Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle'ını tanıttı: İşte yeni Kindle serisi

    Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle modeli de dahil olmak üzere dört yeni e-kitap okuyucuyu tanıttı. Yeni Kindle modelleri neler sunuyor?                         
    Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle'ını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle modeli de dahil olmak üzere dört yeni e-kitap okuyucuyu tanıttı. Bu yeni cihazlar arasında Colorsoft Signature Edition, Kindle Scribe, yenilenmiş Kindle ve Kindle Paperwhite bulunuyor. 

    Kindle Colorsoft Signature Edition

    Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle'ını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yıllardır Kindle kullanıcıları Amazon'dan e-kitap oluyucusunun renkli bir versiyonu istedi ve şirket sonunda isteklere kulak verdi ve Kindle Colorsoft Signature Edition'ı tanıttı. Colorsoft, E-Ink'in Kaleido teknolojisine dayanıyor ancak Kindle'lar için tamamen yeni bir ekran yığını kullanıyor. Ekranın, küçük mürekkep parçalarının hızla hareket etmesini kolaylaştıran yeni tasarlanmış bir oksit arka panele sahip olduğu belirtiliyor. Bu sayede sayfaların çok daha hızlı yenilenebildiği ifade ediliyor.

    Suya dayanıklı yapıda olan Kindle Colorsoft, kablosuz şarj desteği ve 8 haftaya kadar batarya ömrü sunuyor. Ayrıca nitrit LED’lerle donatılmış yeni bir ışık kılavuzu da bulunuyor. Cihaz, 280 dolarlık fiyat etiketiyle 30 Ekim’de satışa sunulacak.

    Kindle Scribe

    Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle'ını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni Kindle Scribe modeli, sadece bir e-okuyucu değil aynı zamanda dijital bir not defteri olarak da kullanılmak üzere tasarlandı. Amazon’un Premium Pencil kalemi ile kullanılan 300 ppi çözünürlükteki ekran, kağıt üzerine yazı yazma hissini yaşatacak şekilde tasarlanmış. Kalemin yumuşak uçlu silgi özelliği de bulunuyor.

    Kindle Scribe, sadece not alma değil, aynı zamanda kitap yazma benzeri bir deneyim de sunuyor. Active Canvas adı verilen bu özellik, kitap sayfalarına doğrudan not eklemeyi mümkün kılıyor. Entegre yapay zeka destekli not defteri sayesinde, sayfalar özetlenerek daha hızlı ve verimli not alma deneyimi elde edilebiliyor.

    400 dolarlık fiyat etiketiyle sunulacak olan Kindle Scribe, 4 Aralık’ta teslim edilmeye başlanacak. Cihaz için ön siparişler ise bugünden itibaren alınmaya başlandı.

    Kindle Paperwhite

    Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle'ını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Amazon, Kindle Paperwhite e-kitap okuyucusunu da yeniledi. Cihaz artık daha büyük ve paha parlak 7 inçlik bir ekrana kavuşmuş. Ekran, şimdiye kadarki en yüksek kontrast oranına sahip Kindle ekranı olarak öne plana çıkıyor. Amazon ayrıca, ekranın eskisinden %25 daha hızlı sayfa yenileyebildiğini belirtiyor. Yeni model, kullanıma göre 10 haftradan 3 aya kadar pil süresi sunabiliyor. Standart Paperwhite modeli, selefinden 10 dolar daha fazla olan 160 dolardan başlayan fiyattan satışa sunuluyor.

    Amazon ayrıca, Paperwhite'ın 40 dolar daha pahalı olan "Signature Edition" modelini de tanıttı. 200 dolarlık bu model, normal Paperwhite'tan farklı olarak iki kat fazla (32 GB) depolama alanı, isteğe bağlı kablosuz şarj ve otomatik ayarlanan ön aydınlatma ile geliyor. 

    Giriş seviyesi Kindle

    Amazon, ilk renkli ekranlı Kindle'ını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Giriş seviyesi Kindle ise yeni bir karanlık mod, %25 daha parlak arka ışık ve iyileştirilmiş kontrast seviyeleriyle güncellendi. Amazon ayrıca e-kitap okuyucunun artık daha hızlı sayfa çevirebildiğini belirtiyor. Ancak Paperwhite ile kıyaslandığında belirgin şekilde daha yavaş olduğu belirtiliyor. Yeni model, tek bir şarjla 8 haftaya kadar dayanabiliyor ve siyahın yanında yeşil renk seçeneğiyle geliyor. Öncekiyle aynı 6 inç 300ppi ekran, 16 GB depolama alanı ve USB-C desteğiyle gelen cihaz, selefinden 10 dolar pahalı olan 110 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/16/24271632/amazon-kindle-colorsoft-specs-price-hands-on https://www.theverge.com/2024/10/16/24271197/amazon-kindle-paperwhite-e-reader-12th-gen-2024
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    p0133 arıza kodu ps5 yön tuşları ile oynama alibaba"dan tek ürün almak pedal commander zararları en iyi av fişeği yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 Se
    Tcl 30 Se
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 C12MO-862XTR
    MSI MODERN 14 C12MO-862XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız