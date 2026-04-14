Amazon, Apple’ın uydu ortağını satın aldı: Yörüngede dengeler değişiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Amazon, uydu iletişimi alanındaki stratejik genişlemesini hızlandırarak Globalstar’ı 11,57 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Bu satın alma, Amazon’un Amazon Leo (eski adı Project Kuiper) markası altında geliştirdiği düşük Dünya yörüngesi (LEO) uydu ağını yeni nesil doğrudan cihaza (D2D) iletişim teknolojileriyle güçlendirmesini sağlayacak.

Anlaşmanın 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.

Şirket, bu adımla birlikte karasal mobil şebekelerin kapsama alanı dışında kalan bölgelerde kullanıcıların doğrudan uydu üzerinden bağlantı kurabilmesini hedefliyor. Özellikle acil durum iletişimi ve mobil veri erişimi açısından küresel ölçekte yeni bir altyapı yaklaşımı öne çıkıyor.

Akıllı telefonlara doğrudan uydu bağlantısı

Amazon’un planladığı yeni nesil sistem, doğrudan cihazlara uydu bağlantısı (Direct-to-Device) konsepti üzerine kuruluyor. 2028 itibarıyla devreye alınması hedeflenen yapı sayesinde cep telefonları ve uyumlu cihazlar, baz istasyonuna ihtiyaç duymadan ses, mesaj ve veri hizmetlerine erişebilecek.

Şirketin açıklamalarına göre Amazon Leo ağı, binlerce uydudan oluşacak geniş bir yapıya ulaşacak ve uzun vadede yüz milyonlarca cihazı destekleyebilecek kapasiteye sahip olacak.

Halihazırda şirketin yörüngede 240’tan fazla uydusu bulunuyor. Amazon, 2029 yılına kadar Dünya'nın alçak yörüngesine yaklaşık 3.200 uydu yerleştirerek ağını genişletmek için çalışıyor.

Starlink’in ise 10.000’denf azla aktif uydusu bulunuyor. SpaceX çatısı altındaki Starlink’in mobil cihazlara yönelik ise 650’dan fazla uydusu bulunuyor ve 32 ülkeye hizmet veriyor.

Apple ile kritik uydu iş birliği netleşti

Bu satın alma aslında Nisan ayı başlarında Starlink’e karşı rekabeti güçlendirmek için gündeme gelmişti. O dönemde sürecin önündeki en büyük engelinde Apple’ın Globalstar’daki yüzde 20’lik hissesi olduğunu aktarmıştık. Bu bağlamda Amazon, Apple ile de anlaşıldığını duyurdu.

Bu kapsamda Amazon Leo altyapısı, iPhone ve Apple Watch modelleri için uydu bağlantı hizmetlerini desteklemeyi sürdürecek.

Bu iş birliği, Uydu ile Acil SOS, mesajlaşma, Find My, konum paylaşımı ve yol yardım hizmetleri gibi mevcut özelliklerin devamlılığını güvence altına alırken gelecekte geliştirilecek yeni uydu tabanlı özellikler için de zemin oluşturuyor.

Apple tarafı, özellikle acil durum senaryolarında uydu iletişiminin kritik önem taşıdığına dikkat çekerek kullanıcıların şebeke dışı alanlarda bile güvenli iletişim kurabilmesinin stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Amazon’un uzun vadeli planları kapsamında 2028’den itibaren devreye alınacak yeni D2D sistemi, mevcut altyapılara kıyasla daha yüksek spektrum verimliliği sunarak daha hızlı ve stabil bağlantılar sağlamayı hedefliyor. Yeni ağ, hem Amazon’un mevcut Leo sistemi hem de gelecekteki uydu katmanlarıyla entegre çalışacak şekilde tasarlanıyor.

Şirket, bu yapı sayesinde yalnızca bireysel iletişimi değil, aynı zamanda kurumsal bağlantı ihtiyaçlarını da kapsayan küresel bir iletişim standardı oluşturmayı amaçlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Amazon, Apple’ın uydu ortağını satın aldı: Dengeler değişiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: