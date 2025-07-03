2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, watchOS 26 ile Apple Watch’a yeni akıllı pil takibi özelliği getirdi. Bu yeni özellik, Apple Watch’un normalden daha hızlı güç tüketmesi durumunda kullanıcıyı bilgilendirecek. Özellik, bildirim birlikte pil tasarrufu ayarlarına hızlı erişim sağlayacak ve kullanıcının saatin pili bitmeden önce Düşük Güç Modu'na geçmesine veya başka ayarlamalar yapmasına olanak tanıyacak.

Apple Watch'un pili normalden hızlı tükendiğinde uyaracak

Bu özellik, genel ölçütlere dayanmayacak. Kullanıcının Apple Watch’u tipik olarak nasıl kullandığını öğrenecek. Bu, artan GPS kullanımı veya zayıf hücresel bağlantı gibi küçük sapmaların bile uyarıyı tetikleyebileceği anlamına geliyor.

watchOS 26 güncellemesi, yeni Liquid Glass tasarım, kişiye özel sesli motivasyon sağlayan Workout Buddy, proaktif Akıllı Gruplama ipuçları, bilek hareketiyle bildirimleri kapatma, aramaları sessize alma, yeniden tasarlanmış saat kadranı galerisi, özelleştirilebilir Denetim Merkezi ve fazlasını getiriyor.

watchOS 26 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri 2 hf. önce eklendi

watchOS 26 şu anda geliştirici beta sürümünde. watchOS 26 final sürümü, yeni nesil Apple Watch’ların tanıtılacağı sonbaharda herkese açılacak. watchOS 26, Apple Watch Series 6 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

watchOS 26, Apple Watch'lara pil tüketim uyarısı getiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: