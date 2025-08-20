Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai i30 eylülde Türkiye'ye dönüyor

    1.5 litre turbo hafif hibrit motor ve iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan yeni Hyundai i30, geleneksel tasarımı günümüz teknolojileriyle bir araya getiriyor.

    Hyundai i30 eylülde Türkiye'ye dönüyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai'nin sevilen modeli i30 Türkiye'ye geri dönüyor. Yeni Hyundai i30, eylül ayı itibarıyla ülkemizde satışa sunulacak. İç ve dış tasarımındaki geleneksel detaylarıyla dikkat çeken i30'da sadece 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneği bulunacak.

    Hyundai i30, Türkiye'de iki farklı donanım seviyesiyle satılacak. Fiyat henüz açıklanmadı ancak Çekya'da üretilen modelin Avrupa fiyatlarına göz attığımızda aynı motor-şanzıman kombinasyonuna sahip versiyonların 33 bin euro (1.580.000 TL) civarından başladığını görmekteyiz.

    i30'un 1.5 litre T-GDI motoru 48V hafif hibrit desteğine sahip ve 7 ileri DCT ile kombine ediliyor. Söz konusu motor, 140 beygir güç ve 253 Nm tork üretiyor. Birleşik yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 100 km'de 5.7 ile 6.4 litre arasında. Bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 197 km/s.

    Hyundai i30 eylülde Türkiye'ye dönüyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai i30; 4340 mm uzunluğa, 1795 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. 395 litre bagaj hacmi sunan modelde bu değer arka koltukların katlanmasıyla 1301 litreye kadar çıkarılabiliyor.

    i30'da donanım seviyesine göre 10.3 inç dijital gösterge ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi, ön ve arka USB-C portları, 17 inç alaşım jantlar, Full LED farlar, LED stoplar ve panoramik cam tavan gibi özellikler bulunuyor.

    Hyundai i30'un Türkiye fiyatına ve özelliklerine ilişkin detaylar önümüzdeki ay belli olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 47 dakika önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tetradox yan etkileri abs lambası söndürme borusan maaşları far rölesi ne işe yarar 1.3 multijet çekiş düşüklüğü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum