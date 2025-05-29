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    Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor

    Amazon Prime Gaming abonelerine Mayıs ayı sonuna kadar 5 ücretsiz oyun daha hediye ediliyor. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak oyunlar...

    Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Nisan ayı listesi çok yakında sonlanıyor. Ancak bu olurken, Prime Gaming kütüphanesine 5 yeni oyun daha eklendi. 

    Amazon Prime Gaming 5 yeni oyun hediye ediyor

    Kaçıranlar için Mayıs ayının başında Prime Gaming kütüphanesine STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga, LEGO Star Wars – The Complete Saga, Wolfenstein II: The New Colossus, Amnesia: Rebirth ve Thief 2: The Metal Age dahil olmak üzere 10'dan fazla oyun eklenmişti. Mayıs ayında Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak;

    • Samurai Bringer [Amazon Games App]
    • Trinity Fusion [Amazon Games App]
    • Masterplan Tycoon [Amazon Games App]
    • Liberté [Epic Games Store]
    • Jennifer Wilde Unlikely Revolutionaries [Epic Games Store]

    Ayrıca Haziran oyunları açıklanana kadar, 20'den fazla oyunun dahil olduğu Mayıs oyun kataloğunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 49,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming Mayıs oyunları:

    • STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga [GOG Code]
    • LEGO Star Wars – The Complete Saga [GOG Code]
    • Styx: Master of Shadows [GOG Code]
    • The Invisible Hand [Amazon Games App]
    • Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition [Xbox and PC via Microsoft Store Code]
    • Amnesia: Rebirth [Epic Games Store]
    • Hypnospace Outlaw [GOG Code]
    • Doors – Paradox [Epic Games Store]
    • Saints Row: Gat out of Hell [GOG Code]
    • ENDLESS Legend Definitive Edition [Amazon Games App]
    • Golf with Your Friends [GOG Code]
    • Legacy of Kain: Blood Omen 2 [GOG Code]
    • Mail Time [GOG Code]
    • FATE [GOG Code]
    • Thief 2: The Metal Age [GOG Code]
    • Everdream Valley [Amazon Games App]
    • Chessarama [Epic Games Store]
    • The Lost Ashford Ring [Legacy Games Code]
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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    turkelvis 5 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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