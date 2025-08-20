Hyundai i30 eylülde Türkiye'ye dönüyor

Hyundai i30, Türkiye'de iki farklı donanım seviyesiyle satılacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak Çekya'da üretilen modelin Avrupa fiyatlarına göz attığımızda aynı motor-şanzıman kombinasyonuna sahip versiyonların 33 bin euro (1.580.000 TL) civarından başladığını görmekteyiz.
i30'un 1.5 litre T-GDI motoru 48V hafif hibrit desteğine sahip ve 7 ileri DCT ile kombine ediliyor. Söz konusu motor, 140 beygir güç ve 253 Nm tork üretiyor. Birleşik yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 100 km'de 5.7 ile 6.4 litre arasında. Bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 197 km/s.
i30'da donanım seviyesine göre 10.3 inç dijital gösterge ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi, ön ve arka USB-C portları, 17 inç alaşım jantlar, Full LED farlar, LED stoplar ve panoramik cam tavan gibi özellikler bulunuyor.
Hyundai i30'un Türkiye fiyatına ve özelliklerine ilişkin detaylar önümüzdeki ay belli olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
