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Biostar düşük profilli Radeon HD 4350 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Biostar düşük profilli Radeon HD 4350 modelini duyurdu
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TPower serisi anakartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Biostar, çoklu ortam bilgisayarları başta olmak üzere giriş seviyesi sistemler için hazırladığı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın VA4352NH56 kod adlı yeni modeli AMD-ATi'nin Radeon HD 4350 modelini esas alıyor ve 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV710 GPU'sunu kullanıyor.

Düşük profilli baskılı devresi sayesinde oldukça kompakt yapıda olan ekran kartı pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan Biostar'ın yeni modeli DirectX 10.1 desteği sunuyor ve yüksek tanımlı videolar için Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

512MB GDDR2 bellek ile donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan yeni modelde görüntü arabirimi olarak D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Biostar'ın Radeon HD 4350 temelli yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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fatihcanery 10 yıl
bu kartla crysis felan rahat oynanabilir mi?
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

bu kartla crysis felan rahat oynanabilir mi?

full açar desem yalan olur


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yc#1 10 yıl
Böyle bir kartta pasif soğutucudan yana seçim yapmaları güzel olmuş.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
biostar fiyatının hakkını veren anakartlarıyla meşhur bence bole kalsın daha iyi
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max975 10 yıl
bu kartlar biraz sorun cıkarıyormuş ama
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uglipancan 10 yıl
Biostarın sadece anakartlarını beğenitorum bende kullanıyorum fakat bu g.kartının tutulacağını yada çok satılacağını düşünmüyorum.
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