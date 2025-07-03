2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iOS 26 beta sürümünde yeni bir özellik daha keşfedildi. FaceTime artık birisi soyunmaya başlarsa videoyu ve sesi kesiyor. Apple, bu özelliği çocuk hesapları için duyurmuş olsa da yetişkinler için de aktif olacak.

Apple daha duyurmadı: iOS 26 için iki yenilik daha geliyor! 3 gün önce eklendi

iPhone ve iPad'ler, çıplak fotoğrafları ve videoları görüntülemeden önce algılayan ve bulanıklaştıran Hassas İçerik Uyarısı özelliği sunuyor. Bu özellik varsayılan olarak kapalı; Ayarlar - Gizlilik ve Güvenlik menüsünden açılabiliyor. iPhone, hassas görüntüleri bulanıklaştırmanın yanı sıra bu tür fotoğrafları paylaşırken de bir uyarı gösteriyor.

Apple, iOS 26 ile Hassas İçerik Uyarısı’nı FaceTime aramalarına getiriyor. FaceTime çıplaklık veya diğer hassas içerikleri algıladığında, yetişkinler için bile aramayı otomatik olarak duraklatacak. iPhone, “Hassas bir şey gösteriyor olabileceğiniz için ses ve video duraklatıldı. Rahatsız oluyorsanız aramayı sonlandırmalısınız.” şeklinde bir uyarı gösterecek. Kullanıcıya ses ve videoyu devam ettirme veya aramayı sonlandırma seçeneği sunulacak.

Apple, fotoğraf ve videolardaki çıplaklığı algılamak için cihaz içi makine öğrenimini kullanıyor. Özellik isteğe bağlı ve varsayılan olarak kapalı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26, FaceTime görüşmelerinde çıplaklığı engelleyecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: