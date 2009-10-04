Bloomberg Nvidia Tesla tabanlı sunucularla %800 performans artışı elde etti

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Bloomberg TV ile tanınan, dünyanın 160 ülkesinde bankalar ve finans kuruluşları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bireysel yatırımcılar için analizler, raporlar ve piyasa değerlendirmeleri sunan Bloomberg'in Nvidia Tesla platformunu kullanarak %800 performans artışı elde ettiği açıklandı.

Her gün milyonlarca analiz ve hesaplama yaparak düzenli ekonomi modelleri çıkaran ayrıca geleceğe yönelik finansal projeksiyonlar sunan Bloomberg'in bir süre öncesine kadar Linux kullanan x86 tabanlı kalabalık bir sunucu çiftliğine sahip olduğu belirtilirken, yapılan Nvidia Tesla yatırımı ile hem ciddi bir performans kazanımı elde ettiği hem de operasyon maliyetlerini aşağı çektiği açıklandı.

Bilindiği üzere Nvidia'nın Tesla tabanlı profesyonel grafik çözümleri ile GPU mimarisi ile sunulan paralel işlem gücünün farklı alanlarda değerlendirilmesi hedefleniyor. Başta bilimsel çalışmalar ve finansal analizler olmak üzere petrol araştırmaları, iklim değişiklikleri ve medikal modellemeler gibi yüksek işlem gücü gerektiren alanların hedeflendiği Tesla GPU'ları ile Bloomberg'in %800 performans artışı elde ettiği bildirildi.

Bloomberg sahip olduğu 1000 sunucuyu, her birinde çift Tesla GPU'su bulunan 48 adet Nvidia tabanlı sunucu ile değiştirerek GPU'ların paralel işlem gücü sayesinde hem yüksek performans artışı elde edildiği hem de güç tüketiminin x86 sunucu kullanımına kıyasla 1/3 oranında azaltıldığı belirtildi.

Nvidia sunduğu mevcut Tesla GPU'larını önümüzdeki aylarda Fermi mimarisi ile güncelleyerek çok daha güçlü çözümleri endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.