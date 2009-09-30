BIOSTAR T-Power X58 video inceleme

Intel'in şu anki en üst düzey yonga seti olan X58'i taşıyan BIOSTAR'ın T-Power'ı mercek altında. Bakalım firmanın rekortmen anakart olarak lanse ettiği T-Power bekleneni verebiliyor mu?
video paylaşımlarınızın devamını bekliyoruz.
Avrupa'da en çok satan oldukları halde Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görememeleri tamamen kulaktan dolma bilgilerle fikir sahibi olan tüketiciler ve, 3 kuruş daha vereyim iyisi olsun derken pahalısı iyidir diye düşünen,ucuzun kusuru üründen kaynaklı olurken pahalının kusuru şansa öyle çıktı diyen tüketiciler yüzünden bu markalar rağbet görmüyor. MSI markası micro star iken, en sevilmeyen markalardandı, boardlarını kimse tutmazdı. ismi MSI yaptı, herşey değişti. ( bu da ne kadar etiketci olunduğunun göstergesidir.) elite board dediğiniz ECS nin boardlarını 2000 yılından beri kullanırım, kalitesiz olsaydı tutunamazdı bu kadar sene. distribütor mü dayanır kalitesiz ürüne. belki bu markalar büyük firmalar gibi, chip seti ısınması için herşeyi yapıp sonra üzerine soyut çalışılmış süs amaçlı cins bir soğutucu uydurmadıkları ve robot resimli sticker yapıştırmayacak kadar ciddi olduklarından ve kalitenin anlamını bildiklerinden tutmuyordur.