ATi'nin 40nm RV790 GPU'su 850MHz'i gördü, Mart ayında gelebilir

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Yaklaşık yedi ay önce geçtiğimiz Haziran ayının sonuna doğru lanse edilen Radeon HD 4800 serisine güç veren RV770 kod adlı grafik işlem biriminin yerini alması beklenen ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İfade edilen yeni detaylara göre yeni GPU için saat hızı çalışmaları yapan AMD-ATi, en son 850MHz'e ulaşmayı başardı.

Daha önceki haberlerimizde AMD-ATi'nin RV790'da GPU hızını sabit turarak, bellek çalışma frekansını Qimonda'nın yeni GDDR5 bellek yongaları ile 3900MHz'e çıkarttığından bahsetmiştik. Son gelen bilgilere göreyse RV790 GPU'sunun çalışma gerilimini 1.24v'den 1.30v'ye yükselten firma, 850MHz'e ulaşarak RV770XT'ye göre GPU hızını 100MHz, bellek hızı ise 300MHz arttırmış oldu.

Saat hızları hakkında şu an için açıklanmış resmi herhangi bir detay olmasa da 40nm üretim teknolojisinin sağlayacağı termal avantajla RV790'ın, yerini alacağa RV770XT'den daha hızlı olacağı bir süredir konuşulmaktaydı. Radeon HD 4970 modelinde kullanılması beklenen GPU'nun A11 revizyonunda olduğu yani üretime çok yaklaştığı belirtiliyor çünkü hatırlanacağı üzere RV670, pazara A11 revizyonuyla giriş yapmıştı.