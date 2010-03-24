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Audio Technica, yeni kulaklık amfisi AT-HA65'i tanıttı

Audio Technica, yeni kulaklık amfisi AT-HA65'i tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Audio Technica, yeni kulaklık amfisi AT-HA65'i tanıttı
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Audio Technica AT-HA65

Daha önce giriş modeli yeni kulaklığı hakkındaki bilgileri sizlere aktardığımız Japon devi Audio Technica, şimdi de AT-HA65 model isimli kulaklık amfisini kullanıcılarına duyurdu.

Transistörlü bir amfi olan AT-HA65(transistörlü amfiler genelde ses karakterleri için değil, sadece ekipmanı sürebilmek amacıyla kullanılırlar - lambalı amfiler daha sıcak sesleri nedeniyle transistörlülerin yerlerine tercih edilirler), 5 adet 6,3 mm'lik kulaklık portuna sahip. Bununla farklı kulaklıklara sahip olan kullanıcıların giriş konusunda sıkıntı çekmemesi amaçlanıyor. Her bir çıkış için ses seviyesi ayarlanabilen amfi, 2 kanala, 32 Ohm empedansta, 300 mW güç üretebiliyor. AT-HA65 ayrıca 24 bit-32/44,1/48/96 Khz kalitesinde ses çıkışını desteklerken, 20 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığı ve 97 db sinyal/gürültü oranı sunuyor. Adaptörünün sağladığı 15 Volt ile çalışan amfi, arka panelinde RCA(Line) ve optik giriş/çıkışlar bulunuduruyor. AT-HA65, 44 × 210 × 130.5 mm boyutlara ve 1 kg'lık ağırlığa sahip. Audio Technica'nın yeni amfisini 16 Nisan tarihinde 520 Dolar fiyat ile kullanıcılara sunması bekleniyor.


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TELESCOPE 9 yıl
pratik ,portatif bir ürün olmuş , piyasası olacaktır
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bobita 9 yıl
Lambasız bir amfiye bu parayı hassas kulaklar vermez...
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