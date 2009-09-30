BIOSTAR T-Power X58 video inceleme

BIOSTAR'ın X58 yonga setli orta üst sınıf anakartı mercek altında!

Intel'in şu anki en üst düzey yonga seti olan X58'i taşıyan BIOSTAR'ın T-Power'ı mercek altında. Bakalım firmanın rekortmen anakart olarak lanse ettiği T-Power bekleneni verebiliyor mu?