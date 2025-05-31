Valorant, Unreal Engine 5’e geçiyor: Performans artışı yolda

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Rekabetçi oyun dünyasının ve e-spor arenasının en önemli isimlerinden biri olan Valorant, Riot Games tarafından desteklenmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda yeni bir harita eklentisine sahip olacak yapım, temmuz ayında devasa bir güncelleme alacak.

Amazon Prime Gaming bu hafta 5 oyun hediye ediyor 2 gün önce eklendi

Unreal Engine 5 ve Replay güncellemeleri duyuruldu

2020 yılında yayınlanan Valorant, Unreal Engine 4 oyun motorunda geliştirilmişti. Riot Games’in Valorant için yaklaşık 10 yıldır kullandığı bu oyun motoru, yakında terk edilecek. Stüdyo, temmuz ayının sonlarında Valorant için yayınlanacak 11.02 güncellemesi ile yapımın Unreal Engine 5 oyun motoruna geçeceğini duyurdu. Oyunun görünüş ve his açısından pek bir değişiklik yaşamayacağını belirten stüdyo, bu güncelleme ile performans artışları ve yama güncellemelerinde hız artışı göreceğimizi belirtti.

Tüm bunların yanı sıra Riot, yıl sonlarına doğru Valorant’a gelecek 11.06 güncellemesi ile yapım “Replay” sisteminin ekleneceğini duyurdu. Başta PC platformu için yayınlanacak bu özellik, “Rekabete Dayalı” modunda oynanan maçların tekrar izlenmesini ve analiz edilmesini sağlayacak. Böylece oyuncular, kendilerini geliştirebilecek ve hile yapan oyuncuları daha net tespit edebilecek. Replay özelliği, daha sonraki aylarda ise Xbox Series ve PlayStation oyuncuları için kullanıma sunulacak. Özelliğin, "Rekabete Dayalı" olmayan oyun modları için de kullanıma sunulması düşünülüyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Valorant Unreal Engine 5'e taşınıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: