PUBG Mobile'da hileci oyuncuya 10 yıllık ban verildi

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PUBG Mobile'ın yaygın popülaritesi oyunu hileler için bir üreme alanı haline getirdi. Her gün yaklaşık 8 bin hile kullanan oyuncunun banladığı oyunu daha kapsaplı bir şekilde hilecilerden kurtarmak isteyen geliştiriciler yeni bir güvenlik sistemini tanıttılar. PUBG Corp. veTencent Games, Project: Ban Pan adındaki yeni sistemi geliştirdiler.

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Project: Ban Pan güvenlik sistemini kullanarak dolandırıcılarla nasıl mücadele ettiklerine dair bir video yayınlayan PUBG Mobile geliştiricileri, oyunda hile kullandığı tespit edilen bir oyuncuya 10 yıllık ban verdi.

10 yıllık ban yiyen oyuncu

PUBG Corp. bir oyuncu hakkında çeşitli raporlar aldı ancak oyununa baktıklarında her şey iyi görünüyordu. Oyun geliştiricisi, oyuncunun maçlarının sonuna doğru neler olduğunu yakından incelediklerinde farklı bir hile kullanıldığındı fark ettiler.

Görünüşe göre, bu dolandırıcı özel bir araç ya da bunun gibi bir şey kullanmıyordu. Bunun yerine, iki sıradan mobil cihaz kullanıyorlardı. Maça başlamak ve oynamak için bir telefon kullanan oyuncu bağlantı sorunları yaşadığını belirterek ikinci bir telefonda oturum açtı. Bu, oyuncunun rakiplerini kolayca öldürmesine izin veren bir açıklık yarattı.

Durumun farkına varan geliştiriciler oyuncuyu 10 yıl süreyle oyundan banladı.

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