2 kWh/100 km olarak kaydedildi. Bu değer dizel bir aracın tüketimine çevirildiğinde yaklaşık 1 lt/100 km'ye denk geliyor. Testin 5-15 derece arasında değişen ortam sıcaklığında yapıldığı belirtildi. Dolayısı ile daha sıcak hava şartlarında menzil performansı kesinlikle daha iyi olabilir.

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Avrupa'da Passat'tan fazla satıyor

Alman sedanın bu performansının ardında, aerodinamik tasarımı (sürtünme katsayısı: 0,23 cd) ve 286 beygir (210 kW) güç üreten verimli APP550 motoru yatıyor. ID.7 Pro S yalnızca uzun menziliyle değil aynı zamanda hızlı şarj yetenekleriyle de öne çıkan bir model. 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunan bataryası, %10'dan %80'e yalnızca 26 dakikada dolabiliyor.

Alman şirket, Volkswagen ID.7'nin Avrupa'da Passat'tan daha fazla sattığını açıkladı. Volkswagen markasının Satış, Pazarlama ve Satış Sonrasından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Martin Sander'a göre bu başarı, ID.7'nin hem uzun mesafe sürücülerine uygun bir elektrikli araç olarak hem de şirket aracı segmentinde iddialı bir seçenek olduğunu gösteriyor.

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Volkswagen ID.7, tek şarjla 941 km yol kat ederek rekor kırdı