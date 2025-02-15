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    Rulo paspasıyla fark yaratan robot süpürge! ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI - İnceleme

    Bu videomuzda ECOVACS'ın yeni modeli ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI'ye yakından bakıyoruz. Süpürge özellikle paspasıyla bir hayli dikkat çekiyor ve rakiplerinden ayrışıyor.

    Robot süpürgeler artık birçok eve girdi ve birçok kullanıcı için hayatlarının vazgeçilmezi olma yolunda ilerliyor. Elbette birkaç sene önceye baktığımızda bile bu yıl çıkan modellerin ne kadar farklı ve gelişmiş olduğunu görebiliyoruz. Ancak bu incelememizdeki ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI, bu yıl çıkan robot süpürgelerle bile farkını ortaya koymuş durumda. Özellikle paspas teknolojisi, duvar diplerinden sensörleri sayesinde neredeyse sıfır gibi geçmesi derken, kullandığınız gibi farkını net bir şekilde anlayabiliyorsunz. Robot süpürge alayım ve bir daha temizlik derdim olmasın diyenlerdenseniz en iyi seçeneklerden birisi ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI.

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