The Witcher 3, konsollarda mod desteğine kavuşuyor

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Tam Boyutta Gör Aktif olarak The Witcher 4 ve Cyberpunk 2 üzerinde çalışan, oyun dünyasının en başarılı stüdyolarından olan CD Projekt RED, 2015 yılında yayınlanan The Witcher 3: Wild Hunt yapımını desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni nesil güncellemesine kavuşan yapım, yakında bu konsollarda mod desteği ile güncellenecek.

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Xbox Series ve PS5 platformlarına mod desteği geliyor

CD Projekt RED, The Witcher 3’ün 10. Yıldönümü için büyük bir güncelleme duyurdu. Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan güncelleme ile Xbox Series S, Xbox Series X ve PlayStation 5 kullanıcıları, The Witcher 3 için üçüncü parti mod desteğine kavuşacak. Yapıma mod indirmek için, CD Projekt RED hesabına sahip olmanız ve bu hesabınızı mod.io üyeliğinize bağlamanız gerekecek.

The Witcher 3: Wild Hunt’a eklenecek mod desteği ile oyuncular, PC platformunda gördüğümüz ilgi çekici modlara ve eklentilere sahip olabilecek. CD Prokekt RED, mod desteğinin resmi REDkit mod araçları kullanılmadan geliştirilen modlar için bile kullanıma sunulacağını ekledi. Modların yalnızca Hayran İçerik Yönergeleri ve CD Projekt RED Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan kuralları takip etmesi gerekecek. Mod desteği yalnızca yeni nesil konsollarda kullanıma sunulacak. Yani PS4, Xbox One ve Nintendo Switch oyuncuları bu güncellemeye kavuşmayacak. Mod desteği sağlayacak güncellemenin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.



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The Witcher 3 için mod desteği duyuruldu

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