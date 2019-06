BenQ ile Eğitimde Sihirli Bir Dönem Başlıyor

BenQ Projektörler ile Eğitim Artık Daha Keyifli

İnteraktif PointDrawTM, 3D, Kısa-Mesafeli, Tam HD 1080p, Yüksek Parlaklık

Eğitim pazarında dünyanın en çok satan DLP® projektör markası olan BenQ (Futuresource, Q4 2009), muhteşem şekilde donatılmış dört modelini piyasaya verdiğini açıkladı. Bu modeller öğretmenlere, IT yöneticilerine ve öğrencilere, sınıf performansı ve maliyet performansı bakımından en iyi şekilde optimize edilmiş sonuçlar elde etmeleri için “keyifli eğitim” olanağı sağlıyor. Yeni modeller -MP780 ST, MP778, SP840 ve SP890- küçük seyyar dersliklerden geniş konferans salonlarına kadar her tür eğitim senaryosunu ve her IT müşterisinin en uygun fiyat ve en ünlü markadan gelecekte de geçerli olacak bir teknolojiye kadar her isteğini karşılayan kapsamlı bir seriden oluşuyor. Öğretmenler için hazırlanmış olan özellikler, kalibrasyon gerektirmeyen, beyaz yazı tahtası istemeyen interaktif kalem, 3D-hazırlığı, hazır mikrofon jakı, hazır büyük hoparlörler ve bilgisayar kullanmaksızın yansıtma* özellikleriyle bir arada özel BenQ PointDraw? Teknolojisini içeriyor. Ayrıca, az bakım gerektirmesi, ürün dayanıklılığı, kolayca ve düşük maliyetle sınıfa bütünleştirilebilmesi ve geliştirilmiş LAN bağlantısı güvenliği ve kontrolü* de IT müşterileri için benzer şekilde çekicilik taşıyor. Tam HD 1080p, HQV?, BrilliantColor? ve VIDI? sayesinde ortaya çıkan nefes kesici renkler ve olağan dışı ayrıntılar da öğrencilerin öğrenebilmesi, dikkati ve katılımını sağlayacak.

EVP ve BenQ Teknoloji Ürün Merkezi Genel Müdürü Peter Chen, “Eğitim BenQ’da derin köklere sahip bir tutkudur. En yeni teknolojiyi en kaliteli ürünler vasıtasıyla mümkün olan en iyi fiyattan temin etme görevimiz, kurumlar sektöründeki ihtiyaçlara en iyi cevaptır” diyor. “Öğretmenlerin, yöneticilerin ve öğrencilerin isteklerine yönelik geniş araştırmalarımız ve benzersiz sezgimiz, BenQ'ya, öğretimdeki sihri ateşleyen sınıf-lideri projektörler ortaya çıkarmada öncülük kazandırıyor”

Okullardaki her 5 projektörden 1 tanesinin bir BenQ modeli olduğu günümüzde (Futuresource 4Q 2009), BenQ, öğretimi kolaylaştıran ve öğrenimi eğlenceli kılan yenilikçi yansıtıcı çözümlerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. Lider model olan MP780 ST, 0.5 oranındaki kısa-mesafe özelliği ile gelişmiş PointDraw sistemini birleştirmektedir. Kullanıcılar böylece, beyaz yazı tahtası olmaksızın ve kalibrasyon yapmaksızın, yansıtılan herhangi bir yüzeyde işaretleme, çizme veya çiziktirme yapma olanağı sağlayan interaktif bir kalem kullanabiliyor. Kullanıcıların, 48” x 300” (köşegen boyut) büyüklüğündeki interaktif bir çalışma alanını herhangi bir karatahtaya, sınıf tahtasına, boyanmış bir duvara veya herhangi bir açık alana kendilerine uygun gelecek şekilde yerleştirebilmelerini sağlayarak okulları pahalı beyaz yazı tahtası satın alma masrafından kurtardığı gibi mekan kısıtlamalarının da üstesinden geliyor. MP780 ST‘nin kısa-mesafe oranı, bilgisayarsız çalışma özelliği ve üzerinde hazır hoparlörleri, bu cihazı maliyet verimliliğine sahip hepsi-bir-arada bir yansıtıcı haline getirdiği kadar küçük ve büyük ayarlar içerdiğinden derslikler arasında paylaşılmasını da olanaklı kılıyor. Öğretim alanında en yeni gelişmeler arasında bulunan MP778 ve MP780 ST de 3D-hazır tipindedir. Öğretmenler, hiçbir karmaşıklığa yol açmadan ve zaman alıcı ayarlamalar yapmadan, geleneksel yansıtıcı tarzından pürüzsüz şekilde 3D’ye geçebiliyor. Tak-çalıştır kolaylığındaki MP778’de de, MP780 ST gibi, USB ekran ve USB okuyucu özellikleri, hazır mikrofon ve hoparlörler bulunuyor ve bunlara ek olarak büyük 1.6:1 zum oranı içeriyor.

BenQ, konferans salonlarındaki veya büyük ders salonlarındaki büyük ölçekli yansıtma ihtiyaçları için 4000 lumenlik son derece parlak SP840‘ı (3,000:1 kontrast oranı) ve SP890‘ı (50,000:1 kontrast oranı) sunuyor. Bu her iki model de, kusursuz Tam HD 1080p ihtişamı ile ve sihirli BrilliantColor, VIDI ve BenQ’nun Bağımsız Renk Yönetimi ile öğrencilerin dikkatini topluyor. Muhteşem renkler, kusursuz berraklık ve 500” büyüklüğündeki yansıtmanın (köşegen yönünde) getirdiği hayranlık, not tutulması gerektiği zaman tüm ışıklar açık olacak şekilde ayarlandığında bir o kadar büyüleyici oluyor. SP890, gelişmiş Hollywood Kalite Video prosesi ile de fark ediliyor. Böylece, HD video kaynaklarına gerçek 1080p berraklığını kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda, harekete uyarlanabilir görüntü ayrıştırma ve gelişmiş parazit azaltma özelliklerini kullanarak standart tanımlamaya sahip içeriği -analog veya sayısal- otomatik şekilde Tam HD benzeri bir kaliteye dönüştürüyor. SP890’ın çok amaçlı yatay+dikey mercek kaydırması, 1.5:1 zum oranı, doğrudan açma/kapama ve LAN kontrolü özellikleri sayesinde kurulum güçlükleri artık sorun olmaktan çıkmıştır.

Ürünlerinde minimum düzeyde sorun, kanıtlanmış üne sahip bir marka ve en iyi maliyet performansı arayan IT müşterileri BenQ’nun yeni tekliflerini beğenecektir. Filtre kullanmayan tasarım ve asla solmayan %100 kusursuz renkler sağlayan öncü DLP teknolojisi sayesinde bakım harcamaları azaltılmış ve ürün sağlamlığı arttırılmış bulunuyor. Güvenlik ve kolay bakım amaçlarıyla standart olarak LAN kontrolü ile (Crestron® RoomView Express) donatılmış olan her dört yansıtıcı da beklentilerin ötesine geçiyor. Bir Crestron ağına bağlı herhangi bir BenQ yeni eğitim yansıtıcısı ile donatılmış olan okullar, ekran, perde, aydınlatma gibi diğer tüm AV cihazlarına ilave olarak 250 taneye kadar yansıtıcıyı gerçek zamanlı olarak ve kurum ölçeğinde yönetme ve kontrol etme olanağına sahip oluyor. MP778 ve MP780 ST modellerinde bunlara ek olarak, kurulumu kolaylaştırmak amacıyla tek kablolu LAN kontrolü ve görüntüleme olanakları mevcut. Öğretmenler, IT müşterileri ve öğrenciler, endüstri lideri düşük parazit düzeyinin, dokunulabilir sıcaklıkların ve patlamayan ampullerin faydasını görecek.

* Spesifikasyonlar ve özellikler modele göre değişir.

