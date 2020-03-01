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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG Mobile'da hileci oyuncuya 10 yıllık ban verildi

    Oyunu hilecilerden kurtarmak için Project: Ban Pan adında yeni bir güvenlik sistemi geliştiren PUBG Mobile, canlı akış sırasında hile kullanan bir oyuncuyu 10 yıl süreyle oyundan banladı.
    2 hf.
    6,4b
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    25
    Mobil Oyunlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    PUBG Mobile'da hileci oyuncuya 10 yıllık ban verildi
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    PUBG Mobile'ın yaygın popülaritesi oyunu hileler için bir üreme alanı haline getirdi. Her gün yaklaşık 8 bin hile kullanan oyuncunun banladığı oyunu daha kapsaplı bir şekilde hilecilerden kurtarmak isteyen geliştiriciler yeni bir güvenlik sistemini tanıttılar. PUBG Corp. veTencent Games, Project: Ban Pan adındaki yeni sistemi geliştirdiler.

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    Project: Ban Pan güvenlik sistemini kullanarak dolandırıcılarla nasıl mücadele ettiklerine dair bir video yayınlayan PUBG Mobile geliştiricileri, oyunda hile kullandığı tespit edilen bir oyuncuya 10 yıllık ban verdi.

    10 yıllık ban yiyen oyuncu

    PUBG Corp. bir oyuncu hakkında çeşitli raporlar aldı ancak oyununa baktıklarında her şey iyi görünüyordu. Oyun geliştiricisi, oyuncunun maçlarının sonuna doğru neler olduğunu yakından incelediklerinde farklı bir hile kullanıldığındı fark ettiler. 

    Görünüşe göre, bu dolandırıcı özel bir araç ya da bunun gibi bir şey kullanmıyordu. Bunun yerine, iki sıradan mobil cihaz kullanıyorlardı. Maça başlamak ve oynamak için bir telefon kullanan oyuncu bağlantı sorunları yaşadığını belirterek ikinci bir telefonda oturum açtı. Bu, oyuncunun rakiplerini kolayca öldürmesine izin veren bir açıklık yarattı. 

    Durumun farkına varan geliştiriciler oyuncuyu 10 yıl süreyle oyundan banladı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    otemiz (Oğulcan ) 2 hf. en beğenilen
    Türkiye simülasyonuna hoşgeldiniz. Hileci adam açığı bildirmek yerine kişisel çıkarları için başkaların kul hakkını yiyor, oyunun açıklarını kullanarak haksız kazanç elde ediyor, aşağıdaki yorumda da adamı savunuyorlar. Harbi ilginç bir zihniyet.
    Türkiye simülasyonuna hoşgeldiniz. Hileci adam açığı bildirmek yerine kişisel çıkarları için başkaların kul hakkını yiyor, oyunun açıklarını kullanarak haksız k...
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    1 Yanıt Yanıtla +28
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    gimmeluck 2 hf. otemiz
    hocam gerçek para kazanımı filan mı var bu oyunda? gerçekten bilmediğim için soruyorum,



    çünkü millet banka hortumlamakla filan karşılaştırmış..





    "oyunda" hile yapmak, normalde ortaokulda sınavda kopya çeken biri karar şerefsiz, sadece. ( var mı örneklerimiz aramızda? 😉)



    Gerçek para varsa anlarım kul hakkı laflarını filan.. ama valla bilmiyorum olayı.
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    CrAstrum (Salih Sarıyıldız) 2 hf. murdocklawless
    Bir şeyin açığını bulmak onu kötüye kullanma hakkı vermez. Etik değer diye bir şey vardır. Bir bankanın güvenlik açığını bulmak o bankayı hortumlama hakkını nasıl vermiyorsa, bir oyunun açığını bulmak da onu avantajına çevirip haksız üstünlük sağlama hakkı vermez.



    Şu yorumu şu kadar kişinin beğenmesine de inanamıyorum. Ülkede her şeyden önce ahlak dersi verilmeli en temelden.
    Bir şeyin açığını bulmak onu kötüye kullanma hakkı vermez. Etik değer diye bir şey vardır. Bir bankanın güvenlik açığını bulmak o bankayı hortumlama hakkını na...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 hf.
    adam hile yapmamış ki, oyunun açığını kullanmış. sen oyununda açık verirsen insanlar da kullanırlar elbette. açık varsa kapatırsın, adamı neden banlıyorsun?
    4 Yanıt Yanıtla +16
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    MertDrx (Mert L.) 2 hf. murdocklawless
    Oyuna başladığında bir sözleşme imzalarsın ve bütün oyunlarda burada oyunların açıklarını kullanmayacağını tahattüt ederin. Bu yüzden isterse süresiz ban bile atar adam sana. Yasal hakkı çünkü. Tabi bizim insanımızın hiçbiri bu yazıları okumaz :)
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    CrAstrum (Salih Sarıyıldız) 2 hf. murdocklawless
    Bir şeyin açığını bulmak onu kötüye kullanma hakkı vermez. Etik değer diye bir şey vardır. Bir bankanın güvenlik açığını bulmak o bankayı hortumlama hakkını nasıl vermiyorsa, bir oyunun açığını bulmak da onu avantajına çevirip haksız üstünlük sağlama hakkı vermez.



    Şu yorumu şu kadar kişinin beğenmesine de inanamıyorum. Ülkede her şeyden önce ahlak dersi verilmeli en temelden.
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 2 hf.
    Hileci, yeni bir kullanıcı adıyla girer, yine yapar yapacağını.
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    Vega 2 hf.
    Çok iyi olmuş.

    Zamanında "Critical Ops" oynardım iPhone'da ve çok hileci vardı.Bunları video olarak kaydetmediğin için de firmaya bildiremiyordum.Çünkü kanıt için video istiyorlardı.

    Sonunda iPhone'a ekran kaydı özelliği gelince günde 2-3 hileciyi videoya kaydedip banlattırıyordum.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bankada parayı kasaya koymazsanız çalarım demekle aynı şey, sizin gibi zihniyetin neler yapabileceğini düşünemiyorum, kendi potansiyelinden korkmalısın önce..
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    DH Misafiri 2 hf.
    PUBG ve Cod hileci dolu
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    lordfaydur4 (Arda Sen) 2 hf. murdocklawless
    Şimdi kullandığın hile yazılımı oyunun açığından yola çıkarak tasarlanmıyor mu? O zaman oyunda açık varsa insanlar hile de kullansın diyecek erdemliği bekliyorum.
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    joven 2 hf.
    İyi olmuş bir daha yapmaz
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    emrahak (Emrah AK) 2 hf.
    Bu nasıl mantık kardeşim!? Ben de birçok açık biliyorum vergi kaçırmaya yönelik. Şimdi vergi kaçırsam devletede desem ki açık vardı önemini alsaydın banane... Mantıkla hareket edin. Oyunu yüklerken hızlı hızlı kabut et deyip geçtiğin şey bir sözleşme tüm haklar orada yazar kardeşim. Haydi sağlıcakla..
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 hf.
    Açık kullanmayı savunanı da gördük ya; artık ölsem de gam yemem :D
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    Adurantek (Ahmet Tek) 2 hf. MertDrx
    Dünyada kimse okumaz o yazıyı



    Sen de okumassın
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    drjacob (... ) 2 hf.
    10 senelik ban ne ? Artık çocuğu oynar
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    6363 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    pubg mobile, project ban pan ve
    3 etiket daha pubg mobile 10 yıl ban pubg mobile hile Mobil Teknolojiler
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