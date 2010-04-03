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Biostar 890FX çipsetli yeni anakartını gösterdi: TA890FXE

9 yıl
8,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar 890FX çipsetli yeni anakartını gösterdi: TA890FXE
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Anakart üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Biostar, AMD tarafından önümüzdeki haftalarda lanse edilmesi beklenen 890FX yonga seti için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Firma tarafından pazara sürülmesi beklenen TA890FXE kod adlı yeni anakart, yüksek performans segmentinde hem oyuncular hem de hız aşırtma tutkunlarını hedef alacak. Kaslı görünümü ve dikkat çekici özellikleriyle 890FX arenasındaki iddialı modellerden biri olması beklenen TA890FXE'nin resmi özellikleri açıklandı.

Biostar TA890FXE, yukarıda da belirttiğimiz gibi AMD'nin 890FX yonga setini temel alıyor. Güney köprüsü olarak SB850 çipine sahip olan yeni anakart Biostar'ın, AMD platformundaki yeni amiral gemisi olacak gibi görünüyor. Özel soğutucu tasarımı, katı kapasitörleri ve renkli komponentleriyle kaslı bir görünüme sahip olan Biostar TA890FXE, Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri de dahil olmak üzere, AMD'nin Soket AM3 formundaki güncel tüm işlemcileriyle kullanılabilecek. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan anakartta, yüksek hız aşırtma başarımı için 6 fazlı güç tasarımına yer verildiği bu sayede, ısıl güç tasarımı 140 Watt olan AMD işlemcilerin de sorunsuzca kullanılabildiği belirtiliyor.

Yerini alacağı 790FX yonga setinde olduğu gibi dört adet PCIe x16 slotuna ve bu sayede 8x+8x+8x+8x konfigürasyonunda Quad Crossfire kurulumlarına olanak tanıyan 890FX yonga setinin bu özelliği, TA890FXE'te desteklenmekte. PCIe x16 slotlarına ek olarak üzerinde ayrıca iki adet PCI slotu da bulunan yeni anakart, BIO-unlocking adı verilen ve Biostar'ın 890GX çipsetli anakartında da yer alan özel bir teknoloji ile geliyor. Bu teknoloji sayesinde kullanıcıların, 8 serisi çipsetli Biostar anakartlarında, AMD işlemciler ile çekirdek ve/veya bellek açma uygulaması gerçekleştirilebildikleri belirtiliyor.

Güney köprüsü olarak SB850 yongasını kullanan dolayısıyla SATA 6Gbpsp ya da bilinen adıyla SATA-III teknolojisine destek veren anakart üzerinde 5 adet SATA-III konnektörü yer alıyor. Farklı RAID konfigürasyonlarına olanak tanıyan, aynı zamanda üzerinde eSATA ve FireWire portları da bulunan Biostar TA890FXE, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Biostar'ın yüksek performans segmentini hedeflediği 890FX çipsetli yeni anakartı TA890FXE'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz açıklanmış resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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aliyazc 9 yıl
kırmızı pcı express yuvalarının kart tutma tırnaklarını yanlış yerleştirmişler tırnaklar ha la yanlış tarafa bakıyor ekran kartı takıldıgında çıkarmak için çok cebelleşmek gerekir her halde ama kart saglam duruyor t58 ve i55 de biostar baya iyişeyler yaparım mesajı vermişti bana
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renklem 9 yıl
890FX(A)'lar ne zaman satışa sunulacak, beklemedeyiz GA-890FXTA-UD5 / UD7 vesaire
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1963bursa 9 yıl
Kaç GB'a kadar bellek desteği olduğu yazmamış, 4x8=32GB olabilir mi acaba, tabiiki gözden kaçmaması gereken en büyük eksik, USB 3.0 var mı yok mu? Eğer yoksa piyasada ECS A890GXM-AU, ve de MSI 890FXA-GD70 gibi anakart modelleri varken sadece bu eksiklerin ne olduklarını bilmeyenlere satabilirler.
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SupermanPrime 9 yıl
o pcı-e ler ne öle hepsi yapışık birbirinie 2 tane koysalarda bari gerisi yalan bakalım kaç para dicekler
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