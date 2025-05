Elden Ring: Nightreign, stüdyonun en düşük puan alan oyunlarından biri oldu

Tam Boyutta Gör Armored Core, Dark Souls, Bloodborne gibi şahane oyunlara imza attıktan sonra Elden Ring ile adeta zirvesini yaşayan efsanevi oyun stüdyosu From Software, neredeyse her oyunuyla belli bir standardı yakalayan ender stüdyolardan biri. Öyle ki stüdyonun oyunları arasında eleştirmen puanı 80'in altında kalan bir oyun bulmak bile zor. Bu yüzden Elden Ring: Nightreign'in de bu standardı koruyacağı düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. Bu hafta oyunseverlerle buluşan Nightreign, stüdoynun en düşük puan alan oyunlarından biri oldu.

Elden Ring'in uzantısı olan Elden Ring: Nightreign, bu oyunda yaratılan fantastik dünyada geçiyor ama ana oyundan oldukça farklı. Çünkü bu tek kişilik bir roguelike değil, multiplayer bir hayatta kalma oyunu. Nightreign'de oyuncular isterlerse tek başlarına, isterlerse üç kişilik grup hâlinde Limveld'de bir maceraya atılıyorlar. Her seferinde farklı bir haritada farklı bir düşmanı öldürmeleri istenen oyuncular, bir yandan bu görevi yerine getirmeye çalışırken, diğer yandan oyun zamanıyla üç gün boyunca hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu sürenin sonunda ayakta kalıp düşmanı yenen, çeşitli ödüllerin sahibi oluyor.

Bu yönüyle From Software'ın diğer oyunlarından ayrılan Elden Ring: Nightreign'e en başından beri şüpheyle yaklaşılıyordu ama söz konusu From Software olduğu için oyunun yine belli bir standardı koruyacağı düşünülüyordu. Ancak oyunun aldığı puanlar beklenenden bile düşük oldu. Bugün itibarıyla oyunun OpenCritic puanı 80, MetaCritic puanı ise 77. Bu da Nightreign'i stüdyonun en düşük eleştirmen puanına sahip oyunlarından biri yapıyor. Armored Core VI: Fires of Rubicon bile MetaCritic'te 86 almayı başarmıştı. Diğer From Software oyunları ise daha da yüksek puanlar almıştı:

Demon's Souls - 89

Dark Souls - 89

Dark Souls 2 - 88

Bloodborne - 91

Dark Souls 3 - 90

Sekiro: Shadows Die Twice - 90

Elden Ring - 95

Elden Ring Nightreign - 80

Elden Ring: Nightreign, Steam Oyuncularını da Memnun Edemedi

Eleştirmenler gibi oyuncular da Elden Ring Nightreign'de tam olarak istediklerini bulamamışlar gibi görünüyor. Çünkü oyunun Steam'deki oyuncu puanları da beklentilerin altında kaldı. Steam'de oyuncu puanı şu an için %73'te ki bu da Nightreign'in From Software'ın son 16 yılda çıkan oyunları arasında en alt sıraya koyuyor.

Bu rakamlardan anlayacağınız üzere oyun öyle yerden yere vurulmuyor ya da düpedüz kötü olduğu söylenmiyor. Ancak bu puanlar, Nightreign'in From Software'dan görmeye alışık olduğumuz kadar iyi bir oyun olmadığını söylüyor. Bunun satışlara nasıl yansıyacağını bekleyip göreceğiz. Fakat ilk günler itibarıyla ortaya çıkan tablo, bu puanlara rağmen oyuncuların Nightreign'e büyük ilgi gösterdiğini gösteriyor.

