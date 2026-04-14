    Starlink’e doğrudan rakip: Amazon’dan uçaklar için gigabit hızında internet

    Amazon, ticari uçaklar için geliştirdiği Leo Aviation Antenna’yı tanıttı. 1 Gbps’ye varan hız ve tek günde kurulum iddiasıyla Starlink’e güçlü bir rakip olmaya hazırlanıyor.

    Amazon, düşük yörünge uydularına dayanan internet girişimi Amazon Leo (eski adı Project Kuiper) kapsamında havacılık sektörüne yönelik yeni çözümünü duyurdu. Şirket, ticari uçaklara özel geliştirilen Leo Aviation Antenna ile uçuş sırasında yüksek hızlı internet yarışında Starlink’e güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyor.

    Tanıtılan yeni anten, yolculara ve mürettebata uçuş boyunca kesintisiz ve yüksek performanslı bağlantı sağlamayı amaçlarken teknik özellikleri ve kurulum kolaylığıyla da dikkat çekiyor.

    1 Gbps’ye kadar hız vadediyor

    Amazon’un geliştirdiği anten, tasarım açısından Starlink’in ticari uçaklar için sunduğu “Aero Terminal” çözümüne benzer şekilde uçağın dış gövdesine monte ediliyor. Her iki sistem de düşük Dünya yörüngesindeki uydulardan radyo sinyalleri alarak çalışıyor.

    Şirket, Leo Aviation Antenna’nın tek bir gün içinde kurulabileceğini vurgularken SpaceX tarafı Starlink sisteminin uçaklara entegrasyonunun genellikle 10 ila 14 gün süren bir bakım sürecinde gerçekleştirildiğini belirtiyor.

    Öte yandan sistem, eş zamanlı olarak 1 Gbps indirme ve 400 Mbps yükleme hızına ulaşabiliyor. Bu kapasite, uçaktaki tüm yolcular ve mürettebat arasında paylaşılsa da şirket, sunulan bant genişliğinin modern bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olduğunu ifade ediyor.

    Bu kapsamda yolcuların uçuş sırasında video akışı, çevrim içi oyun, müzik dinleme, fotoğraf paylaşımı ve iş uygulamaları gibi yoğun veri gerektiren işlemleri sorunsuz şekilde gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

    Rekabet şiddetli

    Bugün itibarıyla Starlink, United Airlines, Hawaiian Airlines ve Air France gibi büyük havayollarında aktif olarak kullanılıyor ve sunduğu performansla dikkat çekiyor. Yapılan testlerde Starlink’in uçuş sırasında 100 Mbps’ye yakın hızlar sunabildiği görülmüştü.

    Amazon Leo ise henüz erken aşamada. Şirketin yörüngede 240’tan fazla uydusu bulunuyor ve bu sayı küresel ve güçlü bir kapsama için yeterli değil. Amazon’un hedefi, hizmeti 2026 ortasında yaklaşık 700 uyduyla resmi olarak başlatmak. Starlink’in ise 10.000’den fazla aktif uydusu var ve bu sayı neredeyse her hafta artıyor.

    Öte yandan bazı havayolları şimdiden Amazon ile anlaşma yapmış durumda. Delta Air Lines ve JetBlue, Leo sistemini kullanmayı planlıyor. Ancak yolcuların bu hizmetle buluşması zaman alacak. JetBlue’nun 2027’de, Delta’nın ise 2028’de Leo bağlantısını sunması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.aboutamazon.com/news/amazon-leo/amazon-leo-aviation-antenna-gigabit-wifi https://www.pcmag.com/news/amazon-leo-shows-off-in-flight-wi-fi-antenna-that-will-take-on-starlink
