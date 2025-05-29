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    EA, eski Monolith ekibi tarafından geliştirilen Black Panther oyununu iptal etti

    Middle-earth: Shadow of Mordor'u yapan ekip tarafından hazırlanıyor olmasıyla merak uyandıran Black Panther oyunu, Electronic Arts tarafından iptal edildi. EA, oyunu geliştiren stüdyoyu da kapattı.

    Black Panther oyunu Tam Boyutta Gör
    Hatırlarsanız Warner Bros. Games şubat ayında sürpriz bir karar almış ve Wonder Woman oyununu iptal etmişti. Daha da önemlisi, bu oyunu yapan Monolith Productions'ın kapatılacağı duyurulmuştu. F.E.A.R. ve Middle-earth: Shadow of Mordor gibi sevilen oyunları geliştiren Monolith'in kapatılacak olması oyunseverleri üzerken, o dönemde oyun yazarları aslında Monolith'in artık bildiğimiz o eski Monolith olmadığına dikkat çekmişti. Çünkü stüdyoyu bugünkü hâline getiren pek çok isim Wonder Woman'ın yapımı sırasında şirketten ayrılmış ve Cliffhanger Games adını taşıyan yeni bir stüdyo kurmuştu. Bu yeni stüdyo, Electronic Arts çatısı altında yeni bir Black Panther oyunu geliştiriyordu. Yani Monolith kapatılmış olsa da aslında orjinal Monolith ekibinden yeni bir oyun görecektik. Ama öyle olmadı. Çünkü günün sonunda Black Panther oyunu da iptal edili.

    Black Panther'ı Geliştiren Cliffhanger Games Stüdyosu Kapatıldı

    Arkasındaki ekip sebebiyle merak uyandıran Black Panther oyununu iptal eden Electronic Arts, Cliffhanger Games'in de kapatılacağını duyurdu. Bu karar yüzünden 400'e yakın çalışanın işinden olacağı düşünülüyor. Dahası, Middle-earth: Shadow of Mordor'u yapan ve bu oyun için etkileyici Nemesis sistemini geliştiren ekip bir kez daha dağıtılmış olacak.

    Electronic Arts'ın bundan sonra Star Wars, Battlefield, The Sims gibi daha popüler ve daha başarı garanti gördüğü serilere odaklanacağı, Black Panther'ın iptal edilmesinin de bu strateji değişikliğinin bir sonucu olduğu söyleniyor. Şirket, geçtiğimiz ay da yeni Titanfall oyununu iptal etmiş ve Respawn Entertainment stüdyosundan yaklaşık 300 kişiyi işten çıkarmıştı. Görünen o ki EA tarafında Star Wars ya da Battlefield gibi seriler üzerinde çalışmayan stüdyolara yatırım büyük ölçüde kesilecek.

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