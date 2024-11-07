Yeni 3D transistörler fiziksel sınırları aşmak için kuantum tünelleme kullanıyor

Boltzmann’ın tiranlığını yıkmak
MIT ekibinin çözüm getirmeye çalıştığı en büyük sorunlardan biri, "Boltzmann tiranlığı" olarak bilinen sınırlama. Boltzmann tiranlığı, bir silikon transistörü açıp kapatmak için gerekli voltajın alt sınırını belirleyen temel bir fiziki limiti ifade ediyor. Bu voltaj seviyesini çok düşürmeye çalıştığınızda, transistör açma-kapama işlevini kaybediyor ki bu da, enerji verimliliğinde büyük ilerlemeler kaydedilmesini engelliyor. Özellikle yapay zeka gibi yüksek enerji tüketen uygulamalar giderek yaygınlaşırken bu durum daha kritik hale geliyor.
MIT mühendisleri, geleneksel silikon yerine galyum antimonit ve indiyum arsenit gibi benzersiz yarı iletken malzemeler kullanarak deneysel transistörler ürettiler. Araştırmaları, Intel’in desteğiyle finanse edilen ve Nature Electronics dergisinde yayımlanan bu transistörlerin, enerji verimliliği ve performansta devrim yaratabileceği belirtiliyor.
Transistörlerin bu eşsiz özelliklerinin kaynağı, MIT.nano tesisinde özel olarak tasarlanmış 3D nanotel heteroyapılarına dayanıyor. Sadece 6 nanometre çapında olan bu dikey nanoyapılar, MIT mühendislerinin raporladığı en küçük 3D transistörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Kuantum tünelleme ile sınırların ötesine geçiş
Bu etkileri birleştiren MIT transistörleri, silikonun başaramayacağı bir şeyi gerçekleştirdi: çok daha düşük voltajla çok hızlı anahtarlama. Deneylerde, bu yeni transistörlerin anahtarlama voltaj eğimlerinin geleneksel silikonun limitlerinden daha keskin olduğu gözlemlendi. Hatta performansın, diğer deneysel tünelleme transistörlerine göre yaklaşık 20 kat daha iyi olduğu belirtiliyor.
Projenin baş yazarı Yanjie Shao, bu teknolojinin gelecekte silikonu değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu ve silikonun mevcut tüm işlevlerini çok daha iyi bir enerji verimliliğiyle sunabileceğini belirtiyor. Ancak, bu teknolojinin ticarileştirilmesi uzun bir süreci de gerektiriyor. Araştırma ekibi bunun farkında olsa da kavramsal bir kanıtın sunulmuş olmasına bir atılım gözüyle bakıyor. Ekip ayrıca nano ölçekli transistörlerin tüm çip boyunca daha homojen hale getirilmesi için üretimin iyileştirilmesi gerektiğini belirtiyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/105454-mit-3d-nanoscale-transistors-use-quantum-tunneling-design.html https://news.mit.edu/2024/nanoscale-transistors-could-enable-more-efficient-electronics-1104 https://www.nature.com/articles/s41928-024-01279-w Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über