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    Yeni 3D transistörler fiziksel sınırları aşmak için kuantum tünelleme kullanıyor

    MIT araştırmacıları yeni bir transistör tasarımı kullanarak geleneksel silikon transistörlerin karşılaştığı fiziksel sınırları aşmayı başardı. İşin sırrı ise kuantum tünelleme.
    Transistörlerde sınırları aşmak için kuantum tünelleme dönemi Tam Boyutta Gör
    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), yeni bir nano transistör tasarımıyla elektronik dünyasında devrim yaratma yolunda önemli bir adım attı. Modern elektroniklerin temel yapı taşlarını oluşturan silikon tabanlı transistörler, her fiziksel varlık gibi fizik kurallarına bağlı sınırlamalardan etkileniyor. Bu sınırlamalar, özellikle enerji verimliliğini ve performansı artırmak isteyen mühendislerin karşısına bir engel olarak çıkıyor. MIT’li bir grup mühendis, kuantum mekaniğinin benzersiz etkilerini kullanarak bu sınırları aşabilecek radikal bir çözüm geliştirdi.

    Boltzmann’ın tiranlığını yıkmak

    MIT ekibinin çözüm getirmeye çalıştığı en büyük sorunlardan biri, "Boltzmann tiranlığı" olarak bilinen sınırlama. Boltzmann tiranlığı, bir silikon transistörü açıp kapatmak için gerekli voltajın alt sınırını belirleyen temel bir fiziki limiti ifade ediyor. Bu voltaj seviyesini çok düşürmeye çalıştığınızda, transistör açma-kapama işlevini kaybediyor ki bu da, enerji verimliliğinde büyük ilerlemeler kaydedilmesini engelliyor. Özellikle yapay zeka gibi yüksek enerji tüketen uygulamalar giderek yaygınlaşırken bu durum daha kritik hale geliyor.

    MIT mühendisleri, geleneksel silikon yerine galyum antimonit ve indiyum arsenit gibi benzersiz yarı iletken malzemeler kullanarak deneysel transistörler ürettiler. Araştırmaları, Intel’in desteğiyle finanse edilen ve Nature Electronics dergisinde yayımlanan bu transistörlerin, enerji verimliliği ve performansta devrim yaratabileceği belirtiliyor.

    Transistörlerin bu eşsiz özelliklerinin kaynağı, MIT.nano tesisinde özel olarak tasarlanmış 3D nanotel heteroyapılarına dayanıyor. Sadece 6 nanometre çapında olan bu dikey nanoyapılar, MIT mühendislerinin raporladığı en küçük 3D transistörlerden biri olarak öne çıkıyor.

    Kuantum tünelleme ile sınırların ötesine geçiş

    Transistörlerde sınırları aşmak için kuantum tünelleme dönemi Tam Boyutta Gör
    Bu boyutta, kuantum etkilerinin devreye girmesiyle transistörler, silikonun fiziksel sınırlarını aşarak daha düşük voltajda çalışabiliyor. MIT mühendisleri, transistörleri elektronların yalıtıcı bir tabaka üzerinden geçmek yerine kuantum tünelleme adı verilen bir etki ile adeta "teleportasyon" yaparak geçmesini sağlamak üzere tasarladı. Ayrıca, nanotellerin küçültülmüş boyutları nedeniyle materyallerin özellikleri kuantum hapsedilme etkisiyle değişime uğruyor.

    Bu etkileri birleştiren MIT transistörleri, silikonun başaramayacağı bir şeyi gerçekleştirdi: çok daha düşük voltajla çok hızlı anahtarlama. Deneylerde, bu yeni transistörlerin anahtarlama voltaj eğimlerinin geleneksel silikonun limitlerinden daha keskin olduğu gözlemlendi. Hatta performansın, diğer deneysel tünelleme transistörlerine göre yaklaşık 20 kat daha iyi olduğu belirtiliyor.

    Projenin baş yazarı Yanjie Shao, bu teknolojinin gelecekte silikonu değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu ve silikonun mevcut tüm işlevlerini çok daha iyi bir enerji verimliliğiyle sunabileceğini belirtiyor. Ancak, bu teknolojinin ticarileştirilmesi uzun bir süreci de gerektiriyor. Araştırma ekibi bunun farkında olsa da kavramsal bir kanıtın sunulmuş olmasına bir atılım gözüyle bakıyor. Ekip ayrıca nano ölçekli transistörlerin tüm çip boyunca daha homojen hale getirilmesi için üretimin iyileştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/105454-mit-3d-nanoscale-transistors-use-quantum-tunneling-design.html https://news.mit.edu/2024/nanoscale-transistors-could-enable-more-efficient-electronics-1104 https://www.nature.com/articles/s41928-024-01279-w
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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