Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle'ını tanıttı: İşte yeni Kindle serisi

Tam Boyutta Gör Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle modeli de dahil olmak üzere dört yeni e-kitap okuyucuyu tanıttı. Bu yeni cihazlar arasında Colorsoft Signature Edition, Kindle Scribe, yenilenmiş Kindle ve Kindle Paperwhite bulunuyor.

Kindle Colorsoft Signature Edition

Tam Boyutta Gör Yıllardır Kindle kullanıcıları Amazon'dan e-kitap oluyucusunun renkli bir versiyonu istedi ve şirket sonunda isteklere kulak verdi ve Kindle Colorsoft Signature Edition'ı tanıttı. Colorsoft, E-Ink'in Kaleido teknolojisine dayanıyor ancak Kindle'lar için tamamen yeni bir ekran yığını kullanıyor. Ekranın, küçük mürekkep parçalarının hızla hareket etmesini kolaylaştıran yeni tasarlanmış bir oksit arka panele sahip olduğu belirtiliyor. Bu sayede sayfaların çok daha hızlı yenilenebildiği ifade ediliyor.

Suya dayanıklı yapıda olan Kindle Colorsoft, kablosuz şarj desteği ve 8 haftaya kadar batarya ömrü sunuyor. Ayrıca nitrit LED’lerle donatılmış yeni bir ışık kılavuzu da bulunuyor. Cihaz, 280 dolarlık fiyat etiketiyle 30 Ekim’de satışa sunulacak.

Kindle Scribe

Tam Boyutta Gör Yeni Kindle Scribe modeli, sadece bir e-okuyucu değil aynı zamanda dijital bir not defteri olarak da kullanılmak üzere tasarlandı. Amazon’un Premium Pencil kalemi ile kullanılan 300 ppi çözünürlükteki ekran, kağıt üzerine yazı yazma hissini yaşatacak şekilde tasarlanmış. Kalemin yumuşak uçlu silgi özelliği de bulunuyor.

Kindle Scribe, sadece not alma değil, aynı zamanda kitap yazma benzeri bir deneyim de sunuyor. Active Canvas adı verilen bu özellik, kitap sayfalarına doğrudan not eklemeyi mümkün kılıyor. Entegre yapay zeka destekli not defteri sayesinde, sayfalar özetlenerek daha hızlı ve verimli not alma deneyimi elde edilebiliyor.

400 dolarlık fiyat etiketiyle sunulacak olan Kindle Scribe, 4 Aralık’ta teslim edilmeye başlanacak. Cihaz için ön siparişler ise bugünden itibaren alınmaya başlandı.

Kindle Paperwhite

Tam Boyutta Gör Amazon, Kindle Paperwhite e-kitap okuyucusunu da yeniledi. Cihaz artık daha büyük ve paha parlak 7 inçlik bir ekrana kavuşmuş. Ekran, şimdiye kadarki en yüksek kontrast oranına sahip Kindle ekranı olarak öne plana çıkıyor. Amazon ayrıca, ekranın eskisinden %25 daha hızlı sayfa yenileyebildiğini belirtiyor. Yeni model, kullanıma göre 10 haftradan 3 aya kadar pil süresi sunabiliyor. Standart Paperwhite modeli, selefinden 10 dolar daha fazla olan 160 dolardan başlayan fiyattan satışa sunuluyor.

Amazon ayrıca, Paperwhite'ın 40 dolar daha pahalı olan "Signature Edition" modelini de tanıttı. 200 dolarlık bu model, normal Paperwhite'tan farklı olarak iki kat fazla (32 GB) depolama alanı, isteğe bağlı kablosuz şarj ve otomatik ayarlanan ön aydınlatma ile geliyor.

Giriş seviyesi Kindle

Tam Boyutta Gör Giriş seviyesi Kindle ise yeni bir karanlık mod, %25 daha parlak arka ışık ve iyileştirilmiş kontrast seviyeleriyle güncellendi. Amazon ayrıca e-kitap okuyucunun artık daha hızlı sayfa çevirebildiğini belirtiyor. Ancak Paperwhite ile kıyaslandığında belirgin şekilde daha yavaş olduğu belirtiliyor. Yeni model, tek bir şarjla 8 haftaya kadar dayanabiliyor ve siyahın yanında yeşil renk seçeneğiyle geliyor. Öncekiyle aynı 6 inç 300ppi ekran, 16 GB depolama alanı ve USB-C desteğiyle gelen cihaz, selefinden 10 dolar pahalı olan 110 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

