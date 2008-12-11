Biostar düşük profilli Radeon HD 4350 modelini duyurdu

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TPower serisi anakartlarıyla son dönemde sık sık gündeme gelen Biostar, çoklu ortam bilgisayarları başta olmak üzere giriş seviyesi sistemler için hazırladığı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın VA4352NH56 kod adlı yeni modeli AMD-ATi'nin Radeon HD 4350 modelini esas alıyor ve 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV710 GPU'sunu kullanıyor.

Düşük profilli baskılı devresi sayesinde oldukça kompakt yapıda olan ekran kartı pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan Biostar'ın yeni modeli DirectX 10.1 desteği sunuyor ve yüksek tanımlı videolar için Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

512MB GDDR2 bellek ile donatılan ekran kartının grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan yeni modelde görüntü arabirimi olarak D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilmiş. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Biostar'ın Radeon HD 4350 temelli yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.