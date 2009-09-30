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BIOSTAR T-Power X58 video inceleme

9 yıl
66,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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BIOSTAR'ın X58 yonga setli orta üst sınıf anakartı mercek altında!

Intel'in şu anki en üst düzey yonga seti olan X58'i taşıyan BIOSTAR'ın T-Power'ı mercek altında. Bakalım firmanın rekortmen anakart olarak lanse ettiği T-Power bekleneni verebiliyor mu?


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mehmetali.yildiz 9 yıl
Paylaşımınız için teşekkürler.
video paylaşımlarınızın devamını bekliyoruz.
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Furkán 9 yıl
Güzel inceleme olmuş Teşekkürler..
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CoreXXX 9 yıl
anakart güzel ama neden şu sata portlarını yatay koyarlar anlamıyorum, 4 tane dik 4 yatay koyun bari, anakart geniş olduğu için kaliteli kasaların çoğunda bile sabit disklerin altına geliyor ve montajı yapılmış bir anakartta sabir disk eklemek çok zor çünkü sata kablolarının ucu 3 cm sert plastik ve kıvırıp takarken sata portlarını kırma ihtimali var ve ben az daha maximusu kırıyordum. bide 6 sata yuvası bu anakarta yakışmamış 50 dolarlık kartlarda bile 6 yuva varken böyle üst düzey bi anakarta olmamış, ide kullanan azaldı benim gibi 3 optik sürücü ve raid düzeneği kullanalara ve ekstra disk kullannanlra yetmez
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neXXen 9 yıl
Güzel anakart.Fazla detaya inilmemiş anlatım da ama iş yapacağa benziyor.İnceleme için teşekkürler DH
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ismailefe 9 yıl
güzel bişeye benziyo ama kullanmadan yorum yapmak saçma olur biras
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cengiz_vga 9 yıl
ılk sormustum anakartıo deneyen varmı alıcam dıye aradan kac ay gectı baska anakart aldım vıdeo daha yenı yayınlanıyor hep benım şansıma olma bu şeyler.ah bide ben almadan önce olsaydı keşke.elien sağlık güzel test olmuş
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
ECS ve biostar anakartların kaliteli oldunu savunan süper zeki arkadaşlara newegg gibi yerlere girip kullanıcı yorumlarını okuyabilir ve diğer markların aynı modellerinn kullanıcı yorumlarınıda okuyup kıyas yapabilr sandıklarınn aksine kullandıkda oturup yorum yapiorz stickeri kendimzde yapıştırrz mesele o değil laf kalabalığı yapmayın
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Mr. Ryan 9 yıl
Güzel bir anakart, fiyat/performans ürünü ama x58 yonga setli bir anakart alacaksam markası kesinlikle Biostar olmaz.
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aktuz 9 yıl
yorumların aksine BIOSTAR ve ASROCK gibi markalar oldukça kaliteli ürünler sunuyor.
Avrupa'da en çok satan oldukları halde Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görememeleri tamamen kulaktan dolma bilgilerle fikir sahibi olan tüketiciler ve, 3 kuruş daha vereyim iyisi olsun derken pahalısı iyidir diye düşünen,ucuzun kusuru üründen kaynaklı olurken pahalının kusuru şansa öyle çıktı diyen tüketiciler yüzünden bu markalar rağbet görmüyor. MSI markası micro star iken, en sevilmeyen markalardandı, boardlarını kimse tutmazdı. ismi MSI yaptı, herşey değişti. ( bu da ne kadar etiketci olunduğunun göstergesidir.) elite board dediğiniz ECS nin boardlarını 2000 yılından beri kullanırım, kalitesiz olsaydı tutunamazdı bu kadar sene. distribütor mü dayanır kalitesiz ürüne. belki bu markalar büyük firmalar gibi, chip seti ısınması için herşeyi yapıp sonra üzerine soyut çalışılmış süs amaçlı cins bir soğutucu uydurmadıkları ve robot resimli sticker yapıştırmayacak kadar ciddi olduklarından ve kalitenin anlamını bildiklerinden tutmuyordur.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
paranızı 10 20 dolar daa az ödemek için böle biostar elitegroup gibi çöplere vermeyin alan pişman satan pişman bunnarı
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SeKSandDoRT 9 yıl
video izlemede problem yaşıyorum, hata mesajları aşağıdaki şekilde, ve başa dönüp duruyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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StreamRolleR 9 yıl
masaüstündeki o.c. programı ve bios altındaki mem test ozelliği çok hoş ama gerisi boş..
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KANUNI61 9 yıl
markaolarak hic güven vermıyor bana BIOSTAR
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