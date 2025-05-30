Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (29 Mayıs)

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Tiny Tina's Wonderlands ve Limbo geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Bunlar arasından Tiny Tina's Wonderlands, fantezi temalı bir Borderlands yan ürünü. Tiny Tina tarafından tasarlanan bir masaüstü RPG'sinde geçen oyun,Borderlands serisinin nişancı mekaniklerini, kılıç, büyü yapma ve bazı masaüstü öğelerle harmanlıyor.

Limbo ise, ürkütücü bir atmosfere ve minimalist bir hikayeye sahip ürkütücü bulmaca platform oyunu. Ayrıca 2010'daki çıkışının ardından birçok ödül kazandı ve günümüzde şimdiye kadar yapılmış en etkili bağımsız oyunlardan biri olarak kabul ediliyor.

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Her iki hediye, 29 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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