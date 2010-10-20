Bir Ulusun Kaderi Sizin Ellerinizde!

GamersFirst’ün tarayıcı tabanlı yeni MMO RTS oyunu Hükümdar Online oyuncuları gizemli Mu diyarında hayati bir mücadeleye davet ediyor. Üstelik tamamen Türkçe!

Günümüzün en popüler ücretsiz oyun adresi GamersFirst, IGG ile işbirliğine girerek geliştirdiği Hükümdar Online: Krallar Savaşıyor adlı oyunu oyuncularla buluşturuyor.

Hükümdar Online: Krallar Savaşıyor, tarayıcı temelli bir gerçek zamanlı strateji oyunu olarak, Advanced Dungeons and Dragons’ın belirlediği klasik mücadele kurallarına sahip. Oyun Mu adlı gizemli bir ülkede geçiyor ve ülkede yaşayan ırklar birbirlerine karşı üstünlük kurmak için kıyasıya bir mücadeleye girişiyorlar. Ayrıntılı bir şekilde tasarlanmış kahramanlar, askeri üs ve kamplar keskin grafiklerle birlikte oyuncuların mücadelenin ortasında hissetmelerini sağlıyor.

Türk oyunculara özel

Hükümdar Online tamamen Türk oyunseverlere yönelik olarak tasarlandı. Oyuncular stratejik ittifaklar ve heyecanlı mücadelelerle bezeli bu oyunu tamamen Türkçe olarak oynayabilecekler.

Yüksek kaliteli oyun grafikleri: Hükümdar Online’ın mükemmel grafikleri Mu diyarında hayatta kalma mücadelesine enfes bir arka plan oluşturuyor. Bu özelliğiyle tarayıcı bazlı diğer oyunların arasından rahatlıkla sıyrılıyor ve oyuncuları saatler boyunca ekranın başına kilitliyor.

İnteraktif Haritalar: Tarayıcı bazlı oyunların genelinde görülen durağanlık ve kısıtlı hareket kabiliyetinin aksine Hükümdar Online oyunculara aradıkları özgür hareket imkanını veriyor. Oyuncular arasında iletişim artıyor, kurulan ittifaklarla oyunun derinliği ve gerçekçiliği daha da yoğunlaşıyor.

Kahramanlar ve komuta ettikleri kuvvetler haritada görüntülenebiliyor.

Birlikler arazi şartlarından yararlanabiliyor ve stratejilerini buna göre belirleyebiliyorlar.

Kahramanlar harita üzerindeki herhangi bir noktada konumlanabiliyorlar.

Kahramanlar diğer kahramanlara saldırabiliyorlar.

Güçlü İttifak Sistemi: Özel olarak tasarlanmış ittifak sistemi oyuncuların diğer oyuncularla birlik olup düşmanlarla mücadele etmeyi mümkün kılıyor. İttifak sistemi aynı zamanda oyuncu etkileşmini artırıp topluluk anlayışını güçlendiriyor.

Ayrıntılı yönetim seçenekleri: Hükümdar Online ülke yönetme anlayışına gerçekçi bir bakış açısı kazandırıyor. Oyuncular vatandaşlarını bir savaş ya da doğal afet sonrası refaha taşıma, vergi toplama, askeri harcamalar için üretim gibi çeşitli siyasi senaryoları uygulayabiliyorlar.

Kahramanlar: Hükümdar Online RPG oyun anlayışının seviye atlama ve kahraman yaratma gibi klasik unsurlarının tümüne sahip. Kahramanlar mücadelenin ön saflarında sergiledikleri liderlikle orduların önemli birer parçası. Kahramanlar tecrübe, istatistik ve becerilerini artırabiliyor, çeşitli zırh, silah ve nadir görülen büyülere sahip olabiliyorlar.

Birim çeşitliliği: Hükümdar Online’da yer alan üç ırkın toplam 10 askeri birimi var. Tüm bu birimlerle kuşatma, kahraman lejyonları, ilave kuvvetler, öncüler ve yağma gibi strateji oyunlarının vazgeçilmez unsurları Hükümdar Online’ın yenilikçi anlayışıyla birleşiyor. Oyuncular birliklerini hücuma kaldırırken çeşitli büyü ve silahlarla zenginlendirilmiş yakın dövüş taktiklerinden ya da binlerce yıllık savaş sanatının inceliklerinden faydalanabiliyor.

Mücadele tamamen sizin kontrolünüzde: Hükümdar Online, tarayıcı tabanlı oyunlarında geleneği bozarak dövüşü oyuncuların yönetmesine imkan sağlıyor. Oyuncuların en iyi zırhlarla donanmış kahramanlar ve askeri birimler geliştirip, güçlü ittifaklar kurup halklarını yöneterek Hükümdar Online daha fazlasını isteyecekleri unutulmaz bir deneyim sağlıyor.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren GamersFirst Türkiye Ülke Müdürü Gülümser Baran Şen: “Oyuncularımıza yeni bir oyun sunmanın heyecanı içerisindeyiz. GamersFirst olarak sahip olduğumuz geniş oyun portföyü ve yerelleştirdiğimiz içeriklerle Türk oyuncularına hizmet vermeye devam ediyoruz. Tarayıcı bazlı bir oyun olmasına rağmen mükemmel grafiklere sahip olan Hükümdar Online’nın kısa zaman içerisinde Türk oyuncularının kalbini kazanacağını düşünüyoruz.”

Oyuncular hemen www.GamersFirst.com/HükümdarOnline adresine girip bugün oyuna başlayabilirler.

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