Hyundai i30 eylülde Türkiye'ye dönüyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai'nin sevilen modeli i30 Türkiye'ye geri dönüyor. Yeni Hyundai i30, eylül ayı itibarıyla ülkemizde satışa sunulacak. İç ve dış tasarımındaki geleneksel detaylarıyla dikkat çeken i30'da sadece 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneği bulunacak.

Hyundai i30, Türkiye'de iki farklı donanım seviyesiyle satılacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak Çekya'da üretilen modelin Avrupa fiyatlarına göz attığımızda aynı motor-şanzıman kombinasyonuna sahip versiyonların 33 bin euro (1.580.000 TL) civarından başladığını görmekteyiz.

i30'un 1.5 litre T-GDI motoru 48V hafif hibrit desteğine sahip ve 7 ileri DCT ile kombine ediliyor. Söz konusu motor, 140 beygir güç ve 253 Nm tork üretiyor. Birleşik yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 100 km'de 5.7 ile 6.4 litre arasında. Bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 197 km/s.

Tam Boyutta Gör Hyundai i30; 4340 mm uzunluğa, 1795 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. 395 litre bagaj hacmi sunan modelde bu değer arka koltukların katlanmasıyla 1301 litreye kadar çıkarılabiliyor.

i30'da donanım seviyesine göre 10.3 inç dijital gösterge ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi, ön ve arka USB-C portları, 17 inç alaşım jantlar, Full LED farlar, LED stoplar ve panoramik cam tavan gibi özellikler bulunuyor.

Hyundai i30'un Türkiye fiyatına ve özelliklerine ilişkin detaylar önümüzdeki ay belli olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

