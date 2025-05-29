EA, eski Monolith ekibi tarafından geliştirilen Black Panther oyununu iptal etti

Black Panther'ı Geliştiren Cliffhanger Games Stüdyosu Kapatıldı
Arkasındaki ekip sebebiyle merak uyandıran Black Panther oyununu iptal eden Electronic Arts, Cliffhanger Games'in de kapatılacağını duyurdu. Bu karar yüzünden 400'e yakın çalışanın işinden olacağı düşünülüyor. Dahası, Middle-earth: Shadow of Mordor'u yapan ve bu oyun için etkileyici Nemesis sistemini geliştiren ekip bir kez daha dağıtılmış olacak.
Electronic Arts'ın bundan sonra Star Wars, Battlefield, The Sims gibi daha popüler ve daha başarı garanti gördüğü serilere odaklanacağı, Black Panther'ın iptal edilmesinin de bu strateji değişikliğinin bir sonucu olduğu söyleniyor. Şirket, geçtiğimiz ay da yeni Titanfall oyununu iptal etmiş ve Respawn Entertainment stüdyosundan yaklaşık 300 kişiyi işten çıkarmıştı. Görünen o ki EA tarafında Star Wars ya da Battlefield gibi seriler üzerinde çalışmayan stüdyolara yatırım büyük ölçüde kesilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: