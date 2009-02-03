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ATi'nin 40nm RV790 GPU'su 850MHz'i gördü, Mart ayında gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'nin 40nm RV790 GPU'su 850MHz'i gördü, Mart ayında gelebilir
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Yaklaşık yedi ay önce geçtiğimiz Haziran ayının sonuna doğru lanse edilen Radeon HD 4800 serisine güç veren RV770 kod adlı grafik işlem biriminin yerini alması beklenen ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İfade edilen yeni detaylara göre yeni GPU için saat hızı çalışmaları yapan AMD-ATi, en son 850MHz'e ulaşmayı başardı.

Daha önceki haberlerimizde AMD-ATi'nin RV790'da GPU hızını sabit turarak, bellek çalışma frekansını Qimonda'nın yeni GDDR5 bellek yongaları ile 3900MHz'e çıkarttığından bahsetmiştik. Son gelen bilgilere göreyse RV790 GPU'sunun çalışma gerilimini 1.24v'den 1.30v'ye yükselten firma, 850MHz'e ulaşarak RV770XT'ye göre GPU hızını 100MHz, bellek hızı ise 300MHz arttırmış oldu.

Saat hızları hakkında şu an için açıklanmış resmi herhangi bir detay olmasa da 40nm üretim teknolojisinin sağlayacağı termal avantajla RV790'ın, yerini alacağa RV770XT'den daha hızlı olacağı bir süredir konuşulmaktaydı. Radeon HD 4970 modelinde kullanılması beklenen GPU'nun A11 revizyonunda olduğu yani üretime çok yaklaştığı belirtiliyor çünkü hatırlanacağı üzere RV670, pazara A11 revizyonuyla giriş yapmıştı.


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ramiX 10 yıl
paralel işlemci sayısı HD48XX den artsa yada daha hızlı olsa iyi olacak. ama görünüşe göre paralel işlemci sayısınında artış olcak gibi HD serinden gelen geleneğe göre
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Hiper-Nova 10 yıl
800 Shader birimini kullanan oyunlar olsa ortada Nvidia'nın tozu kalmazda işte herşey yazılımda bitiyor.
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taner11 10 yıl
ati 1500 mhz saat hızlı gpu hiçbir zaman üretmedi.Rv770xt bile 750 mhz de overclokluları 800 mhz en fazla.Bu saat hızı meselesi gpu mimarisiyle ilgili bir olay.nv yüksek saat hızlarına çıkamıyor ama saat hızı başına performansı ati den iyi.ati ise yüksek hızlara çıkabiliyor aradaki farkı böyle kapatıyor.birde ati yeni teknolojilere daha açık bir firma. ddr4/5 e,dx 10/10.1 e ilk geçen.
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DeathComesSlow 10 yıl

Orjinalden alıntı: taner11

ati 1500 mhz saat hızlı gpu hiçbir zaman üretmedi.Rv770xt bile 750 mhz de overclokluları 800 mhz en fazla.Bu saat hızı meselesi gpu mimarisiyle ilgili bir olay.nv yüksek saat hızlarına çıkamıyor ama saat hızı başına performansı ati den iyi.ati ise yüksek hızlara çıkabiliyor aradaki farkı böyle kapatıyor.birde ati yeni teknolojilere daha açık bir firma. ddr4/5 e,dx 10/10.1 e ilk geçen.


dx10a ilk geçen firma ati değil nvidiadır..8800 gtx ve 8800 gts (640) kartlar dünyanın ilk dx10 destekleyen kartlarıdır.
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eric13 10 yıl

Orjinalden alıntı: taner11

ati 1500 mhz saat hızlı gpu hiçbir zaman üretmedi.Rv770xt bile 750 mhz de overclokluları 800 mhz en fazla.Bu saat hızı meselesi gpu mimarisiyle ilgili bir olay.nv yüksek saat hızlarına çıkamıyor ama saat hızı başına performansı ati den iyi.ati ise yüksek hızlara çıkabiliyor aradaki farkı böyle kapatıyor.birde ati yeni teknolojilere daha açık bir firma. ddr4/5 e,dx 10/10.1 e ilk geçen.

nvidianın shader frekansı daha yüksek nerdeyse iki katı atide ise paralel gpuyla yani 750 civarında
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dennjS 10 yıl
RV800 gelsin esas
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tolgacem 10 yıl
sadece revizyon farkı ve 1 2 ufak optimizasyon olucak deniliyordu.

