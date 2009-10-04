Bloomberg Nvidia Tesla tabanlı sunucularla %800 performans artışı elde etti

Bloomberg TV ile tanınan, dünyanın 160 ülkesinde bankalar ve finans kuruluşları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bireysel yatırımcılar için analizler, raporlar ve piyasa değerlendirmeleri sunan Bloomberg'in Nvidia Tesla platformunu kullanarak %800 performans artışı elde ettiği açıklandı.
Her gün milyonlarca analiz ve hesaplama yaparak düzenli ekonomi modelleri çıkaran ayrıca geleceğe yönelik finansal projeksiyonlar sunan Bloomberg'in bir süre öncesine kadar Linux kullanan x86 tabanlı kalabalık bir sunucu çiftliğine sahip olduğu belirtilirken, yapılan Nvidia Tesla yatırımı ile hem ciddi bir performans kazanımı elde ettiği hem de operasyon maliyetlerini aşağı çektiği açıklandı.
Bilindiği üzere Nvidia'nın Tesla tabanlı profesyonel grafik çözümleri ile GPU mimarisi ile sunulan paralel işlem gücünün farklı alanlarda değerlendirilmesi hedefleniyor. Başta bilimsel çalışmalar ve finansal analizler olmak üzere petrol araştırmaları, iklim değişiklikleri ve medikal modellemeler gibi yüksek işlem gücü gerektiren alanların hedeflendiği Tesla GPU'ları ile Bloomberg'in %800 performans artışı elde ettiği bildirildi.
Bloomberg sahip olduğu 1000 sunucuyu, her birinde çift Tesla GPU'su bulunan 48 adet Nvidia tabanlı sunucu ile değiştirerek GPU'ların paralel işlem gücü sayesinde hem yüksek performans artışı elde edildiği hem de güç tüketiminin x86 sunucu kullanımına kıyasla 1/3 oranında azaltıldığı belirtildi.
Nvidia sunduğu mevcut Tesla GPU'larını önümüzdeki aylarda Fermi mimarisi ile güncelleyerek çok daha güçlü çözümleri endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bakın bir tesla pahalıda fire pro ucuzmu? sayın 4890 diyen arkadaşım bunu bile bilmiyorsun..
iki zaten aynı gpuları kullanıyorlar sadece biosları farklı bir kaçta ufak değişiklik, eğer alıp 260ı firmware güncellersen tesla xxx kartın olur artık hangi modele denk geliyosa vardı nette araştrıp bulun. he şimdi diceksiniz bak size laf verdim ağzınıza
---nvidia işte aynı gpu yu başka biosla 10 katına satıyor diye----
güzel arkadaşım hemen belirteyim ati fire prolarda aynı şekilde oluyor.
adam ucuza aldık 8 kat pef verdi enerji sarfiyatı daha az demiş.. şu habere yapılabilecek tek yorum kutlamak olur hem nvidiayı hem bloomberg i akıllıca davrandığı için...
+1
şirket açıklama yapmış tesla platformları ile %800 başarım artışı kaydettik ki daha ucuza malettik diyor...elektriğimiz daha az gidiyo kazançlıyız diyor...tesla dediğin zaten normal oyun kartlarında kullandığın gpu yu kullanıyor..sadece yazılımları verdiği destekler farklı ve bu çok akıllıca bi teknoloji...senin benim gibi oyuncudan alacağı 300-400 dolarla ne yapabilirsin...nVidia gerçekten işini biliyor direk para olan sektöre dalıyor...kalkıp burda oyun testi varmı daha fermi nin diyosunuz..nVidia aylar önce çıkarttığı gt200 gpu suyla bu kadar başarım elde ettiyse gt300 ile sıçramayı planlıyor..ki öngörüler bunun olacağını söylüyor..dünya forumlarını bi araştırın..herşey oyunmu??çok isterseniz yakında çıkar zaten oyun testi..fan boyluk yapmayın artık arkadaşlar...çocuk gibisiniz :@
nvidia nın gt300 planına tam olarak katılıyorum adamlar artık fps olayını aştı başka şeyler peşindeler bunlara kalsa iki firma fps peşine gitsin teknoloji olduğu yerde kalsın intel nvidia planlarına bakarsanız adamlar ya işlemci ya ekrankartı diyor biri gidecek çünkü ikisininde güç tüketim ve fiyat olarak değerleri fırladı ki bunlar fps den önemli konular
Nvidia Tesla platformunda ne kullanılıyor? Tesla bir işletim sisteminden ziyade grafik işlemcisi gücünü kullanmasıyla öne çıkmıyormu?
Linux sunuculara kıyasla yerine "Intel veya Amd işlemcili Linux sunuculara kıyasla" desek daha doğru olmazmı? zira nvidia da kendine özgü bir linux yaratmış anladığım kadarıyla?
yok onlar biyerleriyle anlıyolar mesajları ona görede cevap yazıyolar
Bu kısım yanlış olmuş