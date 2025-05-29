Microsoft, Xbox Copilot'u test etmeye başladı: Oyunlarda geçemediğiniz yerlerde yardımcı olacak

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot for Gaming deneyiminin erken sürümünü iOS ve Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Testerlar artık Xbox mobil uygulamasından Copilot'a erişebiliyor. Peki, Xbox Copilot oyunculara nasıl yardımcı olacak?

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Copilot for Gaming beta sürüm neler sunuyor?

Copilot for Gaming beta sürüm, Xbox başarımlarınızı hızlı bir şekilde görmenizi, oyun geçmişinize göre oyun önerileri almanızı ve oyunlarda geçemediğiniz bölümler/yerler hakkında ipuçları veya rehberler almanızı sağlıyor. Şu anda mümkün olmasa da Microsoft, Xbox Copilot'un konsola oyun indirmek ve yüklemek için de kullanılabileceğini söylüyor.

Microsoft, oyuncuların temel oyun deneyiminden uzaklaşmadan ikinci ekrandan Copilot for Gaming'e erişebileceğini belirterek "Yardımcı, hangi oyunu oynadığınızı biliyor, Xbox etkinliğinizi de anlıyor; böylelikle ilgilendiğiniz oyunlarla ilgili sorularınızı yanıtlayabiliyor, daha fazla bilgi için bağlantılar sağlayabiliyor veya hesabınıza, oyun geçmişinize ve başarılarınıza göre soruları yanıtlayabiliyor.” diyor.

Microsoft, Copilot’u gelecekte Xbox konsolunda oyunlarda oyunculara rehberlik edecek bir yapay zeka oyun koçuna dönüştürecek gibi görünüyor.

Copilot for Gaming'in erken önizleme sürümü, aralarında Türkiye’nin de olduğu 50'den fazla ülkede Android ve iOS için Xbox uygulamasının beta sürümü aracılığıyla erişilebilir. Microsoft, Copilot for Gaming beta sürümünün yakında Windows PC'lerde Game Bar'a da geleceğini söylüyor.

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