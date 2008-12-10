BlackBerry Curve 8900, İngiltere'de kullanıma sunuluyor

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Profesyonelleri hedef alan BlackBerry serisi telefonlarıyla akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan RIM (Research in Motion), yeni modeli BlackBerry Curve 8900'ü İngilitere pazarında kullanıma sunuyor. O2 ve T-Mobile gibi operatörler aracılığıyla kullanıcılar ile buluşması beklenen e-posta uzmanı telefonun, yurt dışında tüketim çılgınlığını yaşandığı Noel fırtınasından yararlanabilmek için 20 Aralık'ta kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Bold serisinin yeni temcilsicisi olan QWERTY klavyeli BlackBerry Curve 8900, 13.5mm kalınlığında ve 110 gram ağırlığında. 802.11b/g Wi-Fi, Bluetooth ve GPS özelliklerine sahip olan telefon, 1400mAh pil ile 5.5 konuşma ve 356 saat bekleme süresi vaat ediyor. Dahili bellek kapasitesi 256MB olan ayrıca MicroSD kart desteğiyle kapasite arttırımına olanak ta tanıyan yeni telefon, artan rekabet koşulları çerçevesinde RIM'in akıllı telefon pazarındaki en önemli kozlarından biri olacak.