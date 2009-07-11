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Audio-Technica yeni kulaklığını satışa sunuyor; ATH-ANC7b QuietPoint

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Audio-Technica yeni kulaklığını satışa sunuyor; ATH-ANC7b QuietPoint
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Ses teknolojileri üzerine çalışan Japonya merkezli Audio-Technica firması, ATH-ANC7b QuietPoint adını verdiği yeni kulaklığını satışa sunuyor. Teknik detaylarıyla öne çıkan kulaklığın üzerine durulan en önemli özelliği olarak aktif gürültü engelleme teknolojisiyle donatılması ve bu sayede gürültüyü %85'e varan oranda engelleyebilmesi gösteriliyor. 40mm sürücülerin kullanıldığı yeni kulaklığın, 10 - 25,000 Hz frekansı aralığını ve 109dB hasassiyetini desteklediği açıklandı.

Biri 1 diğeri ise 1.6 metre uzunluğunda iki adet çıkartılabilir kablo, taşıma çantası ve hava yolu adaptörü ile gelen yeni kulaklığın önümüzdeki ay içerisinde 219.95$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


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ULYSES 10 yıl
Fiyat normal. Ama ses kalitesinden ziyade gürültü engelleme gibi özellikler ön planda böyle ürünlerde. Yani o fiyatın büyük bir kısmı o özelliğe ödeniyor.
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Tolgá 10 yıl
çüşş demek istiyorum o fiyat ne öyle..ben anlamam ama anlayanlara soruyorum sizce hak ediyormu
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