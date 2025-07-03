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    iOS 26, FaceTime görüşmelerinde çıplaklığı engelleyecek

    iOS 26 betada Apple'ın anlatmadığı bir özellik daha ortaya çıktı. FaceTime görüntülü aramalarda iPhone, çıplaklık tespit ederse aramayı otomatik olarak durdurup kullanıcıya seçenek sunuyor.

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    iOS 26 beta sürümünde yeni bir özellik daha keşfedildi. FaceTime artık birisi soyunmaya başlarsa videoyu ve sesi kesiyor. Apple, bu özelliği çocuk hesapları için duyurmuş olsa da yetişkinler için de aktif olacak.

    iPhone ve iPad'ler, çıplak fotoğrafları ve videoları görüntülemeden önce algılayan ve bulanıklaştıran Hassas İçerik Uyarısı özelliği sunuyor. Bu özellik varsayılan olarak kapalı; Ayarlar - Gizlilik ve Güvenlik menüsünden açılabiliyor. iPhone, hassas görüntüleri bulanıklaştırmanın yanı sıra bu tür fotoğrafları paylaşırken de bir uyarı gösteriyor.

    Apple, iOS 26 ile Hassas İçerik Uyarısı’nı FaceTime aramalarına getiriyor. FaceTime çıplaklık veya diğer hassas içerikleri algıladığında, yetişkinler için bile aramayı otomatik olarak duraklatacak. iPhone, “Hassas bir şey gösteriyor olabileceğiniz için ses ve video duraklatıldı. Rahatsız oluyorsanız aramayı sonlandırmalısınız.” şeklinde bir uyarı gösterecek. Kullanıcıya ses ve videoyu devam ettirme veya aramayı sonlandırma seçeneği sunulacak.

    Apple, fotoğraf ve videolardaki çıplaklığı algılamak için cihaz içi makine öğrenimini kullanıyor. Özellik isteğe bağlı ve varsayılan olarak kapalı olacak.

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