BitFenix yeni oyuncu kasası Survivor'ı tanıttı

Sektörün yeni isimlerinden biri olan kasa üreticisi BitFenix, masaüstü bilgisayarını Lan Parti etkinliklerine götürmekte hoşlanan kullanıcılar için hazırladığı mid-tower formundaki yeni kasa modelini tanıttı. Survivor adı verilen yeni kasanın, güvenlik, taşınabilirlik ve dayanıklılık konularında sınıfındaki en iddialı çözümlerden biri olduğu iddia ediliyor.

230 x 502 x 510 mm boyutlarında olan tamamı Siyah tasarımlı yeni kasa, üç adet 5.25-inç sürücüye ve 2.5-inç boyutundaki dokuz adet HDD / SSD'ye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış bölümünde eSATA, USB 2.0 ve USB 3.0 portlarına sahip olan BitFenix Survivor, alet gerektirmeyen yapısıyla hızlı donanım kurulumlarına olanak tanıyor.

S2 kablo yönetim cihazı ve kasanın hareket ettirimlesi halinde ekran kartının zarar görmesini engellen özel kilit dengeleme özelliği (Lockdown) gibi detaylarıyla dikkat çeken kasa, ön ve üst kısma yerleştirilen Kırmızı LED'li iki adet 200mm fanla serinletiliyor ve Hydra LED kontrolcü ile geliyor. Etiket fiyatı 109$ olan Survivor'ın S2 kablo yönetim sistemi, USB 3.0 portu ve Lockdown sistemine sahip olmayan baz versiyonu ise 89$'dan satışa sunuluyor.