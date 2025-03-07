Baykar'dan yeni bir İHA çağı başlatacak tarihi ortaklık!

Baykar ve Leonardo, insansız hava araçları alanında dev bir iş birliğine imza attı! Bu ortaklık, savunma sanayisinde yeni bir dönemi başlatıyor. Detaylar videomuzda!

Türk savunma sanayisinin gururu Baykar, Avrupa’nın dev savunma şirketi Leonardo ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı! Bu iş birliği, insansız hava araçları (İHA) alanında yeni bir dönemi başlatıyor. İki şirket, yüzde 50-50 ortaklığında İtalya’da bir şirket kuracak ve insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımı gibi alanlarda çalışmalar yürütecek. Baykar’ın operasyonel deneyimi ve Leonardo’nun görev sistemleri, yapay zekâ ve Avrupa sertifikasyonlarındaki uzmanlığı bir araya geliyor. Bu ortaklık, hem Avrupa hem de uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar yaratacak.

Leonardo’nun Falco serisi İHA’lar, Orta Doğu ve Afrika’daki çatışma bölgelerinde başarıyla kullanıldı. Pakistan, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri, bu İHA’ları terörle mücadele ve sınır güvenliği operasyonlarında etkin bir şekilde kullandı. Falco Evo, BM Barışı Koruma Operasyonları sırasında Afrika’da kritik roller üstlendi. Leonardo’nun İHA’ları, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve sentetik açıklıklı radar (SAR) gibi teknolojilerle savaş alanlarında üstün performans sergiliyor.

Baykar’ın son dönemdeki pekçok büyük başarısının yanı sıra bir diğer önemli hamlesi ise İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın alması oldu. Bu satın alma, Baykar’ın Avrupa’daki varlığını daha da güçlendirecek bir adım olarak görülüyor. Leonardo’nun CEO’su Roberto Cingolani, bu iş birliğinin savunmanın geleceğinde merkezi bir rol oynayacağını belirtirken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu ortaklığın küresel varlıklarını güçlendireceğini vurguladı.

Taraflar arasında teknoloji paylaşımının da yapılacağı işbirliği ile örneğin Bayraktar AKINCI’da kullanılan Türk yapımı sistemler yerine Leonardo’nun sistemleri entegre edilecek. Bu sayede Leonardo’nun helikopteri ve Eurofighter gibi savaş uçaklarını kullanan ülkeler AKINCI’ya daha fazla ilgi gösterecek. Bu videoda, Baykar ve Leonardo arasındaki iş birliğinin detaylarını, Leonardo’nun İHA’larının savaş deneyimlerini ve bu ortaklığın savunma sanayisi için ne anlama geldiğini inceliyoruz. Türk savunma sanayisinin küresel arenadaki yükselişine tanık olmak için videomuzu izlemeyi unutmayın!