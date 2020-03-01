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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Biyolojik ve yapay nöronların birbirleriyle iletişim kurması sağlandı!

    Southampton Üniversitesi liderliğindeki yeni nanoelektronik cihazlarla ilgili araştırmalar beyin nöronlarının ve yapay nöronların birbirleriyle iletişim kurmasını sağladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Biyolojik ve yapay nöronların birbirleriyle iletişim kurması sağlandı!
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    Southampton Üniversitesi, Padova Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden uluslararası bir bilim ekibi, dünyanın farklı yerlerindeki biyolojik ve yapay nöronların internet üzerinden yapay sinapslar ile birbirleriyle iletişim kurdukları hibrit bir sinir ağı oluşturdular. 

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    Çalışma sırasında, İtalya'daki Padova Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar, laboratuvarlarında sıçan nöronlarını yetiştirirken, Zürih Üniversitesi ve ETH Zürih'ten araştırmacılar, silikon mikroçipler üzerinde yapay nöronlar yarattılar. Sanal laboratuvar, Southampton Üniversitesi'nde geliştirilen nanoelektronik sinapsları kontrol eden memristor olarak bilinen ayrıntılı bir kurulumla bir araya getirildi.

    Southampton merkezli araştırmacılar, İtalya'daki biyolojik nöronlardan internet üzerinden gönderilen spiking(doğal sinir ağlarını taklit eden yapay sinir ağları) olaylarını yakaladı ve daha sonra onları memristif sinapslara dağıttı. Daha sonra yanıtlar, Zürih'teki yapay nöronlara da ani artış şeklinde gönderildi. Süreç aynı şekilde Zürih'ten Padova'ya olacak şekilde ters yönde de çalışabiliyor. Böylece yapay ve biyolojik nöronlar çift yönlü ve gerçek zamanlı iletişim kurabildiler.

    Üç farklı teknoloji ilk kez birlikte kullanıldı

    Araştırmacılar, yaklaşımlarının bir dizi bilimsel disiplinden ilgiyi ateşleyeceğini ve sinirsel arayüzler araştırması alanındaki yenilik ve bilimsel ilerlemenin hızını arttıracağını öngörüyorlar. Özellikle, farklı teknolojileri dünya genelinde sorunsuz bir şekilde bağlama yeteneği, bu teknolojilerin eşleştirilmesinde doğru bir adımdır ve işbirliği için önemli bir engeli ortadan kaldırır.

    Bu çalışma gelişmekte olan üç teknolojinin ilk kez birlikte nasıl çalışabileceğini göstermiştir: beyin-bilgisayar arayüzleri, yapay sinir ağları ve gelişmiş bellek teknolojileri

    Son yıllarda yapılan çalışmalarda zihinlerimiz ve internet arasında bağlantı kuracak nöroelektronik bağlantıların teknolojisini geliştirmek için büyük çabalar sarf edilmiştir. Bu tür sistemler; potansiyel olarak beynimizin, tıpkı kendi bilgimiz, düşüncelerimiz ve hatıralarımız gibi gerçek zamanlı olarak verilerle etkileşime girmesine izin verecektir.



    https://www.nature.com/articles/s41598-020-58831-9 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Feyzuli 2 hf. en beğenilen
    Çok şükür ihtiyacı olanlara beyin nakli imkanı doğdu uzak gelecekte. Bizden sonrakiler beyinsizler ile uğraşmak zorunda kalmaz inşallah.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    spenx01 (Basta Bbb) 2 hf. Feyzuli
    son makaleniz bilim ve felsefe dunyasinda cigir acti feyzuli bey. bu konuda dusuncelerinizi alabilir miyim?
    Yanıtla +1
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    Matrix mi desem, terminatör mü desem. Daha çok Matrix sanırım :)
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    eylül kabus (eylül ) 2 hf.
    Acaba bilinç, nöronlarımızdan mı oluşan bir bütün?
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf.
    başka ne denir bilemiyorum... bkz: helal hoşaf, deve sidiği, namaz kıldıran seccade
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    DH Misafiri 2 hf.
    ya ekran neden var beynin görme merkezine bağlantı yapıp gerçek dünyayı izler gibi internette neden dolanamıyouz
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    RaptorFX 2 hf.
    Yazmayı unutmuşum, artık karışık yüklenebilecek demek aynı zamanda.
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    RaptorFX 2 hf.
    Altered Carbon diyorsunuz, Terminatör diyorsunuz.

    Hadi bakalım...
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 2 hf.
    İşte şimdi teknoloji ve biyoloji iyice birleşecek..
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    Feyzuli 2 hf. en beğenilen
    Çok şükür ihtiyacı olanlara beyin nakli imkanı doğdu uzak gelecekte. Bizden sonrakiler beyinsizler ile uğraşmak zorunda kalmaz inşallah.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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