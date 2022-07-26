1000mt2 temizlettim, Imilab alınır mı? “Imilab V1 robot süpürge incelemesi”

Bu videoda Imilab V1'i inceledik. Toz ve şarj istasyonu işe yarıyor mu, uygulaması faydalı mı, çekiş gücü ne kadar iyi, düzgün temizliyor mu? Tüm detayları ve deneyimlerimizi videoda anlattık.

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Bu videoda Imilab V1'i inceledik. Toz ve şarj istasyonu işe yarıyor mu, uygulaması faydalı mı, çekiş gücü ne kadar iyi, düzgün temizliyor mu? Tüm detayları ve deneyimlerimizi videoda anlattık.