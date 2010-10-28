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Barnes & Noble'dan renkli ekrana sahip elektronik kitap okuyucusu: NOOKcolor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,9b
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E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Barnes & Noble'dan renkli ekrana sahip elektronik kitap okuyucusu: NOOKcolor
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Teknoloji dünyasını yakından takip eden bazı analistler, tablet bilgisayarların, elektronik kitap okuycularını bitireceğini öngörseler de bu şu ana kadar gerçekleşmiş bir tahmin değil. Amazon geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile popüler elektronik kitap okuyucusu Kindle'ın satışlarında ciddi bir artış olduğunu açıklamış ancak net rakam beyan etmemişti.

Amazon Kindle'ın kontrol ettiği elektronik kitap okuyucusu pazarında elini güçlendirmek isteyen Barnes & Noble, renkli ekrana sahip NOOKcolor modelini yakın zamanda satışa sunmaya hazırlanıyor. Sadece 0.48-inç kalınlığında ve 448 gram ağırlığında olan elektronik kitap okuyucusu, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen IPS panelli 7-inç VividView ekrana sahip.

Android işletim sistemini kullanan cihaz, LendMe app isimli uygulama ile arkadaşlarına eKitaplarınızı ödünç verebildiğiniz NOOKcolor, 802.11n WiFi desteği ile kablosuz internet erişimine de olanak tanıyor. 8GB depolama kapasitesine sahip ve microSD kart slotu ile kapasitesini arttırabilen cihazda, USB portu ve 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Sahip olduğu pil ile 8 saate kadar kullanım süresi sunabilen Barnes & Nobles NOOKcolor, 19 Kasım'da 249 dolar seviyesindeki fiyatıyla yurt dışında satışa sunulacak.

Barnes & Noble'dan renkli ekrana sahip elektronik kitap okuyucusu: NOOKcolor
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Barnes & Noble'dan renkli ekrana sahip elektronik kitap okuyucusu: NOOKcolor
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Barnes & Noble'dan renkli ekrana sahip elektronik kitap okuyucusu: NOOKcolor
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DH Misafiri 9 yıl
İşte budur. Ne zamandır e-book ların renklisi ne zaman çıkacak diye bekliyordum. Renkli çizgi romanlar ve mizah dergileride çıkdımı, bu cihazda okuması çok zevkli olur.
Bakalım Türkiye'ye ne zaman gelecek.
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umtyilmz 9 yıl
bir de Türkiye'ye gelseydi şu nook readerlar ...
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