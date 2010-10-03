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BitFenix yeni oyuncu kasası Survivor'ı tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
1
17
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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BitFenix yeni oyuncu kasası Survivor'ı tanıttı
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Sektörün yeni isimlerinden biri olan kasa üreticisi BitFenix, masaüstü bilgisayarını Lan Parti etkinliklerine götürmekte hoşlanan kullanıcılar için hazırladığı mid-tower formundaki yeni kasa modelini tanıttı. Survivor adı verilen yeni kasanın, güvenlik, taşınabilirlik ve dayanıklılık konularında sınıfındaki en iddialı çözümlerden biri olduğu iddia ediliyor.

 230 x 502 x 510 mm boyutlarında olan tamamı Siyah tasarımlı yeni kasa, üç adet 5.25-inç sürücüye ve 2.5-inç boyutundaki dokuz adet HDD / SSD'ye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış bölümünde eSATA, USB 2.0 ve USB 3.0 portlarına sahip olan BitFenix Survivor, alet gerektirmeyen yapısıyla hızlı donanım kurulumlarına olanak tanıyor.

S2 kablo yönetim cihazı ve kasanın hareket ettirimlesi halinde ekran kartının zarar görmesini engellen özel kilit dengeleme özelliği (Lockdown) gibi detaylarıyla dikkat çeken kasa, ön ve üst kısma yerleştirilen Kırmızı LED'li iki adet 200mm fanla serinletiliyor ve Hydra LED kontrolcü ile geliyor. Etiket fiyatı 109$ olan Survivor'ın S2 kablo yönetim sistemi, USB 3.0 portu ve Lockdown sistemine sahip olmayan baz versiyonu ise 89$'dan satışa sunuluyor.

BitFenix yeni oyuncu kasası Survivor'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör

BitFenix yeni oyuncu kasası Survivor'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör

BitFenix yeni oyuncu kasası Survivor'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör

BitFenix yeni oyuncu kasası Survivor'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör

BitFenix yeni oyuncu kasası Survivor'ı tanıttı
Tam Boyutta Gör

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ahmetsan01 8 yıl
Kasadan çok bavula benziyo
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netherilian 8 yıl
Bu kasa türkiye'de satılıyor mu?
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MxFxOx 8 yıl
alta iki de tekerlek olsa bavul gibi taşırdık.:D
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fth-bsky 8 yıl
su sugutmayla guzel bir seyler cıkabilir onun dısında yan kapak kullanım dısı olur arkadasın dediği gibi
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xense 9 yıl
bu kadar disk takılabilen bir kasaya artık sata back plane neden koymazlar anlamıyorum. şu kasalara 4-5 disk takınca disklerin arkası kablo çümbüşü olmaktan be zaman kurtulacak? onun dışında kullanışlı duruyor.
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yapuxna 9 yıl
bence mükemmel bi kasa 200mm fan 120mm fana göre iki kat hava akışı sağlar kaliteli sessiz fan kullandılarsa yan kapak fanına hiç gerek yok ama benim gibi kasasını ışıklı fanlarla süsleyip ışıl ışıl görmek isteyenler için iyi değil.
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mirasimiz 9 yıl
güzel görünüyo. ama 109 dolara daha güzel bişeyler alınır.
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BlackBeasT 9 yıl
Kasa hoş ,iç tasarımında kablo saklama ve anakartı sökmeden CPU fanı değiştirme ,eksyği yan kapakda fan olmaması CPU ve anakart ve ramları sogutmak için yan kapak'da fan şart ,diyazn kaba değilde etine dolgun duruyor.:D pek cazibesi yok hea ben tombul kasa severim diyorsanız :d buyrun...
Yarın'da PC kasa alıcakdım bunu değil tape, Dark Evo almayı düşünüyorum az önce Power supply ilgili 1 sorun yaşadım ,PSUnun egzoz fanı çalışmıyordu neyse erken fark ettim PSU söküp (CPUnun tower sogutucu biraz mani oldu) PSU içini ve 2 tane fanını temizledim, fan sorunu çözüldü ,PSU yeniden kasya monte edince ,CDVD yazıcını kablolarını takamadım elim araya giriyor ama hareket ettiremiyorum :D:D
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vidoko 9 yıl
yanda küçkte olsa bir pencresi olsa daha iyi olurdu ..
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TrMhMt 9 yıl
Bu ne yavf?? Ne penceresi var ne bisi.... Bunda hava silkulasyonu nasil saglanacak?? Yetersiz bir kasa ....
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ooppss 9 yıl
güzel tasarım olmuş..
içine canavar bir sistem kurulabilir.
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