Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    1000mt2 temizlettim, Imilab alınır mı? “Imilab V1 robot süpürge incelemesi”

    Bu videoda Imilab V1'i inceledik. Toz ve şarj istasyonu işe yarıyor mu, uygulaması faydalı mı, çekiş gücü ne kadar iyi, düzgün temizliyor mu? Tüm detayları ve deneyimlerimizi videoda anlattık.        

    Imilab V1'in satıldığı fiziksel mağazaları öğrenmek için; Mağazalar

    Imilab'in resmi Instagram sayfasını takip etmek için; Imilab Instagram

    Imilab V1'in fiyatını öğrenmek ve satın almak için; Imilab V1

    Bu videoda Imilab V1'i inceledik. Toz ve şarj istasyonu işe yarıyor mu, uygulaması faydalı mı, çekiş gücü ne kadar iyi, düzgün temizliyor mu? Tüm detayları ve deneyimlerimizi videoda anlattık.    

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız