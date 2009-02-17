BFG pasif soğutmalı GeForce 9800GT hazırladı

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Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve son dönemde Phobos adını verdiği yüksek performanslı oyuncu sistemiyle gündemde olan BFG'nin pasif soğutmalı GeForce 9800GT modeli satışa sunuldu. Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9800GT Green Edition modelinin bir varyasyonu olup olmadığı henüz bilinmiyor zira henüz bu konuda BFG cephesinden yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Performans ve sessizliği bir arada arzulayan kullanıcılar için hazırlanan kart, standart saat hızlarıyla geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 112x paralel işlem birimine sahip olan yeni modelin grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor. SLI kurulumuna da olanak tanıyabilen kart, HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Isı iletim teknolojisinin esas alındığı pasif soğutması ile dikkat çeken ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor. Üzerinde 6-pin'li PCIe güç girişi bulunan kart, katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. BFG'nin 512MB GDDR3 bellekle donatılan pasif soğutmalı GeForce 9800GT modeli yurt dışında yaklaşık 160 dolar seviyesinden listelere giriş yapmış durumda.

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