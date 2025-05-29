CD Projekt Red, Cyberpunk 2 için ön yapım sürecine geçti

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CD Projekt Red, Cyberpunk evrenindeki bir sonraki adım için ilerlemeye devam ediyor. Daha önce Project Orion kod adıyla duyurulan ve Cyberpunk 2077’nin devamı niteliğindeki yeni oyun “Cyberpunk 2”, artık fikir aşamasını tamamlayarak ön yapım sürecine geçti. Bu gelişme, şirketin çarşamba günü yayımladığı mali raporla birlikte resmiyet kazandı.

Cyberpunk 2 giderek büyüyor

Her ne kadar proje şimdilik "Cyberpunk 2" olarak anılsa da, bu ismin resmi olmadığı belirtiliyor. CD Projekt Red’in kıdemli halkla ilişkiler yöneticisi Ola Sondej, The Verge’e yaptığı açıklamada, “Cyberpunk 2 sadece evrendeki bir sonraki oyun anlamına geliyor,” ifadelerini kullandı. Oyunun "Project Orion" kod adı ise ilk kez 2022 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Henüz oyunla ilgili detaylar oldukça sınırlı. Ancak şirketin ifadesiyle bu yapım, Cyberpunk evreninde geçen bir sonraki büyük oyun olacak. 30 Nisan itibarıyla projede 96 geliştiricinin görev aldığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde evrenin yaratıcısı Mike Pondsmith'in ifadelerine göre devam oyununda Night City'nin yanı sıra her şeyin yanlış ilerlediği bir Chicago şehri de olacak. Bu da çok daha geniş ve katmanlı bir atmosfer sunacak.

Çıkış tarihi konusunda net bir bilgi verilmezken, ortak CEO Michal Nowakowski, yatırımcılarla yapılan bir toplantıda oyunun zamanında teslim edileceğini ifade etti. İlerleme hızına bakıldığında Cyberpunk 2’nin tam üretim aşamasına 2027 sonları gibi geçmesi beklenebilir.

Phantom Liberty, 10 milyondan fazla sattı

CD Projekt Red’in Cyberpunk markası son dönemde önemli ticari başarılar da elde etti. Stüdyonun paylaştığı verilere göre, Cyberpunk 2077’nin genişleme paketi Phantom Liberty, 10 milyon kopyadan fazla satıldı. Ayrıca temel oyun ile bu genişleme içeriğini bir araya getiren Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, 5 Haziran’da Nintendo Switch 2 için çıkış yapacak.

Öte yandan şirket, Witcher serisinin de yıldönümünü kutladı. 2015’te çıkan The Witcher 3: Wild Hunt, geçtiğimiz günlerde 10. yılını doldurdu. CDPR'nin son finansal raporunda, oyunun bugüne kadar dünya genelinde 60 milyonun üzerinde kopya sattığı belirtildi. Toplam 730 geliştiriciye sahip olan CDPR’de 422 kişi ise The Witcher 4 üzerinde çalışıyor; bu oyun birkaç ay önce tam üretime geçmişti. CDPR, ilgili çeyrekte yaklaşık 60 milyon dolar gelir ve 22,8 milyon dolar da kâr elde etti.

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CD Projekt Red, Cyberpunk 2 için ön yapım sürecine geçti

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