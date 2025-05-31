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    Valorant, Unreal Engine 5’e geçiyor: Performans artışı yolda

    Rekabetçi oyunların en popüler isimlerinden olan Valorant, yakında büyük bir güncellemeye kavuşacak. Riot Games, yapımın önümüzdeki aylarda Unreal Engine 5’e taşınacağını duyurdu.

    Valorant Tam Boyutta Gör
    Rekabetçi oyun dünyasının ve e-spor arenasının en önemli isimlerinden biri olan Valorant, Riot Games tarafından desteklenmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda yeni bir harita eklentisine sahip olacak yapım, temmuz ayında devasa bir güncelleme alacak.

    Unreal Engine 5 ve Replay güncellemeleri duyuruldu

    2020 yılında yayınlanan Valorant, Unreal Engine 4 oyun motorunda geliştirilmişti. Riot Games’in Valorant için yaklaşık 10 yıldır kullandığı bu oyun motoru, yakında terk edilecek. Stüdyo, temmuz ayının sonlarında Valorant için yayınlanacak 11.02 güncellemesi ile yapımın Unreal Engine 5 oyun motoruna geçeceğini duyurdu. Oyunun görünüş ve his açısından pek bir değişiklik yaşamayacağını belirten stüdyo, bu güncelleme ile performans artışları ve yama güncellemelerinde hız artışı göreceğimizi belirtti. 

    Tüm bunların yanı sıra Riot, yıl sonlarına doğru Valorant’a gelecek 11.06 güncellemesi ile yapım “Replay” sisteminin ekleneceğini duyurdu. Başta PC platformu için yayınlanacak bu özellik, “Rekabete Dayalı” modunda oynanan maçların tekrar izlenmesini ve analiz edilmesini sağlayacak. Böylece oyuncular, kendilerini geliştirebilecek ve hile yapan oyuncuları daha net tespit edebilecek. Replay özelliği, daha sonraki aylarda ise Xbox Series ve PlayStation oyuncuları için kullanıma sunulacak. Özelliğin, "Rekabete Dayalı" olmayan oyun modları için de kullanıma sunulması düşünülüyor.
     

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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