Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle'ını tanıttı: İşte yeni Kindle serisi

Suya dayanıklı yapıda olan Kindle Colorsoft, kablosuz şarj desteği ve 8 haftaya kadar batarya ömrü sunuyor. Ayrıca nitrit LED’lerle donatılmış yeni bir ışık kılavuzu da bulunuyor. Cihaz, 280 dolarlık fiyat etiketiyle 30 Ekim’de satışa sunulacak.
Kindle Scribe
Kindle Scribe, sadece not alma değil, aynı zamanda kitap yazma benzeri bir deneyim de sunuyor. Active Canvas adı verilen bu özellik, kitap sayfalarına doğrudan not eklemeyi mümkün kılıyor. Entegre yapay zeka destekli not defteri sayesinde, sayfalar özetlenerek daha hızlı ve verimli not alma deneyimi elde edilebiliyor.
400 dolarlık fiyat etiketiyle sunulacak olan Kindle Scribe, 4 Aralık’ta teslim edilmeye başlanacak. Cihaz için ön siparişler ise bugünden itibaren alınmaya başlandı.
Kindle Paperwhite
Amazon ayrıca, Paperwhite'ın 40 dolar daha pahalı olan "Signature Edition" modelini de tanıttı. 200 dolarlık bu model, normal Paperwhite'tan farklı olarak iki kat fazla (32 GB) depolama alanı, isteğe bağlı kablosuz şarj ve otomatik ayarlanan ön aydınlatma ile geliyor.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.