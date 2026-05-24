Yağmur, kar, deniz umurumda değil diyen kamikaze drone: Bazna!

Yağmurda, denizde, dağda durmayan drone! SAHA 2026'da Beyond Teknoloji'nin Bazna serisiyle tanıştık: anti-jam, suya dayanıklı, 25 dk uçuş süreli kamikaze drone platformu!

SAHA 2026 fuarından Beyond Teknoloji standına konuk olduk! Cem Sünbül'ün yaptığı bu özel röportajımızda, şirketin Bazna serisi kamikaze dronu ile karşı karşıyayız. Bu droneun en dikkat çekici özelliği, suya dayanımlı yapısıyla yağmurda, karlı havada ve deniz üzerinde kesintisiz görev yapabilmesi. Fuardaki havuzda gerçek zamanlı test gösterimi ile birlikte, droneun yeteneklerini yerinde izledik.

Bazna serisi, 7 inçlik gövdesiyle hem kompakt hem de yüksek kapasiteli bir platform sunuyor. 600 gram stabil yük kapasitesinde 25 dakika, 1 kilo maksimum yükte ise 15 dakika uçuş süresi sağlarken 9 km'nin üzerinde bir menzil sunuyor. Bu özellikler, onu geniş bir operasyon coğrafyasında kullanılabilir kılıyor: dağlık arazilerden deniz operasyonlarına kadar her ortama uyum sağlıyor.

Bazna'nın en kritik teknolojik üstünlüklerinden biri anti-jam (sinyal jamming engelleme) kapasitesidir. 5 farklı jammer önünden başarıyla uçarak sertifikalandırılan bu drone, görüntü ve kumanda sinyallerinde atlamalı frekans teknolojisi sayesinde hiçbir jammer tarafından düşürülemiyor. Bu da onu gerçek savaş koşulları için ciddi bir seçenek hâline getiriyor.

Beyond Teknoloji, Bazna serisini farklı boyut ve mühimmat konfigürasyonlarında sunarak operasyonel esnekliği ön plana çıkarıyor. Zodiyak teknelerinden kalkış-iniş kabiliyeti ve tüm hava koşullarına dayanıklılığı ile hem kara hem hava hem de deniz operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, bir savunma sanayii ürünü olarak öne çıkıyor.

