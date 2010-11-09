Biletix'den Bilet Alanlar Avea Sinema Paketi Kazanıyor!

Sinema Keyfi https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avea ile Yaşanır

Biletix'den Bilet Alanlar https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avea Sinema Paketi Kazanıyor!

İmza attığı işbirlikleriyle müşterilerine hayatın her alanında ayrıcalıklar sunan https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avea, şimdi de sinema tutkunlarına özel avantajlar sunuyor. https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avea'nın Biletix işbirliği ile gerçekleştirdiği kampanya kapsamında Biletix'den

bilet alan https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avealılar, https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avea'nın Sinema Paketi'ne 1 aylık ücretsiz üyelik kazanıyor.

Türkiye'nin avantajlı tarifeleri ile olduğu kadar kampanyalarıyla da fark yaratan operatörü https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avea, alanında lider markalar ile hayata geçirdiği iş birlikleriyle müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avea'nın Biletix ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, 1 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında Biletix'den bilet alan https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avealılar, https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avea Sinema Paketi'ne 1 ay ücretsiz üyelik kazanıyor. Sinemanın nabzını tutan https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avea Sinema Paketi ile en popüler film fragmanları video olarak, film afişleri MMS ve filmlerle ilgili açıklamalar SMS olarak https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avealıların cep telefonlarına geliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/23249/Avealıların Biletix satın alma işlemi sonunda ekranda çıkan şifreyi 9767'ye ücretsiz SMS ile göndermeleri yeterli oluyor.

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