watchOS 26, Apple Watch'lara pil tüketim uyarısı getiriyor

Apple Watch'un pili normalden hızlı tükendiğinde uyaracak
Bu özellik, genel ölçütlere dayanmayacak. Kullanıcının Apple Watch’u tipik olarak nasıl kullandığını öğrenecek. Bu, artan GPS kullanımı veya zayıf hücresel bağlantı gibi küçük sapmaların bile uyarıyı tetikleyebileceği anlamına geliyor.
watchOS 26 güncellemesi, yeni Liquid Glass tasarım, kişiye özel sesli motivasyon sağlayan Workout Buddy, proaktif Akıllı Gruplama ipuçları, bilek hareketiyle bildirimleri kapatma, aramaları sessize alma, yeniden tasarlanmış saat kadranı galerisi, özelleştirilebilir Denetim Merkezi ve fazlasını getiriyor.
watchOS 26 şu anda geliştirici beta sürümünde. watchOS 26 final sürümü, yeni nesil Apple Watch’ların tanıtılacağı sonbaharda herkese açılacak. watchOS 26, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: