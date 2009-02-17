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BFG pasif soğutmalı GeForce 9800GT hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,9b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BFG pasif soğutmalı GeForce 9800GT hazırladı
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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve son dönemde Phobos adını verdiği yüksek performanslı oyuncu sistemiyle gündemde olan BFG'nin pasif soğutmalı GeForce 9800GT modeli satışa sunuldu. Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9800GT Green Edition modelinin bir varyasyonu olup olmadığı henüz bilinmiyor zira henüz bu konuda BFG cephesinden yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Performans ve sessizliği bir arada arzulayan kullanıcılar için hazırlanan kart, standart saat hızlarıyla geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip olan yeni modelin grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor. SLI kurulumuna da olanak tanıyabilen kart, HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Isı iletim teknolojisinin esas alındığı pasif soğutması ile dikkat çeken ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor. Üzerinde 6-pin'li PCIe güç girişi bulunan kart, katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. BFG'nin 512MB GDDR3 bellekle donatılan pasif soğutmalı GeForce 9800GT modeli yurt dışında yaklaşık 160 dolar seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.

BFG pasif soğutmalı GeForce 9800GT hazırladı
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BFG pasif soğutmalı GeForce 9800GT hazırladı
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Atesbaz 10 yıl
Ekran kartı değişimi için direkt olarak amerikadaki bfg şirketiyle irtibata geçiyorsun ve 15$ ı yatırdığında kartını kargoyla gönderiyorsun en geç 10 gün içinde yeni kartın elinde oluyor bize söylenen bu arkadaşım o verdiğim mail adresi bfg markasını türkiye pazarına sokan distrübütördeki yetkilinin mail adresi bilgi alman için verdim o maili bu arada gelişmelerle ilgili bizide bilgilendirirsen iyi olur yanlış yönlendirmeler yapmayalım mağdur olmasın millet gerçi doğruluk payı yoksa kafasına atarım ekran kartını o ayrı :)
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ucimentay 10 yıl
Şirkettekı mailden salladım bıtane 3 gundur ızınlı oldugumdan bakamadım yarına bakarım artık cvp atmıstır ıns...
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Atesbaz 10 yıl
evet ucimentay kardeşim yapabiliyorsun hatta bunlar biraz daha ileri gitmişler agp ekran kartlarınızı bize verin 15$ ödeyin 9600gt olarak size geri verelim diyorlar bu çok ciddi birşey özellikle ve özellikle yetkili arkadaş diyorki bu kartı al daha kart alma sürekli upgrade et merak etmeyin kaç defa sordum doğruluğunun garantisini aldım zaten bir defa satayımda sen sağ ben selamet olayı olamaz onlarla sürekli iletişim halindeyiz çünkü.Bak sana bfg markasının türkiyedeki en yetkili insanın mail adresini vereceğim ona her türlü sorunu sorabilirsin mailden yanıt alamazsan cep telefon numarasınıda verebilirim bizzat kendisi söyledi cep telefonumu ver bizzat ben yardımcı olacağım diye ama ilkönce mailden bir deneyin olmazsa cep telefonunu veririm. mail adresi: skayali@bogazici.com.tr
yetkilinin ismi selçuk kayalı
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ucimentay 10 yıl

Orjinalden alıntı: cafein34

evet ucimentay kardeşim yapabiliyorsun hatta bunlar biraz daha ileri gitmişler agp ekran kartlarınızı bize verin 15$ ödeyin 9600gt olarak size geri verelim diyorlar bu çok ciddi birşey özellikle ve özellikle yetkili arkadaş diyorki bu kartı al daha kart alma sürekli upgrade et merak etmeyin kaç defa sordum doğruluğunun garantisini aldım zaten bir defa satayımda sen sağ ben selamet olayı olamaz onlarla sürekli iletişim halindeyiz çünkü.Bak sana bfg markasının türkiyedeki en yetkili insanın mail adresini vereceğim ona her türlü sorunu sorabilirsin mailden yanıt alamazsan cep telefon numarasınıda verebilirim bizzat kendisi söyledi cep telefonumu ver bizzat ben yardımcı olacağım diye ama ilkönce mailden bir deneyin olmazsa cep telefonunu veririm. mail adresi: skayali@bogazici.com.tr

yetkilinin ismi selçuk kayalı


eyvallah dostum sımdı sırketten mail atıcam :)
peki neler ısteyebılırım bodoslama dalmayalım ? 9800 GT OC var Eksenden aldım ... GTX 260 felan yeltenmem dogru olurmu ?
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Atesbaz 10 yıl
Arkadaşlar modelden ziya öncelikle bfg ekran kartlarıyla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum.Bfg Amerikada en çok satan ekran kartıdır peynir ekmek gibi gider her bilgisayarın %80 ninin içinde bfg vardır.Dün bu markayı Türkiyeye sokan türkiye distrübütörünün eğitimindeydim.10 yıl garanti veriyorlar bu iyi bir seçenek.Bu ürünleri Türkiye pazarına sokan kişi herhangi bir sorunda direk beni arayın diye mail adresini hatta cep telefonunu verdi baya iddialılar ayrıca en dikkat çeken konu ise adam mesela diyorki al bu kartı 2 sene sonra yeni bir chipset mi cıktı gir bfg nin sitesine formu doldur yazan adrese yolla kartını birde 15$ yatır hesaba en geç 1 hafta içinde yeni kartın elinde.dedim heralde yanlış duydum üstüne basa basa tekrar sordum bakın bu çok ciddi birşey aman ha dediki siz güvenin bize gerçekten durum böyle amerika bunu kullanılıyorsa bir bildiği mutlaka olmalı dimi dedi yani samimiyetlerine inandım zaten tanıdığımız insanlar bir sorun olursa kafasına atarım kartı.Ben dedim 15$a bu iş nasıl çözülücek bana dediki corei7 işlemcinin satış fiyatı 300$ maliyeti 20$ şimdi anladınmı dedi..yani kısacası arkadaşlar fan alınır o kolay pasif olması fazla problem değil.Ama 10 yıl garanti ve mesela aldınız 9800 gt seneye atıyorum 10800gt model çıktı 15$ verip ekran kartınız upgrade oluyor bence çok mantıklı
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ucimentay 10 yıl
ya kardes ne gusel soledın parmaklarına saglık ama her modelıne yapılıyormu bende ıstıorum acıkcası ve bunu duyup BFG aldım solenenlere gore BFG upgrade secenegını ısterse yapıor ... 9800 GTX aldın mesela GTX 280 almak uzere degısıklıgı yapmak ıcın bahsettıklerını gerceklestırebılıyorsun ancak ogrenmek ıstedıgım her karta oluyomu ?
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maviay1980 10 yıl
Kartın Ek güç girişi var,soğutmada bakır headpipe kullanılmamış kartın tamamını arkasını önünü kaplayan bir soğutmada değil.Ben Gigabyte X1600Pro Silent Pipe 2 aldığımı forumlarda söyleyince gülüyorlardı ki silent pipe 2 tam 3 slot kaplıyor şaka değil.O kart bilem ısınıyodu oc. yapmak için manhattan slot fan aldım onunla max oc.li kullandım;ve o kartın paralal işlemci birimi 12x veya 16x olacak.hemide ek güç girişi yoktu.Bu kartı Yani daha doğrusu BFG'yi alcaklara önerim dediğimi dinleyip güzel bir fan alsın yoksa ekmek arası ızgara olabilirsiniz.
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*cparty* 10 yıl
Thermalright HR-03 soğutucusu takmış üstüne 9cm lik bi fanda takılırsa o.cde sorun yaşatmaz
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maviay1980 10 yıl
Pasif Soğutuculu kart kullanmaktayım.Gigabyte Silent Pipe 2 kullandım ve devasa bir soğutucuydu,bu yanında sıfır.Şu an 8500gt pasif soğutmalı kullanmaktayım ancak silent pipe2 gibi headpipe bulunmamakta.Bu kartı kullanacaklara tavsiyem PCI yuvaların takıldığı gibi Slot fanlar var çok hızlı dönüyor ve ekran kartını soğutmak için tasarlanmış,Fiyatımı 6$+kdv.Fiyatını düşürseler belkim Türkiyede de satar diyorum alanlara bol eğlenceler...
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Applejack 10 yıl
ThermalRight mı o soğutucu ?
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XivA 10 yıl
bendeki ultimate 3870 de bundan daha büyüğü var. ayrıca ram leride kaplıyor. inanılmaz soğutur. 875 mhz e clocklu ramlerde 2500 mhz de tık yok 75 derece max. yanlız bunun yapraklar küçük gibi görünüyor.
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Gbanes374 10 yıl
Bu soğutucu herhangi bir soğutucu değil. Thermalright marka, 100 küsür TL'lık, en iyi ekran kartı soğutucularından biri. Hemen kötü diyip işin içinden sıyrılmayın. 92 mm'lik bir fanla kusursuz soğutmayı yakalayabilirsiniz...
firebal.net/...

Ayrıca Mosfet'ler soğutulmuyorsa ona göre yapılmışlardır. Gigabyte 8800GT kullandım onda da yoktu, ısınıyordu ancak bir sorun teşkil etmiyordu...
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ecay 10 yıl
Muhteşem bence.Pasif soğutmalı 8800gt kullandım ben.Egzos fanı oldukça kesinlikle hiç bir sorun olmuyor.Testlere buradan ulaşabilirsiniz.
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maviay1980 10 yıl
PCI'ları kullanmak isteyenlere güzel çözüm,arkadaki slot pasif soğutulmakta;arkasına manhattan slot fan ekledin mi kullanılabilir ramlere de headsink ister.Bir sorunu var 160$ bu karta mı yazık olur...
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StreamRolleR 10 yıl
la ne tasarımı delimisiniz adam 9800 gt ye herhangi bi pasif soğutucu takmiş kendi yaptı fln yok anaa tasarım güzel diolar hihi iş gçrmez ram soutulmuyor herkesin kasası süper airflow mod lu deil,dandik!
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