çok farkların olmaması dogal fark hd5xxx serisinde olucak
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dogan_1977 10 yıl
ya arkadaşlar ben bir soru saracağım.ama kesinlikle ati-nvidia polemiği çıkarmak değil maksadım.zaten bu sorumu bu sitede bayağı bir zaman sorayım mı sormayayımmı diye çok düşündüm.çünkü o kadar züğürtlük yapıyoruzki zenginlerin malını methetme yönünde şaşıyorum doğrusu.şunuda söyleyeyeim hem ati kullandım hemde nvidia.her iki firmada karını göz önünde bulunduruyorlar.bu gayet normaldir.ama ikiside iyiki var rekabet tekelleşmeyi engelliyor en azından.soruma gelince ati son vga kartlarında 1500/3600 mhz saat hızı ve gddr5 bellek kullanırken nvidia 602/2300 mhz ddr3 gibi çok düşük bellekler kullanıyor.ve performans kafa kafaya.acaba nvidia 1500/3800 saat hızıyla ddr5 bellek kullansa fark olurmu merak ediyorum.bilgi verecek arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler
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eneshatipoglu 10 yıl
850 900lıra cıvarı olursa alabılırım 4995x2 alıcam 4870 x2 yerıne temmuzda
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theyapici 10 yıl
iyi ya bende 4870 alamadımdiye üzülüyordum kısmet abisine imiş
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kuruwa 10 yıl
daha revizyoondan geçiyor arkadaşlar kı daha neyın ne olacagı belli değil tam çıkınca patlar bomba
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kjetlee 10 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah 4850ler gibi F/P ürün olur.
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bwhiteshark 10 yıl
Atinin Shader Clock Hızlarını da arttırması lazım.
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Batuist 10 yıl
ati bir süredir sağlam ilerliyor.. mimari aynı sadece üretim teknolojisi değişti. ne bekliyorsunuz ki anlamak mümkün değil.. yeni nesil gpu değil sonuçta sadece saat hızı artacak tabiki.. ve güç tüketimindeki termal iyileştirmeler vesaire... intelin tik-tak modeline döndü.. önce üretim teknolojisi ardından yeni nesil üretim...
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X2 10 yıl
Millete kart beğendiremez oldular...
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coupant 10 yıl
Orjinalden alıntı: Batuist

ati bir süredir sağlam ilerliyor.. mimari aynı sadece üretim teknolojisi değişti. ne bekliyorsunuz ki anlamak mümkün değil.. yeni nesil gpu değil sonuçta sadece saat hızı artacak tabiki.. ve güç tüketimindeki termal iyileştirmeler vesaire... intelin tik-tak modeline döndü.. önce üretim teknolojisi ardından yeni nesil üretim...



GTX 280'lerden sonra, GTX285'lerin gelmesi gibi. Daha ucuza daha yüksek performans.

Ben de eleştirilecek bir durum görmüyorum.
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petsiyehable 10 yıl
İSTESE 1.5 GHZ BILE BULUR bunlar danışıklı dövüş unutmayın.yawaş yawaş herşey.nası bi ara rd ram çıkarıp piyasadan topladıalr yok ettiler 800 mhz ram şuaanda ramlar 800 mhz düşünün biraz
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TiesTorN 10 yıl
SP sayısı 800 kalmayacak heralde?
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mamad 10 yıl
40nm üretim teknolojisi kullanıyor ve kart yeni bir seri değil de revizyon olarak çıkıyorsa bence 1ghz'i görmeli. En azında 1ghz'e çok yakın değerlerde olmalıydı. Hoşuma gitmedi açıkcası.
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